Тренд и уровни - страница 187

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Maxim Kuznetsov #:

ты просто не торговал :-)

поэтому и не знаешь как и на что реагирует валютный рынок. Какие новости в ленте важны и для чего.

"индекс цен" ретранслирован из биржевых лент - на валюты он практически не влияет

емае, , я лично сидел перед монитором и видел как спред по Евро/Британец и NZDCAD повысился. А ты чо мелешь? 

Вот сопливый бар в 15:30 который был


а вот другая сопля

 


ты чего мелешь?

 
Sergey Lazarenko #:

емае, , я лично сидел перед монитором и видел как спред по Евро/Британец и NZDCAD повысился. А ты чо мелешь? 

Вот сопливый бар в 15:30 который был


а вот другая сопля

 


ты чего мелешь?

15:30 это ЕЖЕДНЕВНОЕ СОБЫТИЕ

каждый день.

это пик пересечения сессий

 
Maxim Kuznetsov #:

15:30 это ЕЖЕДНЕВНОЕ СОБЫТИЕ

каждый день.

это пик пересечения сессий

не флуди лучше, а покажи свои сделки с комментариями

 

его торговать учат, рассказывают как рынок устроен, а он огрызается :-)

и вот пример того самого 15:30 (скриншот уже публиковался)

 
Sergey Lazarenko #:

а вот другая сопля

Эта "сопля" пин-баром зовется.

 
Maxim Kuznetsov #:

его торговать учат, рассказывают как рынок устроен, а он огрызается :-)

и вот пример того самого 15:30 (скриншот уже публиковался)

Как происходит обучение? Сначала юзер понимает чему его научат? После он выполняет задания имея научиться определенным действиям.
Чему ты можешь научить?
 
Grigori.S.B #:

Эта "сопля" пин-баром зовется.

Ты слепой? Я ж тебе сказал покажи пример
 
Посмотрите на хорошего трейда, он даёт интервью
[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

EURGBP/ Лимитный игрок и Поджатие


Поджатие?! Очень интересно.

У меня оно бывает, когда тёща приезжает 

 
Nikolai Starkovskii #:

Поджатие?! Очень интересно.

У меня оно бывает, когда тёща приезжает 

У меня их вообще нет,потому что тёщу люблю😂 и к стати она у нас.

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