Тренд и уровни - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет на Форексе уровней, вообще.
наверное не так ты выразился, уровни это граница, но вот эту границу можно определять по разному, и при этом от каждого из этих уровней можно будет как торговать, с разным успехом. Поэтому и вылазит такое утверждение - уровни разные в каждой голове. Но есть одно Но, Герчик определение уровней формализовал, то есть каждый, кто в теме этого определения проведет уровень одинаково с другим, если другой будет опираться на определение Герчика.
На этих уровнях Герчика опираясь на них торгует куча народа, причем больше успешно, чем неуспешно. Чо с трендами? Или как всегда, в игнор вопросы ставишь?
вот пошел разворот
наверное не так ты выразился, уровни это граница, но вот эту границу можно определять по разному, и при этом от каждого из этих уровней можно будет как торговать, с разным успехом. Поэтому и вылазит такое утверждение - уровни разные в каждой голове. Но есть одно Но, Герчик определение уровней формализовал, то есть каждый, кто в теме этого определения проведет уровень одинаково с другим, если другой будет опираться на определение Герчика.
На этих уровнях Герчика опираясь на них торгует куча народа, причем больше успешно, чем неуспешно. Чо с трендами? Или как всегда, в игнор вопросы ставишь?
вот пошел разворот
Вот когда он Сам начнет торговать на своих уровнях, тогда и поговорим.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тренд и уровни
Sergey Lazarenko, 2021.01.09 14:21
Хотелось бы обсудить эту тему, тему Тренда и уровней
Тренд - это направленное движение цены, но это определение вообщем, поэтому нужны детали. Тренд можно определять разными способами, но я склоняюсь к определению, данному Доу, и дошедшему до нас в интерпретации Мерфи, Восходящий тренд - каждая последующая Вершина и Впадина выше предыдущей, Нисходящий - каждая последующая Впадина и Вершина ниже предыдущей, если не выполняется ни одно из условий, тренда нет.
вот определение тренда, его впервые обнаружил Доу, а озвучил в русскоязычном сегменте интернет Мерфи
вот определение тренда, его впервые обнаружил Доу, а озвучил в русскоязычном сегменте интернет Мерфи
Но, Герчик определение уровней формализовал
А какой уровень остановит цену если цена находиться на историческом максимуме?
А какой уровень остановит цену если цена находиться на историческом максимуме?
можно остановить, как два пальца об асфальт
и уровень здесь абсолютно не причем
можно остановить, как два пальца об асфальт
и уровень здесь абсолютно не причем
можно остановить, как два пальца об асфальт
и уровень здесь абсолютно не причем
Вопрос был не тебе. Вопрос был конкретный. Иди флуди в другом месте.
Вопрос был не тебе. Вопрос был конкретный. Иди флуди в другом месте.
да блин
какая разница - какой счас уровень?
нужно задаться вопросом - что остановит движение цены, впрочем как и влияет на её движение?если даже ноль ей пофигу
Ага, твоя формулЕ остановит