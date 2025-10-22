Тренд и уровни - страница 205
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или это новостной бар. или открылась биржа. или фиксинг аукнул, или ещё 100500 причин котировке сходить вверх-вниз и обратно.
технически это мейкер раздвинул обе стенки подальше, а тейкеры ничего не смогли и никого оборота не сделали и стенки вернулись где были.
Тут мне нечего возразить. Но что это меняет?
Не знаю как на биржах с отрицательной стоимостью нефти, а на Форексе случайных разворотов тренда из-за мейкера не бывает.
Зачем лезть в тонкий, неликвидный рынок, который может за два тика дать недельную норму и успеть назад вернуться?
Впрочем - ваше право, но тогда и методы ищите другие.
Тут мне нечего возразить. Но что это меняет?
Не знаю как на биржах с отрицательной стоимостью нефти, а на Форексе случайных разворотов тренда из-за мейкера не бывает.
Зачем лезть в тонкий, неликвидный рынок, который может за два тика дать недельную норму и успеть назад вернуться?
Впрочем - ваше право, но тогда и методы ищите другие.
Всё в кучу собрал, ни одного термина не обосновал, одна вода . Настоящий трейдер. На одном тф ты видишь два тренда? А чё не пять? Кто тут тролль?
Тут миллион баров с длинными тенями. Они все стоповые? Или рынок неликвидный из-за отрицательной стоимости нефти? Ааа, спасите
Тут мне нечего возразить. Но что это меняет?
Не знаю как на биржах с отрицательной стоимостью нефти, а на Форексе случайных разворотов тренда из-за мейкера не бывает.
Зачем лезть в тонкий, неликвидный рынок, который может за два тика дать недельную норму и успеть назад вернуться?
Впрочем - ваше право, но тогда и методы ищите другие.
причём тут низкая ликвидность ?
я про вообще...скриншот для примеры с крипты, но на фиатах ценообразование такое-же, такие-же алгоритмы
вокруг спреда (собственно они его и формируют в итоге) стоят две лимитные стенки. Перемещаются чтобы спред (мин ask и макс bid) были примерно по середине. Время от времени одна из них совершает "поход" к спреду - почти до него доходит и возвращается обратно.
Наконуне "грандиозного шухера" обе стены уходят вдаль. "длинные палки" в bid-свечах как раз так и образуются - большие стены ушли, bid бестолково пометался и стенки сошлись. Фитиль есть а толку нет..
в большем масштабе, далее есть ещё пары стен. На крипте - например от DEX и крупных,институционных владельцев (которые не только пассивно владеют, но и управляют).
объём у стен такой, что все остальные практической роли не играют. На битке ближние - навсидку от 1000-2000 биткойнов. И цена идёт туда где владельцы процесса больше зарабатывают :-)
В каких правилах написано, что я вам хоть что-то должен? По сути написанного есть что возразить? Нет, иначе возразили бы.
Решил поискать ваши открытые позиции (про стейт молчу) - 9 (ДЕВЯТЬ) страниц ваших сообщений, это сплошное ДУПЛЬ-ПУСТО!
Одно критиканство и советы кому куда ходить (на завод и т.д. и т.п). Ни стейтов, ни сделок, хотя бы без скрина!
Вы уж извините, больше 9 страниц ТАКОЕ читать сил моих нету! Посему я вас больше в упор не вижу.
Торговать я буду м1-м3 и не прям щас, а когда ситуация дозреет (читайте что цитировали). Что жду - написал. ЖДУ.
Может и скрин покажу, там видно будет - если у людей будет интерес к трейдпланам, а не к стейтам.
есть у него все, регулярно слитые центовые счета, ты в профиль зайди, за последние полгода пока он мне тут жизнь отравляет он уже штук 10 слил, на очереди очередной
Важно то, что Американский доллар взял новое направление, он стал укрепляться, и это походу продлиться не один день, огромного вида гэп
Лимитный уровень, начался тренд по всему мира, и это случилось не сейчас
И цена идёт туда где владельцы процесса больше зарабатывают :-)
как это понять - больше зарабатывают?
Владельцы чего? лимитной стенки?
пять слов в предложении, и 2 ошибки. Капец какой-то,знатоки.
есть у него все, регулярно слитые центовые счета, ты в профиль зайди, за последние полгода пока он мне тут жизнь отравляет он уже штук 10 слил, на очереди очередной
Сергей, я не стал этого делать, но ты ж хозяин ветки, причем, ветки хорошей, полезной! Почему не нажать кнопку "нарушение" и не попросить убрать этих троллей-недоумков?
Если чел не понимает как может быть два тренда на одном графике - он или дебил, или тролль, третьего не дано.
Почему они должны отравлять жизнь всем нормальным людям?
Кстати, по моей "воде" упали на 300п - сигнал подтверждения на младших был (тут он у каждого свой, ибо научить моей ТС в этой ветке и не реально и оффтоп).
Сейчас ретестили важный уровень и у меня короткий режим (м1-м3) в обе стороны до тех пор, пока н4 или н1 не скажут чего хотят - будет продолжение ВТ или это начало большой коррекции (т.е. серьезного НТ).
И да - я не продал, ночью ушли, когда спал. Теперь опять тырить мелочь и ждать серьезного. )Не очень-то и хотелось, т.к. это был контртренд, а я люблю "по ветру".