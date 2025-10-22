Тренд и уровни - страница 239
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Маленький анализ:
Пока все индикаторы в плюсе , т.е. тренд вверх..., но отслеживать ситуацию необходимо..., и при пересечении любого индикатора через ноль - фиксировать прибыль...
А что не ясно в этой текущей ситуации?...
Т е. по этим индикаторам ты тренд определяешь? Серьезно? На одном тф?
Т е. по этим индикаторам ты тренд определяешь? Серьезно? На одном тф?
Подстраховка нужна ВСЕГДА!
Тренд пока еще вверх... ( все индикаторы в плюсе )...
Подстраховка нужна ВСЕГДА!
Тренд пока еще вверх... ( все индикаторы в плюсе )...
Допустим. А на другом ТФ?
То есть ты предлагаешь входить в рынок на пике (тренд вверх, покупаем ). А если откат, или смена тренда?
Допустим. А на другом ТФ?
То есть ты предлагаешь входить в рынок на пике (тренд вверх, покупаем ). А если откат, или смена тренда?
Я никому и ничего не предлагаю!
Трейдер сам определяет для себя торговую стратегию..., если он - ДЕЙСТВИТЕЛЬНО трейдер...
Маленький анализ:
Пока все индикаторы в плюсе , т.е. тренд вверх..., но отслеживать ситуацию необходимо..., и при пересечении любого индикатора через ноль - фиксировать прибыль...
А что не ясно в этой текущей ситуации?...
неясно место, где открывать позицию, и где при этом ставить стоп-лосс
неясно место, где открывать позицию, и где при этом ставить стоп-лосс
Т.е. тебе нужны СИГНАЛЫ для принятия решений?...
Ты вообще кто? Трейдер или погулять вышел?...
Т.е. тебе нужны СИГНАЛЫ для принятия решений?...
Ты вообще кто? Трейдер или погулять вышел?...
Скорее вопрос: кто ты, Наставник?
Т.е. тебе нужны СИГНАЛЫ для принятия решений?...
Ты вообще кто? Трейдер или погулять вышел?...
иди нафиг отсюда,
иди нафиг отсюда,
Мудро!
Мудро!
Ты ещё скажи : тренд твой друг. Вместе посмеемся