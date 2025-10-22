Тренд и уровни - страница 140
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Прогноз направлений на сегодня
Прогноз направлений на сегодня
Судя по бумаге, произошло поджатие?
Судя по бумаге, произошло поджатие?
время от прогноза прошло и от ТС анализа конечно-же не будет,
в кратце: лимитный игрок об@#лся (для моралистов: обманулся, обознался,обкурился...)
прогноз оказался в стиле монетки 50/50. Торговля по нему привела бы в дикий убыток
Конец близок,думаю последняя цена по евро баксу будет 1,0830 плюс минус небольшой.
БЛИЗОК конец тренда или коррекции?
БЛИЗОК конец тренда или коррекции?
Коррекции.Тренд остаётся быть бычим.Рядом ключевой уровень 50.Откатов не было ни одного,значит будет продолжение тренда в верх.Будет пере хай,как говорят некоторые выше 1,1213 ,судя по тому что рынок слаб,начнётся всё в пятницу т.е. завтра. Лимитные игроки рынок напичкали покупками.(если таковые есть)
Коррекции.Тренд остаётся быть бычим.Рядом ключевой уровень 50.Откатов не было ни одного,значит будет продолжение тренда в верх.Будет пере хай,как говорят некоторые выше 1,1213 ,судя по тому что рынок слаб,начнётся всё в пятницу т.е. завтра. Лимитные игроки рынок напичкали покупками.(если таковые есть)
Как всё запущенно.Тренд медвежий.коррекция была бычья и ей конец. Идём за паритет.
Как всё запущенно.Тренд медвежий.коррекция была бычья и ей конец. Идём за паритет.
Ты не имеешь понятия, что такое тренд,решил очередной раз поспорить?! я с тобой этого делать не буду.
Ты не имеешь понятия, что такое тренд,решил очередной раз поспорить?! я с тобой этого делать
А ВЫ Типа имеете что то сказать про тренды? Я с вами и не собирался спорить .Я высказал свою точку зрения.. А вы стразу ТЫ.
А ВЫ Типа имеете что то сказать про тренды? Я с вами и не собирался спорить .Я высказал свою точку зрения.. А вы стразу ТЫ.
А чего линию тренда нарисовал не с начала,минимум один пропустил,так удобней? Рисуй тогда уж с начала,увидишь что цена вернулась в свой канал.😂 и зачем брать такие огромные периоды,что бы ждать по 50 лет.Бери день,неделю этого достаточно.