Тренд и уровни - страница 250
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По поводу поджатия и выстрела в сторону поджатия, кажется визуально (не проверял статистически), есть перевес в нашу сторону. Именно сам выстрел имеет перевес. А дальше опять 50/50. То-ли пробьёт, то-ли отскочит. Поэтому цель в 10-20 пунктов 4-х знака - оправдана. Вроде, рабочая стратегия, но тут вопрос, есть ли стопы или ручные ограничения убытков? А то, время от времени что-то идёт не так.
прогноз любого движения - всегда 50 на 50, но тут дело в использовании ММ, ставишь небольшой и риск, и если нынче будет удача(которая идет в половине случаев), то ловишь риск/профит сделки 1 к 5, 5 рисков, если же нынче не пойдет, то просто ловишь стоп в размер одного риска
Выживаемость счет налицо
пукнуло туда и обратно ?
успех, ё !! подброс монетки оправдал ожидания
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проблема в том, что у тебя нет ни алгоритма, ни методики, ни тем паче какой-никакой теории. Есть бросок монетки с ростом лота при неудаче.
Что тема делает на сайте мне например непонятно, да и прочим тоже. Поэтому в данной теме тебя будут гнобить.
Ничего личного, просто топик дичайший оффтоп сайта - поэтому тут так и будет
проблема не у меня, проблема у тебя. ты попытался разобраться, ан нет, тяму не хватает, поэтому и выкидываешь подобные высеры..
Но цель то у тебя проста, таким образом спровоцировать меня на дальнейшее разъяснение.
прогноз любого движения - всегда 50 на 50, но тут дело в использовании ММ
Нет, так не работает.
Формула 50/50 такая: количество прибыльных сделок * прибыль от сделки = количество убыточных * убыток от сделки.
Ставишь риск/прибыль 1 к 5, получаешь в пять раз больше убыточных сделок.
Я говорил, именно, о преимуществе самой стратегии, без этого ММ бессилен.
Обычно, несколько месяцев может везти, но дальше статистика возьмёт свое.
Если Ваш счёт будет жить дольше, значит Вы нашли "здравое зерно" и тогда ММ в помощь.
проблема не у меня, проблема у тебя. ты попытался разобраться, ан нет, тяму не хватает, поэтому и выкидываешь подобные высеры..
Но цель то у тебя проста, таким образом спровоцировать меня на дальнейшее разъяснение.
Отлить в граните
Ужос нах, Топик-стартера провоцируют на разъяснения !!!
то он тихо спокойно бросал монетку и топил за Герчика, а тут нате вам, какие-то разъяснения...теории, гипотезы, ещё скажите что тех-средства,тулзы и формулы на этом сайте обсуждают
ну какие могут быть разъяснения в торговом журнале flipcoin ? окститесь
Нет, так не работает.
Формула 50/50 такая: количество прибыльных сделок * прибыль от сделки = количество убыточных * убыток от сделки.
Ставишь риск/прибыль 1 к 5, получаешь в пять раз больше убыточных сделок.
Я говорил, именно, о преимуществе самой стратегии, без этого ММ бессилен.
Обычно, несколько месяцев может везти, но дальше статистика возьмёт свое.
Если Ваш счёт будет жить дольше, значит Вы нашли "здравое зерно" и тогда ММ в помощь.
Не понимаю..
Еще раз - графический прогноз дает вероятность 50% ситуаций, когда удалось угадать направление движения на следующий день, и в эти 50% угаданного направления входит то, что покрайнем мере цена будет идти на размер среднего дневного хода. Средний дневной ход вычисляется просто, простая средняя за период.
Вот и все, я пробовал - работает
Конечно все подсчеты на глазок, смысла не вижу вычислять прям все досконально
flipcoin
хахахах
если б я молол чушь, тебе бы тут не было, потому с дурачком разговаривать - просто скучно, а ты чего тогда тут то? Я то знаю ответ, а ты сам подумай чуток, если я дурак, то в чем святой долг то твой?
Всех дураков как известно не победить.
Или ты как Дон Кихот, вступил в борьбу с ордой ветрянных мельниц?
Если работает год, два, три, значит не 50/50.
понимаешь, тут трудно добиться точности в подсчете, потому что рынок - это хаос, поэтому поступают просто, округляют и все
Канадский доллар, пойдет вверх, или не пойдет?
Канадский доллар, пойдет вверх, или не пойдет?
нет, не пойдет, счас фундаментальные данные будут рынок разрывать, чуть попозже будет понятно что и куда пойдет