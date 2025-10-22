Тренд и уровни - страница 90
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Вы вообще в курсе биржевой торговли, вы знаете что такое лимитные ордера и как они работают?
Или все знания только из статей о форекс?
Книжек не читаю. Не грамотен.
вот тебе Д1
а где начало?
Вы вообще в курсе биржевой торговли, вы знаете что такое лимитные ордера и как они работают?
Или все знания только из статей о форекс?
слушаем внимательно
слушаем внимательно
Читать не умею. Тоже послушаю.
Всё что угодно. Может стоять крупный незаполненный рыночный ордер. Может толпа ликует, что нашла уровень))
И что с этого?
а с того, что это некомпетентный в механизме торговли на Бирже людей - толпа ликует..
А специалист скажет, на уровне сел крупный(на текущий момент) игрок, а сел он не просто так, а на самый Хай дня, то есть с утра трейдер пришел с монетами, которые нужно продать, глянул на график - что ему нужно? продать подороже, а на все остальное похрен. Вот и поставил лимитный ордер со своими монетками на Хай..
С другой стороны рыночные покупатели, они по по своей причине считают, актив на Дне, но перспективы в нем есть, поэтому с рынка, маркет ордерами покупают.. В итоге на графике проявился уровень, потому что у покупашек нет объемов чтоб сразу весь лимит забрать, вот цена и отлетает именно от этого ценового значения.
И так длилось довольно долго, пока весь объём монеток на продажу не закончился, что привело во итоге к пробою уровня. Шортист продал что надо было продать, и ушел с уровня и с рынка, лонгисты купили, все довольны. Уровень остался на графике и в прошлом. Он счас пуст.
До момента, пока кто-нить другой повторить то, что было. Тогда он вновь оживет, и наполниться деньгами.
Заметь, не было никаких новостей, сегодня суббота, но процессы идут.
а с того, что это для некомпетентный в механизме торговли на Бирже людей - толпа ликует..
А специалист скажет, на уровне сел крупный9на текущий момент) игрок, а сел он не просто так, а на самый Хай дня, то есть с утра трейдер пришел с монетами, которые нужно продать, глянул на график - что ему нужно? продать подороже, а на все остальное похрен. Вот и поставил лимитный ордер со своими монетками на Хай..
С другой стороны рыночные покупатели, они по по своей причине считают, актив на Дне, но перспективы в нем есть, поэтому с рынка, маркет ордерами покупают.. В итоге га графике проявился уровень, потому что у покупашек нет объемов чтоб сразу весь лимит забрать, вот цена и отлетает именно от этого ценового значения.
И так длилось довольно долго, пока весь объём монеток на продажу не закончился, что привело во итоге к пробою уровня. Шортист продал что надо было продать, и ушел с уровня, лонгисты купили, все довольны. Уровень остался на графике и в прошлом. Он счас пуст.
До момента, пока кто-нить другой повторить то, что было. Тогда он вновь оживет, и наполниться деньгами.
Заметь, не было никаких новостей, сегодня суббота, но процессы идут.
Всё это пустая болтовня и домыслы, Сергей.
Есть спрос и предложение. И есть еще важный фактор - ликвидность, от которой зависит цена в какую сторону она пойдет.
Кстати. У тебя раньше было несколько сигналов. Где подевались? Или это были демо и центовые и из удалили? Не обращал сильно внимание.
Читать не умею. Тоже послушаю.
был такой Асуленко
он сначала тоже козырял тем, что типа на бирже торгует и что форекс ни о чем.
тоже, все про лимитки втирал
я ему нарисовал картинку из двух прямых линий, объясняющую существующий механизм клиринга на МОЕХ
после чего он ушел со всех рынков напрочь
потому что окончательно понял - шняга это все, и все везде одинаково и принцип один и тот же
я бы и тут нарисовал, но слишком проканифолены мозги заумностями, не поймут
есть где то на форуме эти посты, искать не хочу
частичку от того же самого механизма на форекс пытался вчера-сегодня развернуть в ветке прогнозов, однако видят, точнее ничего не видят ;)
---
если кратко: всегда есть две цифры цены, и две цифры объёмов
вот они в совокупе и рулят
был такой Асуленко
...
---
если кратко: всегда есть две цифры цены, и две цифры объёмов
вот они в совокупе и рулят
Всё верно.
5+
собрались две клуши на скамеечки, одна гордится тем, что книжек не читает, вторая что все знает, причем узнала она все еще 10 лет назад. А все кто не с ними, те лохи проканифоленые, сидят значит друг против друга и друг друга хвалят.
Вот так мне как то эта картинка представляется
SOLUSDT