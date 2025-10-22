Тренд и уровни - страница 185
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Терминал как-то собран по китайско-еврейскому = справа налево
У тебя всё наоборот, или частично?
все наоборот
#GBPCHF
Английский фунт/Швейцарский франк
Отбой, или Ложный пробой?
#GBPCHF
Английский фунт/Швейцарский франк
Отбой, или Ложный пробой?
Что отбой, что пробой. Постфактум можно и бабочку на графике увидеть
Внутри-дня, на Предпробойная база в Лонг
прорвался, с боем
Что отбой, что пробой. Постфактум можно и бабочку на графике увидеть
Лимитный игрок - все на месте
Лимитный игрок - все на месте
Поаккуратнее с веществами, видишь то чего нет.
Поаккуратнее с веществами, видишь то чего нет.
а что там?
Яндекс браузер спасет
Яндекс браузер спасет
))
Не спасёт. У нас "на заводе" VK забанен в корпоративной сети.