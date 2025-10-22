Тренд и уровни - страница 36
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Евро/Ауди, консолидация, которая возникла на Пике локальной восходящей тенденции, поддержка 1.57607, цена рядом, Лонг
ну что как самочувствие? 53% рекорд на одно сделке, еще чуток и сольешься. А что останется взамен? Технику как регулировать будешь? Сказать то нечего. Пустота. К Герчику иди, он научит, как риски в узде держать
Евро/Канадский доллар, Шорт от 1.54176
Евро/швейцарский франк, Шорт от 1.08261
Евро/Английский фунт, Шорт от зеркального уровня 0,88117, но уже все случилось, Юга одни
Евро/Японская йена, Лонг от 125.801, Шорт 127.334
Привет Предсказатель Прошлого, куда фунт двинет вчера?
нее, так не пойдет, ты прогноз, я в ответ, по другому никак
нее, так не пойдет, ты прогноз, я в ответ, по другому никак
Кабель улетит вниз(возможно) и отобьётся от уровня 1.35715