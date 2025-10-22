Тренд и уровни - страница 54
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Эфир, также показал не разворот конечно, но попытку уйти на Север, Ускорение, после отката и его завершения, Лонг
Эфир, в рамках Восходящей тенденции на Н1 идет вверх, Твх на пробой уровня 3270
Биткоин, идет попытка прорыва сопротивлений, который организовывали предыдущие откаты
Биткоин, ушли в откат, отличная\ возможность для Лонга
Биткоин, ушли в откат, отличная\ возможность для Лонга
Для кого это все ты публикуешь?
для тебя
Внизу индикатор - показывает тренд
Для кого это все ты публикуешь?
Михалыча послушай
Внизу индикатор - показывает тренд
а чего он считает? Какие данные берет?
Михалыча послушай