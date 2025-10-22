Тренд и уровни - страница 258
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Индекс цен производителей в США, гэпы, повышенный спред..
Индекс цен производителей в США, гэпы, повышенный спред..
на самом деле более важный показатель "безработица"
из всех новостей действительно важны - труд.ресурсы, учётные ставки и бонды (облигации)
на самом деле более важный показатель "безработица"
из всех новостей действительно важны - труд.ресурсы, учётные ставки и бонды (облигации)
который выходит каждый четверг, и что он вызывает на рынке? Гэпы и шторм?
который выходит каждый четверг, и что он вызывает на рынке? Гэпы и шторм?
Лимитных ниндзя-игроков. Тут они есть, а через минуту их уже нет.
Лимитных ниндзя-игроков. Тут они есть, а через минуту их уже нет.
а ты что мечтал жить вечно? Все пройдет, народная мудрость
братишь наш, Николай Суровый опять ошибся, промахнулся, против тренда встал, а это чревато потерей сотки
Лимитных ниндзя-игроков. Тут они есть, а через минуту их уже нет.
фишка в том, что на Бирже, ну или у Брокера крутиться, вертится куча разномастного народишка, и этот народишка торгует так, что господи помилуй знать. Это яма, куда кидают заявки кто во что горазд. Ввиду того, что все это происходит хаотично, то периодически, по закону волн, периодически какие то игроки, Лонгисты, Шортисты дружно встают в одну сторону, хотя они и не связаны друг с другом.
Поэтому на графике возникают различные картинки, которые как раз и показывают кто в текущем моменте доминирует
Индекс BVSPX, фондовый рынок Бразилии
Падение длилось как казалось вечно
С открытия рынка: дали Гэп, и открылись под уровнем месячного ранга.
После открытия, цена показала Закругление, показывая что в рынке есть только Покупатели.. Продавцов нет от слова совсем, какой дурак будет продавать на Дне?
Индекс BVSPX, фондовый рынок Бразилии
Падение длилось как казалось вечно
С открытия рынка: дали Гэп, и открылись под уровнем месячного ранга.
После открытия, цена показала Закругление, показывая что в рынке есть только Покупатели.. Продавцов нет от слова совсем, какой дурак будет продавать на Дне?
Всегда вспоминаются слова Баффета: "Всё что сегодня стоит дорого - завтра будет ещё дороже"
Тоже самое и "Дно" - оно не ограничено.