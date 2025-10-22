Тренд и уровни - страница 27

Новый комментарий
 
Vladimir Baskakov:
А за что его?
не знаю
[Удален]  
Sergey Lazarenko:

конечно не надежнее, не то сказал, как то по другому надо

Ну что, какие уровни будем пробивать?
 
Vladimir Baskakov:
Ну что, какие уровни будем пробивать?

тебе надо о своей судьбе подумать, вот смотри на свою сделку, где ты открылся, где закрылся, и как пересиживал убытки, профит 13,0 пунктов, пересидел, без стопа, 40,0 пунктов.  Причем лот запредельный, и нынче просто повезло, если бы цена дала разворот в те дни, что все, стремительный слив. Но ты дурачок, вообразил, что рынок всегда с тобой будет, а такого как известно не бывает, ты последний раз сливал в начале декабря? И примерно с середины декабря Евро/Английский фунт - идет в падении без сильных откатов, в ближайшем времени отношение между ЕвроЗоной и Великобританией изменятся, и характер движения тоже, и мы увидим слив.


[Удален]  
Sergey Lazarenko:

тебе надо о своей судьбе подумать, вот смотри на свою сделку, где ты открылся, где закрылся, и как пересиживал убытки, профит 13,0 пунктов, пересидел, без стопа, 40,0 пунктов.  Причем лот запредельный, и нынче просто повезло, если бы цена дала разворот в те дни, что все, стремительный слив. Но ты дурачок, вообразил, что рынок всегда с тобой будет, а такого как известно не бывает, ты последний раз сливал в начале декабря? И примерно с середины декабря Евро/Английский фунт - идет в падении без сильных откатов, в ближайшем времени отношение между ЕвроЗоной и Великобританией изменятся, и характер движения тоже, и мы увидим слив.


Какой лот запредельный? Нагрузка депо 18%
 
Sergey Lazarenko:

тебе надо о своей судьбе подумать, вот смотри на свою сделку, где ты открылся, где закрылся, и как пересиживал убытки, профит 13,0 пунктов, пересидел, без стопа, 40,0 пунктов.  Причем лот запредельный, и нынче просто повезло, если бы цена дала разворот в те дни, что все, стремительный слив. Но ты дурачок, вообразил, что рынок всегда с тобой будет, а такого как известно не бывает, ты последний раз сливал в начале декабря? И примерно с середины декабря Евро/Английский фунт - идет в падении без сильных откатов, в ближайшем времени отношение между ЕвроЗоной и Великобританией изменятся, и характер движения тоже, и мы увидим слив.


Бесполезно. Писал уже здесь.

Демо-счет как индикатор.
Демо-счет как индикатор.
  • 2021.01.23
  • www.mql5.com
Предлагаю простую стратегию для кросс-курсов пар: EurUsd , AudUsd, NzdUsd, GbpUsd. Открываете демо для одного кросса, например EurAud...
 
Vladimir Baskakov:
Какой лот запредельный? Нагрузка депо 18%

стопа то нету, а когда нету четкого стопа, то у рынка всегда есть моменты, когда он любого затянет в сети воображаемого успеха, ты что это будешь отрицать? начнет колбасить, туда-сюда, то давая надежду, то забирая ее. Ты что забыл, что в начале декабря сливал? И как это было? Только четкий стоп, выставленный в момент открытия позы дает шанс, что размотать депозит не получится. Ну походу смысла нету аргументы кидать, потому что ты счас на волне успеха, в эйфории. И ты бы хоть по факту критику давал, чтобы было о чем подумать.

При криедитном плече 1 к 500 ты забыл добавить, это при 1 к 100, 5*18=80% загрузки, то есть слив будет если цена пройдет 120,0 пунктов против, это конечно хитрый ход, торговать на паре не с высокой волатильностью, но тогда сразу аргумент, на волтальной паре торговый подход не будет работать прибыльно, волатильность заберет всю прибыль.

он угомонится только в момент, когда начнется расколбас, и депозит размотает на таком стопе - он у него работает по принципу - принимается решение не о тейке, а о стопе по текущей ситуации.

[Удален]  
Sergey Lazarenko:

стопа то нету, а когда нету четкого стопа, то у рынка всегда есть моменты, когда он любого затянет в сети воображаемого успеха, ты что это будешь отрицать? начнет колбасить, туда-сюда, то давая надежду, то забирая ее. Ты что забыл, что в начале декабря сливал? И как это было? Только четкий стоп, выставленный в момент открытия позы дает шанс, что размотать депозит не получится. Ну походу смысла нету аргументы кидать, потому что ты счас на волне успеха, в эйфории. И ты бы хоть по факту критику давал, чтобы было о чем подумать.

При криедитном плече 1 к 500 ты забыл добавить, это при 1 к 100, 5*18=80% загрузки, то есть слив будет если цена пройдет 120,0 пунктов против, это конечно хитрый ход, торговать на паре не с высокой волатильностью, но тогда сразу аргумент, на волтальной паре торговый подход не будет работать прибыльно, волатильность заберет всю прибыль.


он угомонится только в момент, когда начнется расколбас, и депозит размотает на таком стопе - он у него работает по принципу - принимается решение не о тейке, а о стопе по текущей ситуации.

У меня все позиции закрыты, отдыхай
 
Vladimir Baskakov:
У меня все позиции закрыты, отдыхай

три дня то держал, не закрывая, пересиживатель - это вообще то так называется, когда шли попытки уйти вверх, повезло что не ушли, и потом при первой возможности, с копеечным плюсом, не дожидаясь даже риск/профит 1 к 1 убежал, испугался, бывает, не верил в тренд, вот уже налицо все признаки тильта, чтоб размотать депозит нужно было поелозить вверх-вниз позначимее. 

[Удален]  
Sergey Lazarenko:

три дня то держал, не закрывая, пересиживатель - это вообще то так называется, когда шли попытки уйти вверх, повезло что не ушли, и потом при первой возможности, с копеечным плюсом, не дожидаясь даже риск/профит 1 к 1 убежал, испугался, бывает, не верил в тренд, вот уже налицо все признаки тильта, чтоб размотать депозит нужно было поелозить вверх-вниз позначимее. 

Да, до тебя мне далеко, радуюсь и копеечке
 
Vladimir Baskakov:
Да, до тебя мне далеко, радуюсь и копеечке

что ты за чел? Все и всех сравниваешь со своей великой личностью, ты с тех.анализом работай, а не сравниваю рожицы в зеркале, и люде потянуться, и слива не будет, который стремительно к твоему счету приближается, потому что период однозначного движения уже был, значит расколбас недалеко.

1...202122232425262728293031323334...263
Новый комментарий