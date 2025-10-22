Тренд и уровни - страница 129

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Sergey Lazarenko #:

не чего, а к чему!

Например низкие тучи, которые застлали небо - к дождю Встретил бабу с коромыслом - быть беде.


тайна торговли уровней раскрыта - торгуют по бабе с коромыслом !!!

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

не чего, а к чему!

Например низкие тучи, которые застлали небо - к дождю Встретил бабу с коромыслом - быть беде.


Под видом бабы скрывался Герчик походу: А где бабуля? Я за неё!

 
До чего же крутая ветка...

Ржу, читаю, читаю, ржу..
 
#DJI30 Индекс ДоуДжонса
Энергия - контртренда, после сильного падения, паранормальный бар
#уровень_ПереЛоу
#поступательное_движение

#поджатие


[Удален]  
Sergey Lazarenko #:
#DJI30 Индекс ДоуДжонса
Энергия - контртренда, после сильного падения, паранормальный бар
#уровень_ПереЛоу
#поступательное_движение

#поджатие


Что означает поджатие, перелоу?

 

В понедельник не торгую практически никогда, но даже сегодня удолось взять крохи.. 1 к 6

торговля от уровня))


[Удален]  
Сегодня, ради интереса, посмотрел несколько видео уроков Герчака. Словоохотливый, вульгарный, уверенный. Что-то нового или применимого я там не увидел. Отчего тогда такой ажиотаж? Кто -то здесь применяет его советы, приемы? 
 
Nikolai Starkovskii #:
Сегодня, ради интереса, посмотрел несколько видео уроков Герчака. Словоохотливый, вульгарный, уверенный. Что-то нового или применимого я там не увидел. Отчего тогда такой ажиотаж? Кто -то здесь применяет его советы, приемы? 

Лицо проекта. Токова роль. Иначе как собрать последователей ?

 
Трейдинг - это порочное занятие. Сегодня ты можешь взять прибыль, равную 3-5 стоплоссам, а завтра нахватаешь 3-4 стоплосса и они уничтожат всю твою прибыль.
 
Поетому надо брать больше чем 1 к 10

Иногда реально брать даже 1 к 30
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