Тренд и уровни - страница 185

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Vitaly Muzichenko #:

Терминал как-то собран по китайско-еврейскому = справа налево 

У тебя всё наоборот, или частично?

все наоборот

 
в 10:00 по Москве в Европе откроются Биржи, вот тогда и начинает понятно, подержит рынок текущие направления или нет.
 

#GBPCHF
Английский фунт/Швейцарский франк
Отбой, или Ложный пробой?

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Sergey Lazarenko #:

#GBPCHF
Английский фунт/Швейцарский франк
Отбой, или Ложный пробой?

Что отбой, что пробой. Постфактум можно и бабочку на графике увидеть 

 
Sergey Lazarenko #:
#EURGBP
На Д1, длительный подъем.

Внутри-дня, на Предпробойная база в Лонг


прорвался, с боем 


 
Nikolai Starkovskii #:

Что отбой, что пробой. Постфактум можно и бабочку на графике увидеть 

Лимитный игрок - все на месте


[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

Лимитный игрок - все на месте


Поаккуратнее с веществами, видишь то чего нет. 

 
Nikolai Starkovskii #:

Поаккуратнее с веществами, видишь то чего нет. 

а что там?

 
moskitman #:

 

Яндекс браузер спасет

 

 
Sergey Lazarenko #:

Яндекс браузер спасет

 

))

Не спасёт. У нас "на заводе" VK забанен в корпоративной сети.

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