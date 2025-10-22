Тренд и уровни - страница 123
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Герчик лузер! ))
пипец, вы заогните на счет 100 баксов и попробуйте как вы говорите сделайте. А потом поговорим, обсудим
У тебя три счёта активно сливают, а ты про уровни
поймал 1 к 5, один Риск а получил 5 рисков в качестве профита, насколько мощен технический анализ, которым я пользуюсь.
смотрим активно видос - как поймать точку входа на Ложном пробое
У тебя три счёта активно сливают, а ты про уровни
как то неадекватно ведешь себя. Никто не сливает.
Ты свои сделки покажи и расскажи. Я же тебе писал, со зрением плохо? Или памяти нет? Прочитал и забыл
как то неадекватно ведешь себя. Никто не сливает.
Ты свои сделки покажи и расскажи. Я же тебе писал, со зрением плохо? Или памяти нет? Прочитал и забыл
Там есть функция, просмотр сделок на истории, прямо на графике. Посмотри, если так интересно
Там есть функция, просмотр сделок на истории, прямо на графике. Посмотри, если так интересно
мне интерсно как ты все это себе представляешь, на что опираешься, как комментируешь
Канадский доллар - рвется в небеса!
четко виден Лимитный игрок, который гонит цену вверх
USdCAD
мне интерсно как ты все это себе представляешь, на что опираешься, как комментируешь
2MA + OsMA