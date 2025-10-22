Тренд и уровни - страница 116
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всё было-бы хорошо, но 95% того что видится в "квадрате гана" - апофения..
проверяется весьма просто - можете на понедельник (или на неделю) нарисовать группу нисходящих диагоналей - от них будет отбиваться котировка. Биться хаями и отскакивать вниз. Некоторые она так и не сможет преодолеть.
Практически вне зависимости от алгоритма построения. Это такой фокус теории вероятности и человеческого восприятия.
оставшиеся 5% - это когда построения (угол наклона и отступ) соответствуют объективно наблюдаемым колебаниям волатильности. Которые в свою очередь, без привлечения знаков задиака и верчения столов, явным образом присутсвуют в периодичности тиковых и реальных объёмов.
но и там - это не предсказания курса, это игры с волатильностью.
Точкно, ZZ вообще никогда не ошибается и люди со слабой нервной организацией в него верят (типа Bogart)
https://rutube.ru/video/0db708d491726f82e783c0ad2c7859c2/?r=wd
Точкно, ZZ вообще никогда не ошибается и люди со слабой нервной организацией в него верят (типа Bogart)
ЗигЗаг написанный по моему алгоритму лет 12 назад, не перерисовывается ( в свободном доступе для МТ4). А дальше можно брать экстримальные точки, и прогонять на поиск моделей.
Последняя версия даже в эксельу писала время формирования экстремума, параметры хая или лоу свечки. Всё давным давно собрано, проверено, отлажено, вылизано.
да просто всё..если не хочешь ездить неофитам по ушам,то не нужно эзотерики
EURUSD - от начала дня до конца - две диагонали вверх-вниз +- примерно 250 пунктов. (250 просто красивое число, а в реальности близкое, но другое)
на картинке они серые - это наиболее вероятные движения на основе волатильности. (см.прим) Цена к ним как-бы "льнёт" или ходит параллельно.
к ним навстречу от конца дня веер линий. И цена будет от них отбиваться :-) потому-что падение волатильности и сужение диапазона.
такие-же построения можно делать для недель и месяцев/кварталов - главное чтобы у актива была цикличность.
у Гана цикличность присутсвовала - торговал сезонными товарами - хлопом/металом и всё это дело в штатах (так к сведению в то время экспорт-импорт и внутренние перевозки тоже строго сезонны)
квадрат он нарисовал потому-что ничего другого не знал, плюс это было сильно модо, и другого собственно и не было.
Прим.) если бы волатильность была постоянной, а не цикличной - то никаких линий бы не получалось. Максимум - пределы в виде парабол
можно и сетку нарисовать. Без шаманства, просто рассчитывая статистику
и цена будет ходить вдоль линий.
А сетка получается от циклов в волатильности (рыночной активности).
ОБразно - когда есть цикл на оси X, он будет отражаться так-же на ось Y и порождать их интерференцию в виде сетки.
да просто всё..если не хочешь ездить неофитам по ушам,то не нужно эзотерики
EURUSD - от начала дня до конца - две диагонали вверх-вниз +- примерно 250 пунктов. (250 просто красивое число, а в реальности близкое, но другое)
на картинке они серые - это наиболее вероятные движения на основе волатильности. (см.прим) Цена к ним как-бы "льнёт" или ходит параллельно.
к ним навстречу от конца дня веер линий. И цена будет от них отбиваться :-) потому-что падение волатильности и сужение диапазона.
такие-же построения можно делать для недель и месяцев/кварталов - главное чтобы у актива была цикличность.
у Гана цикличность присутсвовала - торговал сезонными товарами - хлопом/металом и всё это дело в штатах (так к сведению в то время экспорт-импорт и внутренние перевозки тоже строго сезонны)
квадрат он нарисовал потому-что ничего другого не знал, плюс это было сильно модо, и другого собственно и не было.
Прим.) если бы волатильность была постоянной, а не цикличной - то никаких линий бы не получалось. Максимум - пределы в виде парабол
Тоже самое плиз, на м5 внутри дня, и с пересечением вертикальных временных отсечек. У Ганна ВРЕМЯ было важнее. И он мог зайти в любой день или точно на развороте, или на конце коррекции.
можно и сетку нарисовать. Без шаманства, просто рассчитывая статистику
и цена будет ходить вдоль линий.
А сетка получается от циклов в волатильности (рыночной активности).
ОБразно - когда есть цикл на оси X, он будет отражаться так-же на ось Y и порождать их интерференцию в виде сетки.
Еще раз! ВРЕМЯ принятия решений. Развернулся тренд внутри дня, или это просто небольшая коррекция. Где вы по вашей сетке это точно увидите? :)
Говорю же, мозги соломенные.... Вы еще не нашли МОДЕЛЬ! А она как раз и говорит, что будет в будущем.
Еще раз! ВРЕМЯ принятия решений. Развернулся тренд внутри дня, или это просто небольшая коррекция. Где вы по вашей сетке это точно увидите? :)
Говорю же, мозги соломенные.... Вы еще не нашли МОДЕЛЬ! А она как раз и говорит, что будет в будущем.
Кроме понтов и хамства, я пока ничего не увидел. Покажите точку входа по любому инструменту на понедельник, плиз
Кроме понтов и хамства, я пока ничего не увидел. Покажите точку входа по любому инструменту на понедельник, плиз
Вам уже показали, но вы не увидели.
Ради прикола почитайте Библию, как от Иисуса просили явить Чудо, тогда быдломассы поверят! Ничего в нашей Вселенной не меняется уже более 1.000 лет. Меняются только декорации. Человек как был неандертальцем, так неандертальцем и остался. Главное завладеть палкой копалкой, и копьем с каменным наконечником! :)
Вам уже показали, но вы не увидели.
Ради прикола почитайте Библию, как от Иисуса просили явить Чудо, тогда быдломассы поверят! Ничего в нашей Вселенной не меняется уже более 1.000 лет. Меняются только декорации. Человек как был неандертальцем, так неандертальцем и остался. Главное завладеть палкой копалкой, и копьем с каменным наконечником! :)
Будь мужиком, отвечай за слова