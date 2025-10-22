Тренд и уровни - страница 123

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Bogard_11 #:
Герчик лузер! ))
Ни кто не лузер, каждый понимает по своему свою систему.У одних работает синус, у других ганна, у третьих уровни(при чëм каждый их видит по своему) 
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Sergey Lazarenko #:

пипец, вы заогните на счет 100 баксов и попробуйте как вы говорите сделайте. А потом поговорим, обсудим

У тебя три счёта активно сливают, а ты про уровни 

 
Sergey Lazarenko #:

поймал 1 к 5, один Риск а получил 5 рисков в качестве профита, насколько мощен технический анализ, которым я пользуюсь.


1 к 5 это ниочем , нужно стремиться 1 к 15 и выше
 

смотрим активно видос - как поймать точку входа на Ложном пробое


 
Nikolai Starkovskii #:

У тебя три счёта активно сливают, а ты про уровни 

как то неадекватно ведешь себя. Никто не сливает. 

Ты свои сделки покажи и расскажи. Я же тебе писал, со зрением плохо? Или памяти нет? Прочитал и забыл

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

как то неадекватно ведешь себя. Никто не сливает. 

Ты свои сделки покажи и расскажи. Я же тебе писал, со зрением плохо? Или памяти нет? Прочитал и забыл

Там есть функция, просмотр сделок на истории, прямо на графике. Посмотри, если так интересно 

 
Nikolai Starkovskii #:

Там есть функция, просмотр сделок на истории, прямо на графике. Посмотри, если так интересно 

мне интерсно как ты все это себе представляешь, на что опираешься, как комментируешь

 

Канадский доллар - рвется в небеса! 


 

четко виден Лимитный игрок, который гонит цену вверх

USdCAD


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Sergey Lazarenko #:

мне интерсно как ты все это себе представляешь, на что опираешься, как комментируешь

2MA + OsMA

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