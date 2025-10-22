Тренд и уровни - страница 16

Новый комментарий
 
Vladimir Baskakov:
Нет на Форексе уровней, вообще.
Они только в твоей голове.
Нарисуй любую черту на графике и считай ее уровнем, это абсурд

наверное не так ты выразился, уровни это граница, но вот эту границу можно определять по разному, и при этом от каждого из этих уровней можно будет как торговать, с разным успехом. Поэтому и вылазит такое утверждение - уровни разные в каждой голове. Но есть одно Но, Герчик определение уровней формализовал, то есть каждый, кто в теме этого определения проведет уровень одинаково с другим, если другой будет опираться  на определение Герчика.

На этих уровнях Герчика опираясь на них торгует куча народа, причем больше успешно, чем неуспешно. Чо с трендами? Или как всегда, в игнор вопросы ставишь?

вот пошел разворот


[Удален]  
Sergey Lazarenko:

наверное не так ты выразился, уровни это граница, но вот эту границу можно определять по разному, и при этом от каждого из этих уровней можно будет как торговать, с разным успехом. Поэтому и вылазит такое утверждение - уровни разные в каждой голове. Но есть одно Но, Герчик определение уровней формализовал, то есть каждый, кто в теме этого определения проведет уровень одинаково с другим, если другой будет опираться  на определение Герчика.

На этих уровнях Герчика опираясь на них торгует куча народа, причем больше успешно, чем неуспешно. Чо с трендами? Или как всегда, в игнор вопросы ставишь?

вот пошел разворот


Вот когда он Сам начнет торговать на своих уровнях, тогда и поговорим.
Дай определение тренда для начала
 
Vladimir Baskakov:
Вот когда он Сам начнет торговать на своих уровнях, тогда и поговорим.
Дай определение тренда для начала

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Тренд и уровни

Sergey Lazarenko, 2021.01.09 14:21

Хотелось бы обсудить эту тему, тему Тренда и уровней 

Тренд - это направленное движение цены, но это определение вообщем, поэтому нужны детали. Тренд можно определять разными способами, но я склоняюсь к определению, данному Доу, и дошедшему до нас в интерпретации Мерфи, Восходящий тренд - каждая последующая Вершина и Впадина выше предыдущей, Нисходящий - каждая последующая Впадина и Вершина ниже предыдущей, если не выполняется ни одно из условий, тренда нет.

вот определение тренда, его впервые обнаружил Доу, а озвучил в русскоязычном сегменте интернет Мерфи

[Удален]  
Sergey Lazarenko:

вот определение тренда, его впервые обнаружил Доу, а озвучил в русскоязычном сегменте интернет Мерфи

В каком веке жил Доу?На каком компе работал?Торговал Биткойном?
 
Sergey Lazarenko:

Но, Герчик определение уровней формализовал

А какой уровень остановит цену если цена находиться на историческом максимуме?

 
Evgeny Belyaev:

А какой уровень остановит цену если цена находиться на историческом максимуме?

можно остановить, как два пальца об асфальт

и уровень здесь абсолютно не причем

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

можно остановить, как два пальца об асфальт

и уровень здесь абсолютно не причем

Ага, твоя формулЕ остановит
 
Renat Akhtyamov:

можно остановить, как два пальца об асфальт

и уровень здесь абсолютно не причем

Вопрос был не тебе. Вопрос был конкретный. Иди флуди в другом месте.

 
Evgeny Belyaev:

Вопрос был не тебе. Вопрос был конкретный. Иди флуди в другом месте.

да блин

какая разница - какой счас уровень?

нужно задаться вопросом - что остановит движение цены, впрочем как и влияет на её движение?

если даже ноль ей пофигу
 
Vladimir Baskakov:
Ага, твоя формулЕ остановит
слушай, я букварный macd не пользую и парить мне череп этой шихтой для новичков не надо ;)
1...91011121314151617181920212223...263
Новый комментарий