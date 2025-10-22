Тренд и уровни - страница 103

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Nikolai Starkovskii #:

А что Герчик про евро говорит?

говорит, "много евро хорошо, а немного плохо" :-)

 

первую сделку на покупку выбило резким аномально расширеным спредом и такое бывает к сожалению..


Учись нелох
 

HSI50, индекс Гонконгда

Локальный тренд в Шорт, цена практически на Дне..

По итогам пятницы - попытка пробоя на громадной волатильности, но после отскока - вновь продолжается движение на Юг, причем уже в трендике, так что в понедельник, если ничего не изменится, шорт в пробое

 

 
mytarmailS #:

первую сделку на покупку выбило резким аномально расширеным спредом и такое бывает к сожалению..


Учись нелох
8 сигналов пропустили
 
spiderman8811 #:
8 сигналов пропустили
Может даже 28
 

Уровни, где засели крупные игроки

Евро/Американский доллар

 

Английский фунт

Ключевые уровни

График GBPUSD, D1, 2024.07.02 03:38 UTC, RannForex Limited, MetaTrader 5, Real 

График GBPUSD, H3, 2024.07.02 03:39 UTC, RannForex Limited, MetaTrader 5, Real 

https://charts.mql5.com/39/955/gbpusd-d1-rannforex-limited.png
 

USdJPY

Котировка на Пике, впереди пустота

Уровень, на котором были последние продажи - достигнутый Хай, подход к уровню - в поступательном движении

 

Серега, ветке 3 с половиной года. Достаточное время для того чтобы сложились какие-то выводы о данном подходе.
Ты можешь поделиться ими? Удалось ли добиться устойчивого профита из месяца в месяц? 
Что можешь сказать о методе в целом, не разбирая отдельные сетапы, работает / нет,
насколько хорошо или плохо

И вообще что поведаешь на основании такого длительного опыта?

П.С. имхо данный метод разрабатывался и более подходит для биржевых инструментов, впрочем как и многие другие.

 
Grigori.S.B #:

Серега, ветке 3 с половиной года. Достаточное время для того чтобы сложились какие-то выводы о данном подходе.
Ты можешь поделиться ими? Удалось ли добиться устойчивого профита из месяца в месяц? 
Что можешь сказать о методе в целом, не разбирая отдельные сетапы, работает / нет,
насколько хорошо или плохо

И вообще что поведаешь на основании такого длительного опыта?

П.С. имхо данный метод разрабатывался и более подходит для биржевых инструментов, впрочем как и многие другие.

время - это не то, на что можно ориентироваться в таком деле как трейдинг. Трейдинг - это искусство, а тупой перебор вариантов в поисках самого подходящего.

Трейдинг от уровней - это общее название метода. Уровень - это ценовое значение, где понятно мнение участников рынка. Используя понимание - можно присоединяться к текущей тенденции.

Касаемо устойчивого профита - трейдинг - это не прополка картошки. Это искусство, которое опирается на базовые понятие и определения. Как даже после того, как ты двадцать лет будешь обучаться рисованию сначала в кружке, потом в школе, после в училище, а после в какойф нить академии, ты сможешь изваять шедевр?

Написать картину по правилам  -вполне, но чтоб шедевр..

Поэтому результаты тех, кто изучал одно и тоже будут различаться, у таланта они будут отличные, в работяги посредственные.

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