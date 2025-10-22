Тренд и уровни - страница 122

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#USDCHF

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#AUDUSD

#уровни

 


 

#NZDUSD

#уровни


 

#XAUUSD

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#XTIUSD

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#AUDCAD

#уровни


 
#AUDCHF

#уровни


 

Углы, углы, углы, углы.... )))


[Удален]  
Bogard_11 #:

Углы, углы, углы, углы.... )))


Создайте уже систему с Лазаренко: Углоуровни Ганна-Герчика

 
Nikolai Starkovskii #:

Создайте уже систему с Лазаренко: Углоуровни Ганна-Герчика

Герчик лузер! ))
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