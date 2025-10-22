Тренд и уровни - страница 27
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А за что его?
конечно не надежнее, не то сказал, как то по другому надо
Ну что, какие уровни будем пробивать?
тебе надо о своей судьбе подумать, вот смотри на свою сделку, где ты открылся, где закрылся, и как пересиживал убытки, профит 13,0 пунктов, пересидел, без стопа, 40,0 пунктов. Причем лот запредельный, и нынче просто повезло, если бы цена дала разворот в те дни, что все, стремительный слив. Но ты дурачок, вообразил, что рынок всегда с тобой будет, а такого как известно не бывает, ты последний раз сливал в начале декабря? И примерно с середины декабря Евро/Английский фунт - идет в падении без сильных откатов, в ближайшем времени отношение между ЕвроЗоной и Великобританией изменятся, и характер движения тоже, и мы увидим слив.
тебе надо о своей судьбе подумать, вот смотри на свою сделку, где ты открылся, где закрылся, и как пересиживал убытки, профит 13,0 пунктов, пересидел, без стопа, 40,0 пунктов. Причем лот запредельный, и нынче просто повезло, если бы цена дала разворот в те дни, что все, стремительный слив. Но ты дурачок, вообразил, что рынок всегда с тобой будет, а такого как известно не бывает, ты последний раз сливал в начале декабря? И примерно с середины декабря Евро/Английский фунт - идет в падении без сильных откатов, в ближайшем времени отношение между ЕвроЗоной и Великобританией изменятся, и характер движения тоже, и мы увидим слив.
тебе надо о своей судьбе подумать, вот смотри на свою сделку, где ты открылся, где закрылся, и как пересиживал убытки, профит 13,0 пунктов, пересидел, без стопа, 40,0 пунктов. Причем лот запредельный, и нынче просто повезло, если бы цена дала разворот в те дни, что все, стремительный слив. Но ты дурачок, вообразил, что рынок всегда с тобой будет, а такого как известно не бывает, ты последний раз сливал в начале декабря? И примерно с середины декабря Евро/Английский фунт - идет в падении без сильных откатов, в ближайшем времени отношение между ЕвроЗоной и Великобританией изменятся, и характер движения тоже, и мы увидим слив.
Бесполезно. Писал уже здесь.
Какой лот запредельный? Нагрузка депо 18%
стопа то нету, а когда нету четкого стопа, то у рынка всегда есть моменты, когда он любого затянет в сети воображаемого успеха, ты что это будешь отрицать? начнет колбасить, туда-сюда, то давая надежду, то забирая ее. Ты что забыл, что в начале декабря сливал? И как это было? Только четкий стоп, выставленный в момент открытия позы дает шанс, что размотать депозит не получится. Ну походу смысла нету аргументы кидать, потому что ты счас на волне успеха, в эйфории. И ты бы хоть по факту критику давал, чтобы было о чем подумать.
При криедитном плече 1 к 500 ты забыл добавить, это при 1 к 100, 5*18=80% загрузки, то есть слив будет если цена пройдет 120,0 пунктов против, это конечно хитрый ход, торговать на паре не с высокой волатильностью, но тогда сразу аргумент, на волтальной паре торговый подход не будет работать прибыльно, волатильность заберет всю прибыль.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тренд и уровни
khorosh, 2021.01.23 07:37
Бесполезно. Писал уже здесь.
он угомонится только в момент, когда начнется расколбас, и депозит размотает на таком стопе - он у него работает по принципу - принимается решение не о тейке, а о стопе по текущей ситуации.
стопа то нету, а когда нету четкого стопа, то у рынка всегда есть моменты, когда он любого затянет в сети воображаемого успеха, ты что это будешь отрицать? начнет колбасить, туда-сюда, то давая надежду, то забирая ее. Ты что забыл, что в начале декабря сливал? И как это было? Только четкий стоп, выставленный в момент открытия позы дает шанс, что размотать депозит не получится. Ну походу смысла нету аргументы кидать, потому что ты счас на волне успеха, в эйфории. И ты бы хоть по факту критику давал, чтобы было о чем подумать.
При криедитном плече 1 к 500 ты забыл добавить, это при 1 к 100, 5*18=80% загрузки, то есть слив будет если цена пройдет 120,0 пунктов против, это конечно хитрый ход, торговать на паре не с высокой волатильностью, но тогда сразу аргумент, на волтальной паре торговый подход не будет работать прибыльно, волатильность заберет всю прибыль.
он угомонится только в момент, когда начнется расколбас, и депозит размотает на таком стопе - он у него работает по принципу - принимается решение не о тейке, а о стопе по текущей ситуации.
У меня все позиции закрыты, отдыхай
три дня то держал, не закрывая, пересиживатель - это вообще то так называется, когда шли попытки уйти вверх, повезло что не ушли, и потом при первой возможности, с копеечным плюсом, не дожидаясь даже риск/профит 1 к 1 убежал, испугался, бывает, не верил в тренд, вот уже налицо все признаки тильта, чтоб размотать депозит нужно было поелозить вверх-вниз позначимее.
три дня то держал, не закрывая, пересиживатель - это вообще то так называется, когда шли попытки уйти вверх, повезло что не ушли, и потом при первой возможности, с копеечным плюсом, не дожидаясь даже риск/профит 1 к 1 убежал, испугался, бывает, не верил в тренд, вот уже налицо все признаки тильта, чтоб размотать депозит нужно было поелозить вверх-вниз позначимее.
Да, до тебя мне далеко, радуюсь и копеечке
что ты за чел? Все и всех сравниваешь со своей великой личностью, ты с тех.анализом работай, а не сравниваю рожицы в зеркале, и люде потянуться, и слива не будет, который стремительно к твоему счету приближается, потому что период однозначного движения уже был, значит расколбас недалеко.