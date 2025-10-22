Тренд и уровни - страница 161

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#DJI30
Д1, контртрендовое движение, длительное падение, которое не смогло обновить предыдущую Впадину

Н1, после Ложного пробоя - нет отката

 

 


[Удален]  
Sergey Lazarenko #:
#DJI30
Д1, контртрендовое движение, длительное падение, которое не смогло обновить предыдущую Впадину

Н1, после Ложного пробоя - нет отката

 

 


О, стабильность признак мастерства! Голые графики рулят, любой прогноз можно дать, причем два сразу и какой-то сбудется! Феноменально

 

#FARTCOINUSDT

Монетка, Ап тренд на Д1, выход из Накопления

Внутри-часа, посли сильного Импульса - откаты выкупают, это Памп

 

 

 


 
Sergey Lazarenko #:

#FARTCOINUSDT

Монетка, Ап тренд на Д1, выход из Накопления

Внутри-часа, посли сильного Импульса - откаты выкупают, это Памп

 

 

 


есть Импульс, Лонгисты сильны

#FARTCOINUSDT.P


 

#BTCUSDT.P скупают

 

Биткоин ожил

 
Nikolai Starkovskii #:

О, стабильность признак мастерства! Голые графики рулят, любой прогноз можно дать, причем два сразу и какой-то сбудется! Феноменально

Действительно рулят в умелых руках.
Давненько уже, был знаком с трейдером, который торговал интрадей исключительно по голым графикам.
Но это был не форекс, а NYSE. Торговал прилично. К сожалению, ничего не объяснял, прогнозов не давал.

Да ... он еще ленту мониторил периодически. Количество акций в работе было в пределах 10 и всегда одни и те же.
Предполагаю что хорошо знал их "повадки".

 
Grigori.S.B #:

Действительно рулят в умелых руках.
Давненько уже, был знаком с трейдером, который торговал интрадей исключительно по голым графикам.
Но это был не форекс, а NYSE. Торговал прилично. К сожалению, ничего не объяснял, прогнозов не давал.

Да ... он еще ленту мониторил периодически. Количество акций в работе было в пределах 10 и всегда одни и те же.
Предполагаю что хорошо знал их "повадки".

тот трейдер был лохом..всего 10 и только акции :-)

вот ТС, молодец - не приходя в сознание и по любым инструментам

 
Grigori.S.B #:

Действительно рулят в умелых руках.
Давненько уже, был знаком с трейдером, который торговал интрадей исключительно по голым графикам.
Но это был не форекс, а NYSE. Торговал прилично. К сожалению, ничего не объяснял, прогнозов не давал.

Да ... он еще ленту мониторил периодически. Количество акций в работе было в пределах 10 и всегда одни и те же.
Предполагаю что хорошо знал их "повадки".

Я наверное понимаю кто это.

У него торги проходили на первом полу-часе - часе после открытия рынка, он не торговал всю сессию.

Верно?

Если он, то там очень занимательная торговля.
 
Maxim Kuznetsov #:

тот трейдер был лохом..всего 10 и только акции :-)

вот ТС, молодец - не приходя в сознание и по любым инструментам

Судя по всему вы гений,торговать 150 инструментов одновременно.Можно только позавидовать,белой завистью.

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