Тренд и уровни - страница 236
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Серёга, торговля от уровней не предполагает пипсовку, как это в твоём сигнале. Проповедуешь одно, а делаешь совершенно другое.
Где сделка в шорт по золоту, о которой ты говорил?
Как можно привлечь тем, чего сам не делаешь?
тут же не робот, а ручная торговля тут можно влегкую тупануть, не так и не то сделать, короч мгновенно лохануться
Я по золоту отхватил лосей, и вроде бы даже трех, во итоге без меня оно ушло, точно не помню, поздно было
В сигнале этого нет за 14 число
тут же не робот, а ручная торговля тут можно влегкую тупануть, не так и не то сделать, короч мгновенно лохануться
Ну ты же план составил, поэтому сложно тупануть.
В сигнале этого нет за 14 число
блин, честное слово - ты не там копаешь, вот сделки по Золоту с графика, они перед самым закрытием рынка были.
Золото пошло вниз после ролловера, с раннего утра
Ну ты же план составил, поэтому сложно тупануть.
а ты попробуй, и думаю что после того, как попробуешь, так уже не будешь утверждать. Тяжело выдержать план установленный ранее при ручной торговле, это не робот, который зарядил, а после сидишь и смотришь на свое творение
а ты попробуй, и думаю что после того, как попробуешь, так уже не будешь утверждать. Тяжело выдержать план установленный ранее при ручной торговле, это не робот, который зарядил, а после сидишь и смотришь на свое творение
Что сложного, есть прогнозы герчика на бумажке. копируй и всё .Или не доверяешь наставнику?
Нефть марки WTI
Ап тренд, в нем падение стремительное..
Внутри-дня, есть Лимитный игрок в шорт, но после Отбоя - нет отката
Консолидация под уровнем
а ты попробуй, и думаю что после того, как попробуешь, так уже не будешь утверждать. Тяжело выдержать план установленный ранее при ручной торговле, это не робот, который зарядил, а после сидишь и смотришь на свое творение
Серёга, Я бросил торговать уровни в 2016 после первого прихода Трампа, тогда эта тема умерла и мёртвая по сей день.
При этом, также показывал примерно такие-же скрины, но каждый с открытой позицией и её закрытием, то есть = с результатом того что показал и о чём писал.
У вас сейчас другая тема: написать и уйти с утверждением, что это работает, но без каких либо подтверждений. Я так никогда не делал.
Есть выражение: "Взял нож - режь, схватил пистолет - стреляй".
Сейчас здесь 80% форумчан = балаболы.
Уж извини.
Обзор по рынку форекс от Кирш Юры
EURCAD
Сильный рывок вверх, до уровня от которого был ПереЛоу Нисходящего Локального тренда..
Ожидается отскок.