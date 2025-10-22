Тренд и уровни - страница 236

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Vitaly Muzichenko #:

Серёга, торговля от уровней не предполагает пипсовку, как это в твоём сигнале. Проповедуешь одно, а делаешь совершенно другое.

Где сделка в шорт по золоту, о которой ты говорил?

Как можно привлечь тем, чего сам не делаешь?

тут же не робот, а ручная торговля тут можно влегкую тупануть, не так и не то сделать, короч мгновенно лохануться

 
Sergey Lazarenko #:

Я по золоту отхватил лосей, и вроде бы даже трех, во итоге без меня оно ушло, точно не помню, поздно было

В сигнале этого нет за 14 число


 
Sergey Lazarenko #:

тут же не робот, а ручная торговля тут можно влегкую тупануть, не так и не то сделать, короч мгновенно лохануться

Ну ты же план составил, поэтому сложно тупануть.

 
Vitaly Muzichenko #:

В сигнале этого нет за 14 число


блин, честное слово - ты не там копаешь, вот сделки по Золоту с графика, они перед самым закрытием рынка были.

Золото пошло вниз после ролловера, с раннего утра


 
Vitaly Muzichenko #:

Ну ты же план составил, поэтому сложно тупануть.

а ты попробуй, и думаю что после того, как попробуешь, так уже не будешь утверждать. Тяжело выдержать план установленный ранее при ручной торговле, это не робот, который зарядил, а после сидишь и смотришь на свое творение

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

а ты попробуй, и думаю что после того, как попробуешь, так уже не будешь утверждать. Тяжело выдержать план установленный ранее при ручной торговле, это не робот, который зарядил, а после сидишь и смотришь на свое творение

Что сложного, есть прогнозы герчика на бумажке. копируй и всё .Или не доверяешь наставнику?

 

Нефть марки WTI

Ап тренд, в нем падение стремительное..

Внутри-дня, есть Лимитный игрок в шорт, но после Отбоя - нет отката

Консолидация под уровнем


 
Sergey Lazarenko #:

а ты попробуй, и думаю что после того, как попробуешь, так уже не будешь утверждать. Тяжело выдержать план установленный ранее при ручной торговле, это не робот, который зарядил, а после сидишь и смотришь на свое творение

Серёга, Я бросил торговать уровни в 2016 после первого прихода Трампа, тогда эта тема умерла и мёртвая по сей день.

При этом, также показывал примерно такие-же скрины, но каждый с открытой позицией и её закрытием, то есть = с результатом того что показал и о чём писал.

У вас сейчас другая тема: написать и уйти с утверждением, что это работает, но без каких либо подтверждений. Я так никогда не делал.

Есть выражение: "Взял нож - режь, схватил пистолет - стреляй".

Сейчас здесь 80% форумчан = балаболы.

Уж извини.

 

 

Обзор по рынку форекс от Кирш Юры

 

EURCAD

Сильный рывок вверх, до уровня от которого был ПереЛоу Нисходящего Локального тренда..

Ожидается отскок.

 

 


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