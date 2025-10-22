Тренд и уровни - страница 187
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ты просто не торговал :-)
поэтому и не знаешь как и на что реагирует валютный рынок. Какие новости в ленте важны и для чего.
"индекс цен" ретранслирован из биржевых лент - на валюты он практически не влияет
емае, , я лично сидел перед монитором и видел как спред по Евро/Британец и NZDCAD повысился. А ты чо мелешь?
Вот сопливый бар в 15:30 который был
а вот другая сопля
ты чего мелешь?
емае, , я лично сидел перед монитором и видел как спред по Евро/Британец и NZDCAD повысился. А ты чо мелешь?
Вот сопливый бар в 15:30 который был
а вот другая сопля
ты чего мелешь?
15:30 это ЕЖЕДНЕВНОЕ СОБЫТИЕ
каждый день.
это пик пересечения сессий
15:30 это ЕЖЕДНЕВНОЕ СОБЫТИЕ
каждый день.
это пик пересечения сессий
не флуди лучше, а покажи свои сделки с комментариями
его торговать учат, рассказывают как рынок устроен, а он огрызается :-)
и вот пример того самого 15:30 (скриншот уже публиковался)
а вот другая сопля
Эта "сопля" пин-баром зовется.
его торговать учат, рассказывают как рынок устроен, а он огрызается :-)
и вот пример того самого 15:30 (скриншот уже публиковался)
Эта "сопля" пин-баром зовется.
EURGBP/ Лимитный игрок и Поджатие
Поджатие?! Очень интересно.
У меня оно бывает, когда тёща приезжает
Поджатие?! Очень интересно.
У меня оно бывает, когда тёща приезжает
У меня их вообще нет,потому что тёщу люблю😂 и к стати она у нас.