Тренд и уровни - страница 195

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Vitaly Muzichenko #:
ы же сам понимаешь, что только пипсовкой и можно заработать, отщипывая по крохам.

Пипсовка - это только когда нет ничего, она очень опасна

 
Vitaly Muzichenko #:
ы же сам понимаешь, что только пипсовкой и можно заработать, отщипывая по крохам.

вот сам рассуди, торговля по этой стратегии - ручная, то есть нужно сидеть перед  монитором и ждать, когда на рынке все сложиться. Если же попроще  -то просто сидишь как дурак целый день перед монитором и ждешь, если везет, то сложиться торговая ситуация на Д1, как положено, с длинным профитом, а бывают дни, когда рынок пуст, целый день провел и ничего..

Поэтому что как то оправдаться, не проводить жизнь впустую, приходиться искать трендики и накопления внутри-дня и пипсовать, плюс депозит 500 долларов, с него выхлоп - никакой, на работе больше зарплату дадут. Вот и приходиться пипсовать, всем депозитом входить, чтоб хоть чтото было на выходе

 
Sergey Lazarenko #:

вот сам рассуди, торговля по этой стратегии - ручная, то есть нужно сидеть перед  монитором и ждать, когда на рынке все сложиться. Если же попроще  -то просто сидишь как дурак целый день перед монитором и ждешь, если везет, то сложиться торговая ситуация на Д1, как положено, с длинным профитом, а бывают дни, когда рынок пуст, целый день провел и ничего..

Поэтому что как то оправдаться, не проводить жизнь впустую, приходиться искать трендики и накопления внутри-дня и пипсовать, плюс депозит 500 долларов, с него выхлоп - никакой, на работе больше зарплату дадут. Вот и приходиться пипсовать, всем депозитом входить, чтоб хоть чтото было на выходе

Ну можно-же индикатор-оповещалку повесить, при подходи к линии - слать оповещение.

Я когда уровни торговал, то так и делал. Ничего не упустишь.

 
Sergey Lazarenko #:

еще раз - это рынок для обмена одних валют на другие, крпуных сумм. Крпуных сумм, не 10 000 долларов.

Крупным организациям - нужно безопасное место, и оно было создано - это внебиржевой рынок форекс.

А пипсовики со своими пипами - это просто ботаны, который отщипывает мелкие кусочки от громадного пирога, что то у него там получилось, вот он на волне успеха и навоображал много чего

А я о чём. Сначала свои меняем на доллары а потом доллары меняем на те которые нужны.
 
Vitaly Muzichenko #:

Ну можно-же индикатор-оповещалку повесить, при подходи к линии - слать оповещение.

Я когда уровни торговал, то так и делал. Ничего не упустишь.

там вот как все происходит, отбор

1.Нужно найти те, которые куда то движутся, ну или типа в тренде..

Но само по себе движение в тренде мало что даст, кроме направления. Ведь что такое тренд и как он выглядит? Тренд это основное направление в котором движется цена, и она при этом идет волнообразно, то есть ПИк и Впадина, а в этой детали как раз и загвоздка, размер отката то неизвестен, он может быть разный, от маленький до большого.

Поэтому прото так определив направление - не поторгуешь, ведь нужно место, в котором к этому тренду можно присоединиться и выставить стоп с небольшим риском.

2.Вот для этого и нужен уровень, под которым происходит накопление, снижение волатильности, чтобы после того, как цена выйдет из этого накопления в направлении тренда войти в рынок с небольшим риском, в надежде что цена пройдет дальше.

Вот пример:

SOLUSDT

Д1 тренд

Н1 накопление.

3.ну и дальше идут всякие примочки по ММ, типа 1 к 3, 1 к 5, чтоб повысить прибыльность.



 

 

Тренд и Накопление


 
#FARTCOINUSDT

Интересно с точки зрения Ложного пробоя в Шорт


 
Sergey Lazarenko #:
#FARTCOINUSDT

Интересно с точки зрения Ложного пробоя в Шорт


1 к 5


 

грамотная пипсовка на Крипте


 
Sergey Lazarenko #:

грамотная пипсовка на Крипте


Пипсовка грамотной не может быть, это опасно для депозита. Ты же сам сказал. 
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