Тренд и уровни - страница 36

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Евро/Ауди, консолидация, которая возникла на Пике локальной восходящей тенденции, поддержка 1.57607, цена рядом, Лонг


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Sergey Lazarenko:

ну что как самочувствие? 53% рекорд на одно сделке, еще чуток и сольешься. А что останется взамен? Технику как регулировать будешь? Сказать то нечего. Пустота. К Герчику иди, он научит, как риски в узде держать

Отдыхай мальчик, вместе с гурчиком, псевдотрейдером
 

Евро/Канадский доллар, Шорт от 1.54176 


 

Евро/швейцарский франк, Шорт от 1.08261


 

Евро/Английский фунт, Шорт от зеркального уровня 0,88117, но уже все случилось, Юга одни


 

Евро/Японская йена, Лонг от 125.801, Шорт 127.334


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Привет Предсказатель Прошлого, куда фунт двинет вчера?
 
Vladimir Baskakov:
Привет Предсказатель Прошлого, куда фунт двинет вчера?

нее, так не пойдет, ты прогноз, я в ответ, по другому никак

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Sergey Lazarenko:

нее, так не пойдет, ты прогноз, я в ответ, по другому никак

Так ты предсказываешь только прошлое
 

Кабель улетит вниз(возможно) и отобьётся  от уровня 1.35715

 

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