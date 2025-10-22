Тренд и уровни - страница 41

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Yousufkhodja Sultonov:

Вам виднее.

а ты сам что от жизни окончательно реально оторвался? Что ты можешь с рынка взять? Не надо даже мне говорить, мне похрен, для себя ответь? Что ты взял с рынка? Сколько денег? 

ничего, а продолжаешь обсирать людей и мнение, которые с рынка кучу денег вытащили.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Вам виднее.Действительно, я не поднимал, а терял средства. Говорят, на ошибках учатся.

так учись, а для начал свою гордыню нахрен засунь куда нить подальше, и сделай простой шаг, посмотри как другие люди рынок обдирают, поймай их алгоритм, а уж потом, если в гордыне(я все могу) не угомонишься, можешь чо нить улучшить в их алгоритме. Так было всегда, к мастеру приходили ученики, и перенимали его опыт, и если везло, вносили что нить свое

 
Sergey Lazarenko:

так учись, а для начал свою гордыню нахрен засунь куда нить подальше, и сделай простой шаг, посмотри как другие люди рынок обдирают, поймай их алгоритм, а уж потом, если в гордыне(я все могу) не угомонишься, можешь чо нить улучшить в их алгоритме. Так было всегда, к мастеру приходили ученики, и перенимали его опыт, и если везло, вносили что нить свое

Слушаюсь!

 
Yousufkhodja Sultonov:

Слушаюсь!

вот это молодец!!! Уважуха и респект

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Тренд и уровни

Sergey Lazarenko, 2021.05.02 11:41

Как устроен рынок, и почему уровни - это место для расположения стоп-лосса


Конспект

11:18 уровни провожу в зонах остановок, зонах проторговок и зоны касаний, чем больше касаний, тем сильнее уровень.

Если даже через полгода цена бьет в уровень, это место, к которому можно привязать стоп-лосс.

17:16 Отличие длинного бара от маленьких, в наличии или отсутствии лимитных ордеров.

18:36 При выходе из позиции гарантировано противоход: 30-35%.

20:10 как работает треугольник

Характеристики треугольника(поджатия):

Длина по времени, чем длиннее набор позиции, тем сильнее будет выход;

Угол наклона, по нему можно рассчитать на сколько будет гарантированный ход;

23:05 расчет объема накопленного во время периода накопления под уровнем.

24:15 методика торговли Ложного пробоя при выходе из накопления, важное условие, выход за уровень должен быть небольшим.

25:00 запил уровня, и то, когда он заканчивается.

25:45 Ложный пробой может быть только один, все остальное - запил уровня.

 

Эфир, поджатие и последующий пробой не удался, рыночные покупатели сожрали весь объем на продажу, цена ушла вверх от уровня.


 

Фьючерс, Крипта, предрасположенность в Лонг


 

Намечается пробой.. 

1000SHIBUSDT

Сопротивление 1,007448, после Ложного пробоя, нету отката, поджатие к уровню


 

Актуальные уровни поддержки и сопротивления по Ауди/Канадский доллар

https://www.mql5.com/ru/charts/14139509/audcad-d1-rannforex-limited

График AUDCAD, D1, 2021.06.26 11:48 UTC, RannForex Limited, MetaTrader 5, Real
График AUDCAD, D1, 2021.06.26 11:48 UTC, RannForex Limited, MetaTrader 5, Real
  • www.mql5.com
Символ: AUDCAD. Период графика: D1. Брокер: RannForex Limited. Торговая платформа: MetaTrader 5. Режим торговли: Real. Дата: 2021.06.26 11:48 UTC.
 

Ауди/швейцарский франк, проявился лимитный уровень, в Лонг на пробое


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