Тренд и уровни - страница 129
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не чего, а к чему!
Например низкие тучи, которые застлали небо - к дождю Встретил бабу с коромыслом - быть беде.
тайна торговли уровней раскрыта - торгуют по бабе с коромыслом !!!
не чего, а к чему!
Например низкие тучи, которые застлали небо - к дождю Встретил бабу с коромыслом - быть беде.
Под видом бабы скрывался Герчик походу: А где бабуля? Я за неё!
#поджатие
#поджатие
Что означает поджатие, перелоу?
В понедельник не торгую практически никогда, но даже сегодня удолось взять крохи.. 1 к 6
торговля от уровня))
Сегодня, ради интереса, посмотрел несколько видео уроков Герчака. Словоохотливый, вульгарный, уверенный. Что-то нового или применимого я там не увидел. Отчего тогда такой ажиотаж? Кто -то здесь применяет его советы, приемы?
Лицо проекта. Токова роль. Иначе как собрать последователей ?