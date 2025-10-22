Тренд и уровни - страница 34

Новый комментарий
 
Aleksandr Yakovlev:

Привет. Моя хотелка по еве работает.

подожди еще, упали до нижней границы канала 

 
Sergey Lazarenko:

подожди еще, упали до нижней границы канала 

Так а чего ждать то. Закалачивать бабосики надо.

До старости можно прождать.

 
Aleksandr Yakovlev:

Так а чего ждать то. Закалачивать бабосики надо.

До старости можно прождать.

поясни где ты открылся? Где стоп? Если счас резко развернётся  от границы, то сколько потеряешь? Скрин дай с твх

 
Sergey Lazarenko:

поясни где ты открылся? Где стоп? Если счас резко развернётся  от границы, то сколько потеряешь? Скрин дай с твх

Чуток позже скрин со ТВ сделаю. Пока этот сделал.

Смотри, есть линия (уровень), цена будет сдесь.

А зеленый квадрат--это место (ПУСТОТА) которую цена должна заполнить.

Если тебе не понятно и ты крутишь пальцем у виска в мою сторону---не торопись с выводами.

Это просто мое наблюдение. И цена будет в этом месте тоже.

Сейчас скрин с ТВ сделаю.

Половина сделки закрыта и выставлен БУ.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Чуток позже скрин со ТВ сделаю. Пока этот сделал.

Смотри, есть линия (уровень), цена будет сдесь.

А зеленый квадрат--это место (ПУСТОТА) которую цена должна заполнить.

Если тебе не понятно и ты крутишь пальцем у виска в мою сторону---не торопись с выводами.

Это просто мое наблюдение. И цена будет в этом месте тоже.

Сейчас скрин с ТВ сделаб.

Пустота есть, но не там
 
Sergey Lazarenko:

подожди еще, упали до нижней границы канала 

Оказалось дно ниже чем ты думал. И канал не тот.

Осталось 50 п. до зеленого квадрата. Помнишь мой скрин?

Надеюсь все таки дойдет до туда цена.

 
Vladimir Baskakov:
Пустота есть, но не там

Как я сразу не заметил то))). 

В твоей голове она.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Так уважаемый, не пали контору =D

))) не буду.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

и я даже удалил сообщения чтобы не палить)

Это всего лишь малая часть того что на рынке работает.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

и я даже удалил сообщения чтобы не палить)

Если бы Ты посмотрел на динамику профиля рынка сразу бы понял то, о чем говоришь.

Просвети в личке. Не понял здесь

1...272829303132333435363738394041...263
Новый комментарий