Тренд и уровни - страница 103
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А что Герчик про евро говорит?
говорит, "много евро хорошо, а немного плохо" :-)
первую сделку на покупку выбило резким аномально расширеным спредом и такое бывает к сожалению..
HSI50, индекс Гонконгда
Локальный тренд в Шорт, цена практически на Дне..
По итогам пятницы - попытка пробоя на громадной волатильности, но после отскока - вновь продолжается движение на Юг, причем уже в трендике, так что в понедельник, если ничего не изменится, шорт в пробое
первую сделку на покупку выбило резким аномально расширеным спредом и такое бывает к сожалению..
Учись нелох
8 сигналов пропустили
Уровни, где засели крупные игроки
Евро/Американский доллар
Английский фунт
Ключевые уровни
USdJPY
Котировка на Пике, впереди пустота
Уровень, на котором были последние продажи - достигнутый Хай, подход к уровню - в поступательном движении
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
USDJPY, D1, 2024.07.02
RannForex Limited, MetaTrader 5, Real
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
USDJPY, H1, 2024.07.02
RannForex Limited, MetaTrader 5, Real
Серега, ветке 3 с половиной года. Достаточное время для того чтобы сложились какие-то выводы о данном подходе.
Ты можешь поделиться ими? Удалось ли добиться устойчивого профита из месяца в месяц?
Что можешь сказать о методе в целом, не разбирая отдельные сетапы, работает / нет,
насколько хорошо или плохо
И вообще что поведаешь на основании такого длительного опыта?
П.С. имхо данный метод разрабатывался и более подходит для биржевых инструментов, впрочем как и многие другие.
Серега, ветке 3 с половиной года. Достаточное время для того чтобы сложились какие-то выводы о данном подходе.
Ты можешь поделиться ими? Удалось ли добиться устойчивого профита из месяца в месяц?
Что можешь сказать о методе в целом, не разбирая отдельные сетапы, работает / нет,
насколько хорошо или плохо
И вообще что поведаешь на основании такого длительного опыта?
П.С. имхо данный метод разрабатывался и более подходит для биржевых инструментов, впрочем как и многие другие.
время - это не то, на что можно ориентироваться в таком деле как трейдинг. Трейдинг - это искусство, а тупой перебор вариантов в поисках самого подходящего.
Трейдинг от уровней - это общее название метода. Уровень - это ценовое значение, где понятно мнение участников рынка. Используя понимание - можно присоединяться к текущей тенденции.
Касаемо устойчивого профита - трейдинг - это не прополка картошки. Это искусство, которое опирается на базовые понятие и определения. Как даже после того, как ты двадцать лет будешь обучаться рисованию сначала в кружке, потом в школе, после в училище, а после в какойф нить академии, ты сможешь изваять шедевр?
Написать картину по правилам -вполне, но чтоб шедевр..
Поэтому результаты тех, кто изучал одно и тоже будут различаться, у таланта они будут отличные, в работяги посредственные.