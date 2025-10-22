Тренд и уровни - страница 240
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Серебро
Уровень дальнего ретеста, жду Отскока
за 20 (или сколько там) дней изменились все цены, биржевые индексы убежали вверх/вниз, трейдеры заработали/слили, фонды 4 раза закрыли недели, в общем жизнь шла и кипела
а лимитный игрок так и лежит на серебре ? ой как жалко его...
за 20 (или сколько там) дней изменились все цены, биржевые индексы убежали вверх/вниз, трейдеры заработали/слили, фонды 4 раза закрыли недели, в общем жизнь шла и кипела
а лимитный игрок так и лежит на серебре ? ой как жалко его...
ой, ой, ой, держите меня, я падаю
ой, ой, ой, держите меня, я падаю
:-)
:-)
ты вроде за умного себя ставишь, в институте учился, нозачем выдумывать то, чего нет?
Ну са подумай, от этого ты же сам первый и страдаешь. Живешь в выдуманном мире, не реальном.
По Серебру я поймал Пик, разворот на Пике, счас вопрос стоит, какой длинный будет ход? В риск/профит 1 к 5 влезет?
вот вид изали
за 20 (или сколько там) дней изменились все цены, биржевые индексы убежали вверх/вниз, трейдеры заработали/слили, фонды 4 раза закрыли недели, в общем жизнь шла и кипела
а лимитный игрок так и лежит на серебре ? ой как жалко его...
дуракам - закон не писан.
Лимитный игрок - это сленговое выражение, которое обозначает крупного трейдера, который обладая большим обьемом, по определению не может торговать маркет ордером, потому что маркет ордер вызовет проскальзывание на рынке, посему он ставит лимитный ордер, чтоб не сдвинуть рынок при наборе объем который ему нужен
:-)
Серебро, намечается(под вопросом конечно) риск/профит сделки 1 к 10, что скажешь по этому поводу?
Только подумай пожалуйста, проанализируй ситуацию, чтоб впросак не попасть в очередной раз
пока писал, все свершилось
Лимитный игрок - это сленговое выражение, которое обозначает крупного трейдера, который обладая большим обьемом, по определению не может торговать маркет ордером, потому что маркет ордер вызовет проскальзывание на рынке, посему он ставит лимитный ордер, чтоб не сдвинуть рынок при наборе объем который ему нужен
Крупные игроки дробят свою позицию, открываясь по рынку. Есть даже специальные алгоритмы и роботы, созданные для этого.
Но и лимитные ордера никто не отменял конечно. Но вход по рынку - это как прыжок из засады, который никто не ждал.
А лимитный ордер в стакане видно.
Крупные игроки дробят свою позицию, открываясь по рынку. Есть даже специальные алгоритмы и роботы, созданные для этого.
Но и лимитные ордера никто не отменял конечно. Но вход по рынку - это как прыжок из засады, который никто не ждал.
А лимитный ордер в стакане видно.
токма на форекс его не увидишь, потому что форекс - суперликвидный рынок, миллиарды на нем торгуются. Акции - не очень ликвидны, удел элитной части мира, я про Америку, либо отщепенцев, если на российском рынке
Крупные игроки дробят свою позицию, открываясь по рынку. Есть даже специальные алгоритмы и роботы, созданные для этого.
Но и лимитные ордера никто не отменял конечно. Но вход по рынку - это как прыжок из засады, который никто не ждал.
А лимитный ордер в стакане видно.
про своповую торговлю нашенского форекса можно не говорить ... её действительно никто не видит :-) и не на что она не влияет
но котировки которые идут - они в конечном итоге идут от спота, а на споте работает алготрейдинг. (который не "торговая стратегия/expert-advisor/holy-grail" в домашне-тапочкином понимании, а совершенно конкретные задачи купить/продать дофигиллиард объёма по оптимальной цене за фиксированное время) ...задачи ставят проф-трейдеры, исполняют роботы..там много чего ещё работает, мейкеры и арбитражники форева
Крупного игрока, то есть субъекта продающего/покупающего существенный объём в стакане не видно. Просто это одна из его задач - чтобы никто не догадался. А тупо айсберг на уровень или мега-мартин ставит ММ. ByBit прямо показателен был
и вообще рынок сдвигают non-market, те кто покупает/продаёт не ради спекуляций а по мере надобности
"лимитных игроков" и каких-либо уровней нет. Конечно каждый волен косоглазить что угодно, но вообще на форуме проводили статистические проверки - нет ни круглых уровней ни каких-либо особых. Любая торговля от прежнего уровня - бросок монетки