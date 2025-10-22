Тренд и уровни - страница 54

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Эфир, также показал не разворот конечно, но попытку уйти на Север, Ускорение, после отката и его завершения, Лонг


 

Эфир, в рамках Восходящей тенденции на Н1 идет вверх, Твх на пробой уровня 3270


 

Биткоин, идет попытка прорыва сопротивлений, который организовывали предыдущие откаты


 

Биткоин, ушли в откат, отличная\ возможность для Лонга


[Удален]  
Sergey Lazarenko:

Биткоин, ушли в откат, отличная\ возможность для Лонга


Для кого это все ты публикуешь?
 
Vladimir Baskakov:
Для кого это все ты публикуешь?

для тебя

 

Внизу индикатор - показывает тренд


 
Vladimir Baskakov:
Для кого это все ты публикуешь?

Михалыча послушай


 
a007:

Внизу индикатор - показывает тренд


а чего он считает? Какие данные берет?

[Удален]  
Sergey Lazarenko:

Михалыча послушай


Не интересно мнение нуба
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