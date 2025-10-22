Тренд и уровни - страница 249

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lynxntech #:

сливают они из-за собственных интересов, забудь про Герчика, он как и все давал базу, дальше сами. Если Сам не смог, кто виноват? ДЦ который прям по твой стоп подстроился? у меня на демо выносит ровно под стоп бывает спредом.

Всё верно,главное база.Всё остальное придётся самому.

 
lynxntech #:
участник который пишет про Герчика, ему место на заводе, он просто не понимает ценообразование.

Максимка из МО регулярно вспоминает про Герчика,

пока писал, улетела мысль)) повезло ему

 

Шорт на понедельник, GBPNZD


[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

Шорт на понедельник, GBPNZD


Сейчас открыл? Или в понедельник открыть?

 
Sergey Lazarenko #:

Шорт на понедельник, GBPNZD


если уверен что от обоих границ вниз, и их ширина в 1 типичную свечу, то к чему они ? сразу вниз - цена ведь 100% достигнет одного из уровней,  и по тер.веру скорее нижней (она к нему впритык) то есть вход будет хуже чем "сразу"

[Удален]  
Maxim Kuznetsov #:

если уверен что от обоих границ вниз, и их ширина в 1 типичную свечу, то к чему они ? сразу вниз - цена ведь 100% достигнет одного из уровней,  и по тер.веру скорее нижней (она к нему впритык) то есть вход будет хуже чем "сразу"

Скальперам это не нужно, всё равно заходят от балды, а постят совсем другое

 
Maxim Kuznetsov #:

если уверен что от обоих границ вниз, и их ширина в 1 типичную свечу, то к чему они ? сразу вниз - цена ведь 100% достигнет одного из уровней,  и по тер.веру скорее нижней (она к нему впритык) то есть вход будет хуже чем "сразу"

был просто Импульс вниз.

Чтоб сделать прогноз - нужны определнные предпосылки, я их называл сто раз, но ты их старательно обсирал, напару с Колямбой

Вот и дообсирался, есть методы для прогноза, а ты их не знаешь.. Хахахахахахаха


 
Sergey Lazarenko #:

был просто Импульс вниз.

Чтоб сделать прогноз - нужны определнные предпосылки, я их называл сто раз, но ты их старательно обсирал, напару с Колямбой

Вот и дообсирался, есть методы для прогноза, а ты их не знаешь.. Хахахахахахаха


пукнуло туда и обратно ?

успех, ё !! подброс монетки оправдал ожидания

--

проблема в том, что у тебя нет ни алгоритма, ни методики, ни тем паче какой-никакой теории. Есть бросок монетки с ростом лота при неудаче. 

Что тема делает на сайте мне например непонятно, да и прочим тоже. Поэтому в данной теме тебя будут гнобить. 

Ничего личного, просто топик дичайший оффтоп сайта - поэтому тут так и будет 

[Удален]  
По поводу поджатия и выстрела в сторону поджатия, кажется визуально (не проверял статистически), есть перевес в нашу сторону. Именно сам выстрел имеет перевес. А дальше опять 50/50. То-ли пробьёт, то-ли отскочит. Поэтому цель в 10-20 пунктов 4-х знака - оправдана. Вроде, рабочая стратегия, но тут вопрос, есть ли стопы или ручные ограничения убытков? А то, время от времени что-то идёт не так. 
 
Maxim Kuznetsov #:

пукнуло туда и обратно ?

успех, ё !! подброс монетки оправдал ожидания

--

проблема в том, что у тебя нет ни алгоритма, ни методики, ни тем паче какой-никакой теории. Есть бросок монетки с ростом лота при неудаче. 

Что тема делает на сайте мне например непонятно, да и прочим тоже. Поэтому в данной теме тебя будут гнобить. 

Ничего личного, просто топик дичайший оффтоп сайта - поэтому тут так и будет 

где у дурачка пукнуло, там специалист отловил 1 к 5


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