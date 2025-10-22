Тренд и уровни - страница 41
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Вам виднее.
а ты сам что от жизни окончательно реально оторвался? Что ты можешь с рынка взять? Не надо даже мне говорить, мне похрен, для себя ответь? Что ты взял с рынка? Сколько денег?
ничего, а продолжаешь обсирать людей и мнение, которые с рынка кучу денег вытащили.
Вам виднее.Действительно, я не поднимал, а терял средства. Говорят, на ошибках учатся.
так учись, а для начал свою гордыню нахрен засунь куда нить подальше, и сделай простой шаг, посмотри как другие люди рынок обдирают, поймай их алгоритм, а уж потом, если в гордыне(я все могу) не угомонишься, можешь чо нить улучшить в их алгоритме. Так было всегда, к мастеру приходили ученики, и перенимали его опыт, и если везло, вносили что нить свое
так учись, а для начал свою гордыню нахрен засунь куда нить подальше, и сделай простой шаг, посмотри как другие люди рынок обдирают, поймай их алгоритм, а уж потом, если в гордыне(я все могу) не угомонишься, можешь чо нить улучшить в их алгоритме. Так было всегда, к мастеру приходили ученики, и перенимали его опыт, и если везло, вносили что нить свое
Слушаюсь!
Слушаюсь!
вот это молодец!!! Уважуха и респект
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тренд и уровни
Sergey Lazarenko, 2021.05.02 11:41
Как устроен рынок, и почему уровни - это место для расположения стоп-лосса
11:18 уровни провожу в зонах остановок, зонах проторговок и зоны касаний, чем больше касаний, тем сильнее уровень.
Если даже через полгода цена бьет в уровень, это место, к которому можно привязать стоп-лосс.
17:16 Отличие длинного бара от маленьких, в наличии или отсутствии лимитных ордеров.
18:36 При выходе из позиции гарантировано противоход: 30-35%.
20:10 как работает треугольник
Характеристики треугольника(поджатия):
Длина по времени, чем длиннее набор позиции, тем сильнее будет выход;
Угол наклона, по нему можно рассчитать на сколько будет гарантированный ход;
23:05 расчет объема накопленного во время периода накопления под уровнем.
24:15 методика торговли Ложного пробоя при выходе из накопления, важное условие, выход за уровень должен быть небольшим.
25:00 запил уровня, и то, когда он заканчивается.
25:45 Ложный пробой может быть только один, все остальное - запил уровня.
Эфир, поджатие и последующий пробой не удался, рыночные покупатели сожрали весь объем на продажу, цена ушла вверх от уровня.
Фьючерс, Крипта, предрасположенность в Лонг
Намечается пробой..
1000SHIBUSDT
Сопротивление 1,007448, после Ложного пробоя, нету отката, поджатие к уровню
Актуальные уровни поддержки и сопротивления по Ауди/Канадский доллар
https://www.mql5.com/ru/charts/14139509/audcad-d1-rannforex-limited
Ауди/швейцарский франк, проявился лимитный уровень, в Лонг на пробое