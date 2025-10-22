Тренд и уровни - страница 195
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ы же сам понимаешь, что только пипсовкой и можно заработать, отщипывая по крохам.
Пипсовка - это только когда нет ничего, она очень опасна
ы же сам понимаешь, что только пипсовкой и можно заработать, отщипывая по крохам.
вот сам рассуди, торговля по этой стратегии - ручная, то есть нужно сидеть перед монитором и ждать, когда на рынке все сложиться. Если же попроще -то просто сидишь как дурак целый день перед монитором и ждешь, если везет, то сложиться торговая ситуация на Д1, как положено, с длинным профитом, а бывают дни, когда рынок пуст, целый день провел и ничего..
Поэтому что как то оправдаться, не проводить жизнь впустую, приходиться искать трендики и накопления внутри-дня и пипсовать, плюс депозит 500 долларов, с него выхлоп - никакой, на работе больше зарплату дадут. Вот и приходиться пипсовать, всем депозитом входить, чтоб хоть чтото было на выходе
вот сам рассуди, торговля по этой стратегии - ручная, то есть нужно сидеть перед монитором и ждать, когда на рынке все сложиться. Если же попроще -то просто сидишь как дурак целый день перед монитором и ждешь, если везет, то сложиться торговая ситуация на Д1, как положено, с длинным профитом, а бывают дни, когда рынок пуст, целый день провел и ничего..
Поэтому что как то оправдаться, не проводить жизнь впустую, приходиться искать трендики и накопления внутри-дня и пипсовать, плюс депозит 500 долларов, с него выхлоп - никакой, на работе больше зарплату дадут. Вот и приходиться пипсовать, всем депозитом входить, чтоб хоть чтото было на выходе
Ну можно-же индикатор-оповещалку повесить, при подходи к линии - слать оповещение.
Я когда уровни торговал, то так и делал. Ничего не упустишь.
еще раз - это рынок для обмена одних валют на другие, крпуных сумм. Крпуных сумм, не 10 000 долларов.
Крупным организациям - нужно безопасное место, и оно было создано - это внебиржевой рынок форекс.
А пипсовики со своими пипами - это просто ботаны, который отщипывает мелкие кусочки от громадного пирога, что то у него там получилось, вот он на волне успеха и навоображал много чего
Ну можно-же индикатор-оповещалку повесить, при подходи к линии - слать оповещение.
Я когда уровни торговал, то так и делал. Ничего не упустишь.
там вот как все происходит, отбор
1.Нужно найти те, которые куда то движутся, ну или типа в тренде..
Но само по себе движение в тренде мало что даст, кроме направления. Ведь что такое тренд и как он выглядит? Тренд это основное направление в котором движется цена, и она при этом идет волнообразно, то есть ПИк и Впадина, а в этой детали как раз и загвоздка, размер отката то неизвестен, он может быть разный, от маленький до большого.
Поэтому прото так определив направление - не поторгуешь, ведь нужно место, в котором к этому тренду можно присоединиться и выставить стоп с небольшим риском.
2.Вот для этого и нужен уровень, под которым происходит накопление, снижение волатильности, чтобы после того, как цена выйдет из этого накопления в направлении тренда войти в рынок с небольшим риском, в надежде что цена пройдет дальше.
Вот пример:
SOLUSDT
Д1 тренд
Н1 накопление.
3.ну и дальше идут всякие примочки по ММ, типа 1 к 3, 1 к 5, чтоб повысить прибыльность.
Тренд и Накопление
Интересно с точки зрения Ложного пробоя в Шорт
Интересно с точки зрения Ложного пробоя в Шорт
1 к 5
грамотная пипсовка на Крипте
грамотная пипсовка на Крипте