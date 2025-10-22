Тренд и уровни - страница 246

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Serqey Nikitin #:

Хи-хи!

Ну что можно сказать про этого ...  ( каждый может матернуться, в сфере своих способностей )...?

Это просто ошибка природы!

ну у тебя нет денег, и ТС твоя не дает денег, зачем ты нам голову морочишь? Хочешь чтоб мы тоже без денег были? Я с этим горячо не согласен, мне нужны деньги

 
osmo1717 #:
Вы оскорбляете человека, который разбирается в торговле на финансовых рынках. Сергей Лазаренко правда выигрывает и он в целом прав во многом. Вы вообще не правы, Вы Сергей Никитин лучше бы получились у него и уважительно лучше бы к нему относились.

Да ладно! Фан клуб Неудачника..., который занимается наскальной живописью?...

И это в век компьютеров и математики?...


Продолжайте!

 
Serqey Nikitin #:

Да ладно! Фан клуб Неудачника..., который занимается наскальной живописью?...

И это в век компьютеров и математики?...


Продолжайте!

Хорошо, я продолжу. Сергей Лазаренко правда выигрывает. Он выставлял скрин шоты с подтверждением выигрышных сделок. Вот и все что я хотел сказать, он правда выигрывает. Это главное, это самое главное. Значит можно сказать что Сергей Лазаренко - профессиональный трейдер. Могу ещё раз написать: Сергей Лазаренко выигрывает, он разбирается в торговле на финансовых рынках. Больше не знаю что ещё сказать 
 

ой..позвал группу поддержки 

раньше одним Голубевым обходился :-)

 
osmo1717 #:
Хорошо, я продолжу. Сергей Лазаренко правда выигрывает. Он выставлял скрин шоты с подтверждением выигрышных сделок. Вот и все что я хотел сказать, он правда выигрывает. Это главное, это самое главное. Значит можно сказать что Сергей Лазаренко - профессиональный трейдер. Могу ещё раз написать: Сергей Лазаренко выигрывает, он разбирается в торговле на финансовых рынках. Больше не знаю что ещё сказать 

"Хорошо, я продолжу"...

В Вашем профиле: "Сейчас не торгую. Владею математической стратегией с положительным матожиданием выигрыша. Могу научить..."


Нашлись два одиночества?...  Я Вам завидую! Опираться на мнение ХУДОЖНИКА, рисующего  "стрелочки"  при особом состоянии ( ну например, моча в голову стукнула ) - это нужно быть таким же по масти...


Пока-пока...  Уже не вернусь!  Скучно!

 
Maxim Kuznetsov #:

ой..позвал группу поддержки 

раньше одним Голубевым обходился :-)

а что тут удивительного?

Тут все просто - уровень, поджатие, выстрел, собирай деньги, много ума не надо, либо Ложный пробой.. Тем более мой счет прибавляет в весе, деньги в ТС есть. 221% при рисках в 20%, за месяц

А у тебя что? Петля Мебиуса, косинусы, синусы, и где там деньги?

ты такой умный, а где только твои деньги?

Или Никитин, у него пока тренд развернется, он уже полдепозита потеряно..

Поэтому чем дальше в лес, тем больше последователей и одобряющих

 

порешайте )

https://c.mql5.com/1/311/USDRUB_2025-05-28_18-41-47_0511f__1.png

 
ruslan #:

порешайте )

https://c.mql5.com/1/311/USDRUB_2025-05-28_18-41-47_0511f__1.png

В Ваших вариантах отсутствует еще один - движение цены вниз...

И, учитывая то, что сейчас флэт - горизонтальное движение пары, то все варианты имеют равное  право на существование...

 
Serqey Nikitin #:

В Ваших вариантах отсутствует еще один - движение цены вниз...

И, учитывая то, что сейчас флэт - горизонтальное движение пары, то все варианты имеют равное  право на существование...

долгий рэндж нужен для видимости на старших тайм фреймах для разварота

 

#EURGBP

Тренд вниз, а в нем откат, вчера

 

Н1, проявился Лимитный игрок, который покупает

 

М15, 


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