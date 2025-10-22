Тренд и уровни - страница 111
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у Пика/Дна есть признаки, которые возникают первыми, перед тем, как проявится разворот, который ты уже видишь как постфактум. то есть сначала эти признаки появляются, а после уже сам разворот идет.
Вот от этих признаков и работают.
звучит странно то что ты говоришь. ты ж опытный трейдер, а таких простых вещей не слышал.
ты в каком мире вращаешься? В ваккууме?
ПАоявляются признаки коррекционного отката, опираясь на них - возникает гипотеза - что это Пик, соответственно идет ТВх на Пике, если гипотеза подтвердиться - все пройдет удачно, сформируется Пик, ТВх даст плсю, если это не Пик окажется, то словитсЯ стоп
Серега, вот из твоих пояснений получается что входишь ты не на пике, а на признаке коррекционного отката. Или на гипотезе что это пик.
А сработает этот признак разворота / гипотеза или нет - это большой вопрос (по крайней мере для меня).
Если сработает, то получается что ты вошел на пике и то не факт т.к. пик тоже может сформироваться несколько позднее.
Теперь все встает на свои места.
Точка входа - на пике коррекционного отката - это круто, но пик видно только на истории,
а входить на истории уже поздно.
Поэтому ... звучит странно.
вот как выглядит попытка присоединить в к тренду в отката.
Тренд - это направленное движение цены, характеризуется следующим: нисходящий - каждая последующая Впадина и Вершина - ниже предыдущей.
После того, как происходит обновление достигнутой ранее Впадины: цена уходит в откат..
Тут нужно найти слабость рынка, в данном случае проявился лимитный игрок, который выставил лимитный ордер в Лонг.. Пока есть поджатие, шанс на то, что Шортисты вынесут их. Так что ТВх в пробой 0,84702, стоп за достигнутый макмимум на этой проторговке.
Тренд щас вниз.
Евро/Английский фунт
Серега, вот из твоих пояснений получается что входишь ты не на пике, а на признаке коррекционного отката. Или на гипотезе что это пик.
А сработает этот признак разворота / гипотеза или нет - это большой вопрос (по крайней мере для меня).
Если сработает, то получается что ты вошел на пике и то не факт т.к. пик тоже может сформироваться несколько позднее.
Теперь все встает на свои места.
так и есть, а как еще то? Потому что когда Пик коррекционного отката проявиться, то должно произойти следующее: для тренда в Шорт.
Цена обновила предыдущий Лоу Тренда, после ушла в откат, который не смог превзойти предыдущий максимум откат, после опять падение и с обновление предыдущего Лоу тренда. Вот после этого мы может только сказать вот откат, вот Пик отката и прочее и прочее.
Все держится на предположениях.
Счет вылазит из лосей только за счет хорошего соотношения риск/профит, от 1 к 3 и выше
Счет вылазит из лосей только за счет хорошего соотношения риск/профит, от 1 к 3 и выше
Практика показывает что если повышаешь RRR (Risk to Reward Ratio) например в 2 раза, то примерно во столько же раз получаешь больше убыточных сделок против профитных.
Впрочем теория говорит то же самое.
Возможно, так не у всех.
Практика показывает что если повышаешь RRR (Risk to Reward Ratio) например в 2 раза, то примерно во столько же раз получаешь больше убыточных сделок против профитных.
Впрочем теория говорит то же самое.
Возможно, так не у всех.
конечно не у всех, стратегии разные. Вы же не считает, что ваш опыт - охватывает опыт всего мира?
Лимитный игрок - страшный человек, он останавливает тренды
M1
Лимитный игрок - страшный человек, он останавливает тренды
Серега, ты всерьез веришь в такие ужастики?
Серега, ты всерьез веришь в такие ужастики?
да
Серега, ты всерьез веришь в такие ужастики?
на рынке есть всего два игрока, Лонгситы и Шортисты. крупные и не особо.
Как по твоему будут торговать крупные игроки, у них огромные объемы, и если они их в рынок маркет ордером выпустят, то что будет? Они начнут рынок двигать. Поэтому у них один вариант - торговать только лимитным ордером.
Или как?
Или ты что думаешь?
Лимитный игрок - страшный человек, он останавливает тренды
M1