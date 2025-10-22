Тренд и уровни - страница 111

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Sergey Lazarenko #:

у Пика/Дна есть признаки, которые возникают первыми, перед тем, как проявится разворот, который ты уже видишь как постфактум. то есть сначала эти признаки появляются, а после уже сам разворот идет.

Вот от этих признаков и работают.

звучит странно то что ты говоришь. ты ж опытный трейдер, а таких простых вещей не слышал.

ты в каком мире вращаешься? В ваккууме?

ПАоявляются признаки коррекционного отката, опираясь на них - возникает гипотеза - что это Пик, соответственно идет ТВх на Пике, если гипотеза подтвердиться - все пройдет удачно, сформируется Пик, ТВх даст плсю, если это не Пик окажется, то словитсЯ стоп 

Серега, вот из твоих пояснений получается что входишь ты не на пике, а на признаке коррекционного отката. Или на гипотезе что это пик.
А сработает этот признак разворота / гипотеза или нет - это большой вопрос (по крайней мере для меня).
Если сработает, то получается что ты вошел на пике и то не факт т.к. пик тоже может сформироваться несколько позднее.

Теперь все встает на свои места. 

 
Grigori.S.B #:

Точка входа - на пике коррекционного отката - это круто, но пик видно только на истории,
а входить на истории уже поздно.

Поэтому ... звучит странно.

вот как выглядит попытка присоединить в к тренду в отката.

Тренд - это направленное движение цены, характеризуется следующим: нисходящий - каждая последующая Впадина и Вершина - ниже предыдущей.

После того, как происходит обновление достигнутой ранее Впадины: цена уходит в откат..

Тут нужно найти слабость рынка, в данном случае проявился лимитный игрок, который выставил лимитный ордер в Лонг.. Пока есть поджатие, шанс на то, что Шортисты вынесут их. Так что ТВх в пробой 0,84702, стоп за достигнутый макмимум на этой проторговке.

Тренд щас вниз.

Евро/Английский фунт

 
Grigori.S.B #:

Серега, вот из твоих пояснений получается что входишь ты не на пике, а на признаке коррекционного отката. Или на гипотезе что это пик.
А сработает этот признак разворота / гипотеза или нет - это большой вопрос (по крайней мере для меня).
Если сработает, то получается что ты вошел на пике и то не факт т.к. пик тоже может сформироваться несколько позднее.

Теперь все встает на свои места. 

так и есть, а как еще то? Потому что когда Пик коррекционного отката проявиться, то должно произойти следующее: для тренда в Шорт.

Цена обновила предыдущий Лоу Тренда, после ушла в откат, который не смог превзойти предыдущий максимум откат, после опять падение и с обновление предыдущего Лоу тренда. Вот после этого мы может только сказать вот откат, вот Пик отката и прочее и прочее.

Все держится на предположениях.

Счет вылазит из лосей только за счет хорошего соотношения риск/профит, от 1 к 3 и выше

 
Sergey Lazarenko #:

Счет вылазит из лосей только за счет хорошего соотношения риск/профит, от 1 к 3 и выше

Практика показывает что если повышаешь RRR (Risk to Reward Ratio) например в 2 раза, то примерно во столько же раз получаешь больше убыточных сделок против профитных.
Впрочем теория говорит то же самое. 

Возможно, так не у всех.

 
Grigori.S.B #:

Практика показывает что если повышаешь RRR (Risk to Reward Ratio) например в 2 раза, то примерно во столько же раз получаешь больше убыточных сделок против профитных.
Впрочем теория говорит то же самое. 

Возможно, так не у всех.

конечно не у всех, стратегии разные. Вы же не считает, что ваш опыт - охватывает опыт всего мира?

 
#XTIUSD

Лимитный игрок - страшный человек, он останавливает тренды

M1


 
Sergey Lazarenko #:
#XTIUSD

Лимитный игрок - страшный человек, он останавливает тренды

Серега, ты всерьез веришь в такие ужастики?

 
Grigori.S.B #:

Серега, ты всерьез веришь в такие ужастики?

да

 
Grigori.S.B #:

Серега, ты всерьез веришь в такие ужастики?

на рынке есть всего два игрока, Лонгситы и Шортисты. крупные и не особо.

Как по твоему будут торговать крупные игроки, у них огромные объемы, и если они их в рынок маркет ордером выпустят, то что будет? Они начнут рынок двигать. Поэтому у них один вариант - торговать только лимитным ордером.

Или как?

Или ты что думаешь?

 
Sergey Lazarenko #:
#XTIUSD

Лимитный игрок - страшный человек, он останавливает тренды

M1


Это легенда, придуманная для трейдеров Серëга, нет ни каких лимитных игроков, эта самостоятельная система, хорошо организованная. 
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