Тренд и уровни - страница 228
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Золото уже продал к уровню 2800 ?
Отличная тема! Покажи на евро ключевой уровень пжл
по русски написано - это место, откуда в прошлом началось значимое движение, или остановилось на нем. Я написал для того, чтоб сами определяли
по русски написано - это место, откуда в прошлом началось значимое движение, или остановилось на нем. Я написал для того, чтоб сами определяли
Продавать надо на максимуме! Как определить? Сами думайте
Подход для ведения ветки неплохой, согласен
Случайно увидел тему на форуме и не могу удержатся чтобы не вставить свои пять копеек.
Лично для меня все просто.
Тренд - графическое отображения статистических данных об изменении цены в заданном периоде времени (скользящие средние, если максимально примитивно).
Можно по цене закрытия отдельных периодов, можно по средней цене отдельных периодов, можно по максимальным/минимальным ценам отдельных периодов (можно еще придумать кучу критериев для отбора цен). По сути все равно сбор статистики об изменении цены и графическое отображение таких статистических данных.
Потому сколько лет прошло но на терминалах всех трейдеров мы чаще всего видим различные варианты пакетов скользящих средних или каналов из таких скользящих средних.
Уровни - графическое отображение статистических данных о точках изменения направления движения тренда в заданном периоде времени (точки смены направления скользящими средними, если максимально примитивно).
В то же время для построения уровней чаще всего используются статистические данные за минимально возможный период времени - обычно за три, хотя иногда и за два бара. Для идентификации таких уровней скользящая средняя укорачивается до однопериодной и представляет собой просто значение цены выбранного типа.
Отсюда и различные вариации на тему экстремумов и фракталов.
Лично для себя я оформил отображение информации о тренде и уровнях следующим образом (что по сути все тот же Аллигатор и Фракталы от старины Билла Вильямса):
Лично для меня все просто.
Тренд - графическое отображения статистических данных об изменении цены в заданном периоде времени (скользящие средние, если максимально примитивно).
Это определение ЛЮБОГО движения
Как понять с высокой вероятностью пробьёт ли цена уровень или отскочит от него?
Есть простой и понятный признак. Не могу с уверенностью сказать, что он будет работать на форекс, где котировки кухня рисует как ей надо, но на бирже работает неплохо.
Итак, чтобы с высокой долей вероятности предугадать отскок или пробой уровня, нужно смотреть на поведение цены при подходе к нему.
Практика показывает, что при быстром, импульсном подходе к уровню будет отскок, а при плавном, длительном со множеством сделок подходе к уровню - он скорее всего будет пробит.
Как и почему это работает?
Давайте представим себе, что уровень это просто чья-то крупная лимитная заявка, что в большинстве случаев так и есть.
Чтобы эту заявку разобрать, нужна кучка денег по рынку - разъесть плотность.
У какой группы участников по-вашему скорее найдётся нужная сумма - у большой или у маленькой?
Может сложиться ситуация, когда пришёл крупняк и лимитку разобрали в два счёта, но это случается РЕЖЕ, чем планомерное разъедание плотности за несколько подходов.
Конечно же имеют значение как величина плотности на уровне, так и входящий поток рыночных заявок (даже важнее для нас!).P.S. Если вырвешься из цепких лап Шмёбиус-Ведробиуса, покажу ещё несколько приёмов прибыльной торговли.
Предугадать кто сейчас совершит сделку (бык, медведь) и какой величины - НЕВОЗМОЖНО, но можно увидеть лимитные заявки в стакане - это "ухабы", на которых цена будет "спотыкаться" вплоть до отскоков.
И, если я на бирже вижу хотя бы плотности в стакане ("дорогу" по которой предстоит пройти цене), то вам на форексе недоступно даже это.
Иллюстрация к посту выше: судя по подходам к уровню - какой-то реальный график...
Во время "тестирования", которую у нас принято называть проторговкой, плотность под-ели и при очередном подходе она тупо закончилась.
Но для вас на форексе правило можно сформулировать проще: если долго мучиться, то пробить получится.
Иллюстрация к посту выше: судя по подходам к уровню - какой-то реальный график...
Во время "тестирования", которую у нас принято называть проторговкой, плотность под-ели и при очередном подходе она тупо закончилась.
Есть такая штука, как 3 касания, после чего цена идёт вниз.
Так вот на этом графике цена должна была уйти вниз.
Это подтверждает то, что это работает ровно 50/50, то есть = не работает, и заработать на этом нельзя.А постфактум можно рассказать что угодно, и перевернуть всё вверх дном.
Тех, кто прочёл до конца, я поздравляю - вы теперь попутно знаете чем отличается ральный график торгового инструмента от случайного блуждания имени генератора случайных чисел.
Эти отличия и есть как раз те неэффективности, на которых вы собираетесь зарабатывать.