Тренд и уровни - страница 166

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Nikolai Starkovskii #:

Ты же эти термины у Герчика нахватал :) 

тебе пояснял уже - нужно опираться на опыт предыдущих поколений при изучении технического анализа, а не воображать из себя изобретателя велосипеда. Шо опять про это забыл? Так глянь на итоги своего изобретения

 

BTCUSD

суперуровень

Н1, Запил уровня


M5, Ложный пробой - отскок, после проявился Лимитный игрок, а после отката - пошел Пробой

 
#USdJPY

Локальный, внутри-дневной уровень, но к нему приковано внимание игроков.

 

 


 
#BTCUSDT

Последняя преграда перед рывком

 


 

#AUDCAD

Ранним утром рванул вверх, но Импульс выкупили, произошло резкое падение..

Которое остановилась. В текущем моменте - Лонгисты покупают!



[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

#AUDCAD

Ранним утром рванул вверх, но Импульс выкупили, произошло резкое падение..

Которое остановилась. В текущем моменте - Лонгисты покупают!



Это прогноз постфактум?

 
Sergey Lazarenko #:
#BTCUSDT

Последняя преграда перед рывком

 


Куда рывок? 
 
Павел-Славянин #:
Куда рывок? 

не пошла, рывок вверх

 
Павел-Славянин #:
Куда рывок? 
На 200000, видимо.
 
Nikolai Starkovskii #:

Это прогноз постфактум?

это не прогноз, это логика выбора направления и точки входа

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