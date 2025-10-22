Тренд и уровни - страница 90

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Vitaly Muzichenko #:

Вы вообще в курсе биржевой торговли, вы знаете что такое лимитные ордера и как они работают?

Или все знания только из статей о форекс?

Книжек не читаю. Не грамотен.

 
Sergey Lazarenko #:

вот тебе Д1 

а где начало?

 
Vitaly Muzichenko #:

Вы вообще в курсе биржевой торговли, вы знаете что такое лимитные ордера и как они работают?

Или все знания только из статей о форекс?

слушаем внимательно

 

 
Renat Akhtyamov #:

слушаем внимательно


Читать не умею. Тоже послушаю.

 
Uladzimir Izerski #:

Всё что угодно. Может стоять крупный незаполненный рыночный ордер. Может толпа ликует, что нашла уровень))

И что с этого?

а с того, что это некомпетентный в механизме торговли на Бирже людей - толпа ликует..

А специалист скажет, на уровне сел крупный(на текущий момент) игрок, а сел он не просто  так, а на самый Хай дня, то есть с утра трейдер пришел с монетами, которые нужно продать, глянул на график - что ему нужно? продать подороже, а на все остальное похрен. Вот и поставил лимитный ордер со своими монетками на Хай..

С другой стороны рыночные покупатели, они по по своей причине считают, актив на Дне, но перспективы в нем есть, поэтому с рынка, маркет ордерами покупают.. В итоге на графике проявился уровень, потому что у покупашек нет объемов  чтоб сразу весь лимит забрать, вот цена и отлетает именно от этого ценового значения.

И так длилось довольно долго, пока весь объём монеток на продажу не закончился, что привело во итоге к пробою уровня. Шортист  продал что надо было продать, и ушел с уровня и с рынка, лонгисты купили, все довольны. Уровень остался на графике и в прошлом. Он счас пуст.

До момента, пока кто-нить другой повторить то, что было. Тогда он вновь оживет, и наполниться деньгами.

Заметь, не было никаких новостей, сегодня суббота, но процессы идут.


 
Sergey Lazarenko #:

а с того, что это для некомпетентный в механизме торговли на Бирже людей - толпа ликует..

А специалист скажет, на уровне сел крупный9на текущий момент) игрок, а сел он не просто  так, а на самый Хай дня, то есть с утра трейдер пришел с монетами, которые нужно продать, глянул на график - что ему нужно? продать подороже, а на все остальное похрен. Вот и поставил лимитный ордер со своими монетками на Хай..

С другой стороны рыночные покупатели, они по по своей причине считают, актив на Дне, но перспективы в нем есть, поэтому с рынка, маркет ордерами покупают.. В итоге га графике проявился уровень, потому что у покупашек нет объемов  чтоб сразу весь лимит забрать, вот цена и отлетает именно от этого ценового значения.

И так длилось довольно долго, пока весь объём монеток на продажу не закончился, что привело во итоге к пробою уровня. Шортист  продал что надо было продать, и ушел с уровня, лонгисты купили, все довольны. Уровень остался на графике и в прошлом. Он счас пуст.

До момента, пока кто-нить другой повторить то, что было. Тогда он вновь оживет, и наполниться деньгами.

Заметь, не было никаких новостей, сегодня суббота, но процессы идут.


Всё это пустая болтовня и домыслы, Сергей.

Есть спрос и предложение. И есть еще важный фактор - ликвидность, от которой зависит цена в какую сторону она пойдет.

Кстати. У тебя раньше было несколько сигналов. Где подевались? Или это были демо и центовые и из удалили? Не обращал сильно внимание.

 
Uladzimir Izerski #:

Читать не умею. Тоже послушаю.

был такой Асуленко

он сначала тоже козырял тем, что типа на бирже торгует и что форекс ни о чем.

тоже, все про лимитки втирал

я ему нарисовал картинку из двух прямых линий, объясняющую существующий механизм клиринга на МОЕХ

после чего он ушел со всех рынков напрочь

потому что окончательно понял - шняга это все, и все везде одинаково и принцип один и тот же

я бы и тут нарисовал, но слишком проканифолены мозги заумностями, не поймут

есть где то на форуме эти посты, искать не хочу

частичку от того же самого механизма на форекс пытался вчера-сегодня развернуть в ветке прогнозов, однако видят, точнее ничего не видят ;)

---

если кратко: всегда есть две цифры цены, и две цифры объёмов

вот они в совокупе и рулят

 
Renat Akhtyamov #:

был такой Асуленко

...

---

если кратко: всегда есть две цифры цены, и две цифры объёмов

вот они в совокупе и рулят

Всё верно.

5+

 

собрались две клуши на скамеечки, одна гордится тем, что книжек не читает, вторая что все знает, причем узнала она все еще 10 лет назад. А все кто не с ними, те лохи проканифоленые, сидят значит друг против друга и друг друга хвалят.

Вот так мне как то эта картинка представляется

 

SOLUSDT

 

 


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