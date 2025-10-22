Тренд и уровни - страница 161
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Н1, после Ложного пробоя - нет отката
Н1, после Ложного пробоя - нет отката
О, стабильность признак мастерства! Голые графики рулят, любой прогноз можно дать, причем два сразу и какой-то сбудется! Феноменально
#FARTCOINUSDT
Монетка, Ап тренд на Д1, выход из Накопления
Внутри-часа, посли сильного Импульса - откаты выкупают, это Памп
#FARTCOINUSDT
Монетка, Ап тренд на Д1, выход из Накопления
Внутри-часа, посли сильного Импульса - откаты выкупают, это Памп
есть Импульс, Лонгисты сильны
#FARTCOINUSDT.P
#BTCUSDT.P скупают
Биткоин ожил
О, стабильность признак мастерства! Голые графики рулят, любой прогноз можно дать, причем два сразу и какой-то сбудется! Феноменально
Действительно рулят в умелых руках.
Давненько уже, был знаком с трейдером, который торговал интрадей исключительно по голым графикам.
Но это был не форекс, а NYSE. Торговал прилично. К сожалению, ничего не объяснял, прогнозов не давал.
Да ... он еще ленту мониторил периодически. Количество акций в работе было в пределах 10 и всегда одни и те же.
Предполагаю что хорошо знал их "повадки".
Действительно рулят в умелых руках.
Давненько уже, был знаком с трейдером, который торговал интрадей исключительно по голым графикам.
Но это был не форекс, а NYSE. Торговал прилично. К сожалению, ничего не объяснял, прогнозов не давал.
Да ... он еще ленту мониторил периодически. Количество акций в работе было в пределах 10 и всегда одни и те же.
Предполагаю что хорошо знал их "повадки".
тот трейдер был лохом..всего 10 и только акции :-)
вот ТС, молодец - не приходя в сознание и по любым инструментам
Действительно рулят в умелых руках.
Давненько уже, был знаком с трейдером, который торговал интрадей исключительно по голым графикам.
Но это был не форекс, а NYSE. Торговал прилично. К сожалению, ничего не объяснял, прогнозов не давал.
Да ... он еще ленту мониторил периодически. Количество акций в работе было в пределах 10 и всегда одни и те же.
Предполагаю что хорошо знал их "повадки".
Я наверное понимаю кто это.
У него торги проходили на первом полу-часе - часе после открытия рынка, он не торговал всю сессию.
Верно?Если он, то там очень занимательная торговля.
тот трейдер был лохом..всего 10 и только акции :-)
вот ТС, молодец - не приходя в сознание и по любым инструментам
Судя по всему вы гений,торговать 150 инструментов одновременно.Можно только позавидовать,белой завистью.