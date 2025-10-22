Тренд и уровни - страница 34
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Привет. Моя хотелка по еве работает.
подожди еще, упали до нижней границы канала
подожди еще, упали до нижней границы канала
Так а чего ждать то. Закалачивать бабосики надо.
До старости можно прождать.
Так а чего ждать то. Закалачивать бабосики надо.
До старости можно прождать.
поясни где ты открылся? Где стоп? Если счас резко развернётся от границы, то сколько потеряешь? Скрин дай с твх
поясни где ты открылся? Где стоп? Если счас резко развернётся от границы, то сколько потеряешь? Скрин дай с твх
Чуток позже скрин со ТВ сделаю. Пока этот сделал.
Смотри, есть линия (уровень), цена будет сдесь.
А зеленый квадрат--это место (ПУСТОТА) которую цена должна заполнить.
Если тебе не понятно и ты крутишь пальцем у виска в мою сторону---не торопись с выводами.
Это просто мое наблюдение. И цена будет в этом месте тоже.
Сейчас скрин с ТВ сделаю.
Половина сделки закрыта и выставлен БУ.
Чуток позже скрин со ТВ сделаю. Пока этот сделал.
Смотри, есть линия (уровень), цена будет сдесь.
А зеленый квадрат--это место (ПУСТОТА) которую цена должна заполнить.
Если тебе не понятно и ты крутишь пальцем у виска в мою сторону---не торопись с выводами.
Это просто мое наблюдение. И цена будет в этом месте тоже.
Сейчас скрин с ТВ сделаб.
подожди еще, упали до нижней границы канала
Оказалось дно ниже чем ты думал. И канал не тот.
Осталось 50 п. до зеленого квадрата. Помнишь мой скрин?
Надеюсь все таки дойдет до туда цена.
Пустота есть, но не там
Как я сразу не заметил то))).
В твоей голове она.
Так уважаемый, не пали контору =D
))) не буду.
и я даже удалил сообщения чтобы не палить)
Это всего лишь малая часть того что на рынке работает.
и я даже удалил сообщения чтобы не палить)Если бы Ты посмотрел на динамику профиля рынка сразу бы понял то, о чем говоришь.
Просвети в личке. Не понял здесь