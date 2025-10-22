Тренд и уровни - страница 239

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Serqey Nikitin #:

Маленький анализ:

Пока все индикаторы в плюсе , т.е. тренд вверх..., но отслеживать ситуацию необходимо..., и при  пересечении любого индикатора через ноль - фиксировать прибыль...


А что не ясно в этой текущей ситуации?...

Т е. по этим индикаторам ты тренд определяешь? Серьезно? На одном тф?

 
Nikolai Starkovskii #:

Т е. по этим индикаторам ты тренд определяешь? Серьезно? На одном тф?

Подстраховка нужна ВСЕГДА!


Тренд пока еще вверх...  ( все индикаторы в плюсе )...

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Serqey Nikitin #:

Подстраховка нужна ВСЕГДА!


Тренд пока еще вверх...  ( все индикаторы в плюсе )...

Допустим. А на другом ТФ?

То есть ты предлагаешь входить в рынок на пике (тренд вверх, покупаем ). А если откат, или смена тренда?

 
Nikolai Starkovskii #:

Допустим. А на другом ТФ?

То есть ты предлагаешь входить в рынок на пике (тренд вверх, покупаем ). А если откат, или смена тренда?

Я никому и ничего не предлагаю!

Трейдер сам определяет для себя торговую стратегию..., если он - ДЕЙСТВИТЕЛЬНО трейдер...

 
Serqey Nikitin #:

Маленький анализ:

Пока все индикаторы в плюсе , т.е. тренд вверх..., но отслеживать ситуацию необходимо..., и при  пересечении любого индикатора через ноль - фиксировать прибыль...


А что не ясно в этой текущей ситуации?...

неясно место, где открывать позицию, и где при этом ставить стоп-лосс

 
Sergey Lazarenko #:

неясно место, где открывать позицию, и где при этом ставить стоп-лосс

Т.е. тебе нужны СИГНАЛЫ для принятия решений?...

Ты вообще кто?    Трейдер или погулять вышел?...

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Serqey Nikitin #:

Т.е. тебе нужны СИГНАЛЫ для принятия решений?...

Ты вообще кто?    Трейдер или погулять вышел?...

Скорее вопрос: кто ты, Наставник?

 
Serqey Nikitin #:

Т.е. тебе нужны СИГНАЛЫ для принятия решений?...

Ты вообще кто?    Трейдер или погулять вышел?...

иди нафиг отсюда, 

 
Sergey Lazarenko #:

иди нафиг отсюда, 

Мудро!

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Serqey Nikitin #:

Мудро!

Ты ещё скажи : тренд твой друг. Вместе посмеемся 

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