Тренд и уровни - страница 78

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Dmytryi Nazarchuk #:

Ну, в среднесрок торгуй - тоже начхать....

С такой торговли выхлоп - кот наплакал.

 

Лот можно не прятать, и так видно, что он минимален


 
Vitaly Muzichenko #:

Лот можно не прятать, и так видно, что он минимален


Более того - это даже демо.

Еще вверх такую кривую нарисуй - выхлоп идёт вверх, а не вниз 

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Ну, в среднесрок торгуй - тоже начхать....


веб-мастера кривыми руками не могут не радовать :-)

при клике на вашу картинку появляется...появляется... то что дОлжно :-)


 
Maxim Kuznetsov #:

веб-мастера кривыми руками не могут не радовать :-)

при клике на вашу картинку появляется...появляется... то что дОлжно :-)


Не, у меня нормально 
 
Dmytryi Nazarchuk #:
Не, у меня нормально 

при клике на изображение с поста https://www.mql5.com/ru/forum/359867/page77#comment_26243456

(и подсвечивается и ) открывается https://c.mql5.com/3/374/1__4.jpg

Тренд и уровни
Тренд и уровни
  • 2021.12.02
  • www.mql5.com
Хотелось бы обсудить эту тему, тему Тренда и уровней Тренд - это направленное движение цены, но это определение вообщем, поэтому нужны детали...
 
Maxim Kuznetsov #:

веб-мастера кривыми руками не могут не радовать :-)

при клике на вашу картинку появляется...появляется... то что дОлжно :-)


реальный объемник, ))) и охлаждения не нужно))) можно вентилятор поставить)

 
Vladimir Baskakov #:
Твоей тоже не особо последуешь, субъективное мнение

Весь трейдинг субъективен, как и всё военное искусство. 

 
Sergey Lazarenko #:

Если судить по взаиморасположению Экстремумов с учетом таймфреймов, то ближе всего к таймфрейме, на котором обычно торгуют внутри-часовому происходящее на Недельном, Дневном, на недельном, восходящее движение доминируют, а цена упала в отката до Опорной точки этого движения. То есть она либо его сломает и провалиться ниже, либо развернется, если развернётся то ТВх на текущих цена даст отличный вход, на дне коррекции.. Тупо открываться смысла конечно нету, нужна надежная точка входа, безопасная.

Сейчас очень много разработано ТВх, но они все локальное действие имеют, а вот чтобы определить Глобальное движение.. тут посложнее, я вот разметку из этой темы предоставил.

Спасибо, что отреагировали. Это делает Вашу ветку одной из самых полезных и интересных на форуме. 

 
Алексей Тарабанов #:

Спасибо, что отреагировали. Это делает Вашу ветку одной из самых полезных и интересных на форуме. 

Видишь в чем проблема.. Которую я не могу разрешить. Нужно 1)разложить движение цены на составляющие, куда она там идет, где может остановиться, какие Импульсу есть предпосылки, какие для разворота предпосылки.. Все вроде понятно. Этому помогут тренд и уровни его составляющие. но вот как торговать так, чтобы при одинаковом объеме иметь перевес в пунктах от профитных сделок над убыточными. Это у меня не получается. Вроде как Герчик и его ученики - у них получается, но чтобы в реальном времени это видеть не видел.

Рынок иногда начинает все ломать, тогда наступает череда лосей, небольших но лосей. И я этот момент не выдерживаю чтобы пережить. Когда все отрабатывается то легко, а в моменты полома - не могу и все. Вот сегодня, нахватал лосей, и чтобы из убытка вылезти - просто увеличенным объемом бабахнул. Убытки отбил - но как трейдер конечно лажанулся в очередной раз.

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