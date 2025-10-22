Тренд и уровни - страница 242
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы сами поняли, что написали?...
УЖЕ 50 лет все трейдеры работают над стратегией работы по тренду, " а воз и ныне там! "...
Вы не можете ответить на элементарные вопросы по теме...
УДАЧИ!
я то понял, а вот ты не понял, а непоняв - психанул.
ну если ты один + один не можешь сделать, то чем я то могу тебе помочь.
Еще раз, я определяю направление с помощью определения Мерфи, точка входа по тренду в моменте, когда становиться понятны мотивы покупателей и продавцов.
Все, мне больше сказать нечего
я то понял, а вот ты не понял, а непоняв - психанул.
ну если ты один + один не можешь сделать, то чем я то могу тебе помочь.
Еще раз, я определяю направление с помощью определения Мерфи, точка входа по тренду в моменте, когда становиться понятны мотивы покупателей и продавцов.
Все, мне больше сказать нечего
Да... Там еще было много вопросов...
Закон Мерфи: " Если может случиться гадость, то она ОБЯЗАТЕЛЬНО случится!"
Да... Там еще было много вопросов...
так давай обсудим эти вопросы
так давай обсудим эти вопросы
Это Ваша тема..., и Вы можете поднимать и обсуждать любые вопросы, которые волнуют Вас или Ваших подписчиков...
УДАЧИ!
Это Ваша тема..., и Вы можете поднимать и обсуждать любые вопросы, которые волнуют Вас или Ваших подписчиков...
УДАЧИ!
Английский фунт
С раннего утра поймал пробой уровне
сейчас судя по всему будет продолжение, опять Накопление под уровнем
Английский фунт
С раннего утра поймал пробой уровне
сейчас судя по всему будет продолжение, опять Накопление под уровнем
" Поймал" - понятие какое-то не серьезное...
Давайте посмотрим на маленький анализ:
Тренд вверх виден не вооруженным глазом аж с 13 января...
Последний откат закончился 13 мая..., и дальше тренд продолжился... Что здесь не понятно, и что нужно ловить?...
Я понимаю, что размышления Трейдера - потемки..., но против фактов не попрешь...
Но в любом случае, последнее решение остается за САМИМ Трейдером!
Давайте посмотрим на маленький анализ:
Глянул на твой скриншот. Вообще я не фанат индикаторов.
У тебя верхний TD3 и средний TD4 практически копируют друг друга. Основное различие чисто косметическое: TD3 - простая желтая линия, а TD4 в виде цветной гистограммы.
Но области выше и ниже 0 совпадают на 100%. Похоже на то как продают один и тот же товар под разными брендами.
Вообще индикаторы - действительно хороший и универсальный товар. Всегда можно найти на ближайшей истории участки, где они "отработали" идеально.
А если индикатор морально устарел, то легкое видоизменение превращает его в новый продукт. Находка для Наставника.
Глянул на твой скриншот. Вообще я не фанат индикаторов.
У тебя верхний TD3 и средний TD4 практически копируют друг друга.
Ну да! Мнение дилетанта, который " не фанат индикаторов "...
Я понимаю, что собственное мнение можно высказать... Но надо хоть немного разбираться в работе и математике индикаторов...
А Ваше мнение ошибочно!
Но , опять же, надо ЗНАТЬ математику индикаторов, чтобы делать выводы... А этого то у Вас и нет...
" Поймал" - понятие какое-то не серьезное...
Давайте посмотрим на маленький анализ:
Тренд вверх виден не вооруженным глазом аж с 13 января...
Последний откат закончился 13 мая..., и дальше тренд продолжился... Что здесь не понятно, и что нужно ловить?...
Я понимаю, что размышления Трейдера - потемки..., но против фактов не попрешь...
Но в любом случае, последнее решение остается за САМИМ Трейдером!
Это не анализ, а веселые картинки. Хватит юродствовать уже
Это не анализ, а веселые картинки. Хватит юродствовать уже
Тебе эти "веселые картинки" ни о чем не говорят?...
Ну это же здорово! Сразу виден настоящий трейдун!