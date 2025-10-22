Тренд и уровни - страница 246
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хи-хи!
Ну что можно сказать про этого ... ( каждый может матернуться, в сфере своих способностей )...?
Это просто ошибка природы!
ну у тебя нет денег, и ТС твоя не дает денег, зачем ты нам голову морочишь? Хочешь чтоб мы тоже без денег были? Я с этим горячо не согласен, мне нужны деньги
Вы оскорбляете человека, который разбирается в торговле на финансовых рынках. Сергей Лазаренко правда выигрывает и он в целом прав во многом. Вы вообще не правы, Вы Сергей Никитин лучше бы получились у него и уважительно лучше бы к нему относились.
Да ладно! Фан клуб Неудачника..., который занимается наскальной живописью?...
И это в век компьютеров и математики?...
Продолжайте!
Да ладно! Фан клуб Неудачника..., который занимается наскальной живописью?...
И это в век компьютеров и математики?...
Продолжайте!
ой..позвал группу поддержки
раньше одним Голубевым обходился :-)
Хорошо, я продолжу. Сергей Лазаренко правда выигрывает. Он выставлял скрин шоты с подтверждением выигрышных сделок. Вот и все что я хотел сказать, он правда выигрывает. Это главное, это самое главное. Значит можно сказать что Сергей Лазаренко - профессиональный трейдер. Могу ещё раз написать: Сергей Лазаренко выигрывает, он разбирается в торговле на финансовых рынках. Больше не знаю что ещё сказать
"Хорошо, я продолжу"...
В Вашем профиле: "Сейчас не торгую. Владею математической стратегией с положительным матожиданием выигрыша. Могу научить..."
Нашлись два одиночества?... Я Вам завидую! Опираться на мнение ХУДОЖНИКА, рисующего "стрелочки" при особом состоянии ( ну например, моча в голову стукнула ) - это нужно быть таким же по масти...
Пока-пока... Уже не вернусь! Скучно!
ой..позвал группу поддержки
раньше одним Голубевым обходился :-)
а что тут удивительного?
Тут все просто - уровень, поджатие, выстрел, собирай деньги, много ума не надо, либо Ложный пробой.. Тем более мой счет прибавляет в весе, деньги в ТС есть. 221% при рисках в 20%, за месяц
А у тебя что? Петля Мебиуса, косинусы, синусы, и где там деньги?
ты такой умный, а где только твои деньги?
Или Никитин, у него пока тренд развернется, он уже полдепозита потеряно..
Поэтому чем дальше в лес, тем больше последователей и одобряющих
порешайте )
https://c.mql5.com/1/311/USDRUB_2025-05-28_18-41-47_0511f__1.png
порешайте )
https://c.mql5.com/1/311/USDRUB_2025-05-28_18-41-47_0511f__1.png
В Ваших вариантах отсутствует еще один - движение цены вниз...
И, учитывая то, что сейчас флэт - горизонтальное движение пары, то все варианты имеют равное право на существование...
В Ваших вариантах отсутствует еще один - движение цены вниз...
И, учитывая то, что сейчас флэт - горизонтальное движение пары, то все варианты имеют равное право на существование...
долгий рэндж нужен для видимости на старших тайм фреймах для разварота
#EURGBP
Тренд вниз, а в нем откат, вчера
Н1, проявился Лимитный игрок, который покупает
М15,