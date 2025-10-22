Тренд и уровни - страница 140

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Прогноз направлений на сегодня


[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

Прогноз направлений на сегодня


Судя по бумаге, произошло поджатие?

 
Nikolai Starkovskii #:

Судя по бумаге, произошло поджатие?

время от прогноза прошло и от ТС анализа конечно-же не будет,

в кратце: лимитный игрок об@#лся (для моралистов: обманулся, обознался,обкурился...)

прогноз оказался в стиле монетки 50/50. Торговля по нему привела бы в дикий убыток

 
Конец близок,думаю последняя цена по евро баксу будет 1,0830   плюс минус небольшой.
 
Павел-Славянин #:
Конец близок,думаю последняя цена по евро баксу будет 1,0830   плюс минус небольшой.

БЛИЗОК конец тренда или коррекции?

 
mvf358 #:

БЛИЗОК конец тренда или коррекции?

Коррекции.Тренд остаётся быть бычим.Рядом ключевой уровень 50.Откатов не было ни одного,значит будет продолжение тренда в верх.Будет пере хай,как говорят некоторые выше 1,1213 ,судя по тому что рынок слаб,начнётся всё в пятницу т.е. завтра. Лимитные игроки рынок напичкали покупками.(если таковые есть)

 
Павел-Славянин #:

Коррекции.Тренд остаётся быть бычим.Рядом ключевой уровень 50.Откатов не было ни одного,значит будет продолжение тренда в верх.Будет пере хай,как говорят некоторые выше 1,1213 ,судя по тому что рынок слаб,начнётся всё в пятницу т.е. завтра. Лимитные игроки рынок напичкали покупками.(если таковые есть)

Как всё запущенно.Тренд медвежий.коррекция была бычья и ей конец. Идём  за паритет.

 
mvf358 #:

Как всё запущенно.Тренд медвежий.коррекция была бычья и ей конец. Идём  за паритет.

Ты не имеешь понятия, что такое тренд,решил очередной раз поспорить?! я с тобой этого делать не буду.

 
Павел-Славянин #:

Ты не имеешь понятия, что такое тренд,решил очередной раз поспорить?! я с тобой этого делать 

А ВЫ Типа имеете что то сказать про тренды?  Я с вами и не собирался спорить .Я высказал свою точку зрения.. А вы стразу ТЫ.

 
mvf358 #:

А ВЫ Типа имеете что то сказать про тренды?  Я с вами и не собирался спорить .Я высказал свою точку зрения.. А вы стразу ТЫ.

А чего линию тренда нарисовал не с начала,минимум один пропустил,так удобней? Рисуй тогда уж с начала,увидишь что цена вернулась в свой канал.😂 и зачем брать такие огромные периоды,что бы ждать по 50 лет.Бери день,неделю этого достаточно.

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