Тренд и уровни - страница 242

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Serqey Nikitin #:

Вы сами поняли, что написали?...

УЖЕ 50 лет все трейдеры работают над стратегией работы по тренду,  " а воз и ныне там! "...

Вы не можете ответить на элементарные вопросы по теме...


УДАЧИ!

я то понял, а вот ты не понял, а непоняв - психанул.

ну если ты один + один не можешь сделать, то чем я то могу тебе помочь.

Еще раз, я определяю направление с помощью определения Мерфи, точка входа по тренду в моменте, когда становиться понятны мотивы покупателей и продавцов.

Все, мне больше сказать нечего 

 
Sergey Lazarenko #:

я то понял, а вот ты не понял, а непоняв - психанул.

ну если ты один + один не можешь сделать, то чем я то могу тебе помочь.

Еще раз, я определяю направление с помощью определения Мерфи, точка входа по тренду в моменте, когда становиться понятны мотивы покупателей и продавцов.

Все, мне больше сказать нечего 

Да...  Там еще было много вопросов...

Закон Мерфи: " Если может случиться гадость, то она ОБЯЗАТЕЛЬНО случится!"

 
Serqey Nikitin #:

Да...  Там еще было много вопросов...


так давай обсудим эти вопросы

 
Sergey Lazarenko #:

так давай обсудим эти вопросы

Это Ваша тема..., и Вы можете поднимать и обсуждать любые вопросы, которые волнуют Вас или Ваших подписчиков...

УДАЧИ!

 
Serqey Nikitin #:

Это Ваша тема..., и Вы можете поднимать и обсуждать любые вопросы, которые волнуют Вас или Ваших подписчиков...

УДАЧИ!

Английский фунт

С раннего утра поймал пробой уровне

сейчас судя по всему будет продолжение, опять Накопление под уровнем


 
Sergey Lazarenko #:

Английский фунт

С раннего утра поймал пробой уровне

сейчас судя по всему будет продолжение, опять Накопление под уровнем


" Поймал" - понятие какое-то не серьезное...

Давайте посмотрим на маленький анализ:


Тренд вверх виден не вооруженным глазом аж с 13 января...

Последний откат закончился 13 мая..., и дальше тренд продолжился...  Что здесь не понятно, и что нужно ловить?...


Я понимаю, что размышления Трейдера - потемки..., но против фактов не попрешь...


Но в любом случае, последнее решение остается за САМИМ Трейдером!

 
Serqey Nikitin #:

Давайте посмотрим на маленький анализ:

Глянул на твой скриншот. Вообще я не фанат индикаторов. 

У тебя верхний TD3 и средний TD4 практически копируют друг друга. Основное различие чисто косметическое: TD3 - простая желтая линия, а TD4 в виде цветной гистограммы.
Но области выше и ниже 0 совпадают на 100%. Похоже на то как продают один и тот же товар под разными брендами.

Вообще индикаторы - действительно хороший и универсальный товар. Всегда можно найти на ближайшей истории участки, где они "отработали" идеально.
А если индикатор морально устарел, то легкое видоизменение превращает его в новый продукт. Находка для Наставника.

 
Grigori.S.B #:

Глянул на твой скриншот. Вообще я не фанат индикаторов

У тебя верхний TD3 и средний TD4 практически копируют друг друга. 

Ну да!   Мнение дилетанта, который " не фанат индикаторов "...

Я понимаю, что собственное мнение можно высказать...  Но надо хоть немного разбираться в работе и математике индикаторов...

А Ваше мнение ошибочно!

Но , опять же, надо ЗНАТЬ математику индикаторов, чтобы делать выводы... А этого то у Вас и нет...

[Удален]  
Serqey Nikitin #:

" Поймал" - понятие какое-то не серьезное...

Давайте посмотрим на маленький анализ:


Тренд вверх виден не вооруженным глазом аж с 13 января...

Последний откат закончился 13 мая..., и дальше тренд продолжился...  Что здесь не понятно, и что нужно ловить?...


Я понимаю, что размышления Трейдера - потемки..., но против фактов не попрешь...


Но в любом случае, последнее решение остается за САМИМ Трейдером!

Это не анализ, а веселые картинки. Хватит юродствовать уже

 
Nikolai Starkovskii #:

Это не анализ, а веселые картинки. Хватит юродствовать уже

Тебе эти "веселые картинки" ни о чем не говорят?...

Ну это же здорово!  Сразу виден настоящий трейдун!

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