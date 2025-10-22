Тренд и уровни - страница 166
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Ты же эти термины у Герчика нахватал :)
тебе пояснял уже - нужно опираться на опыт предыдущих поколений при изучении технического анализа, а не воображать из себя изобретателя велосипеда. Шо опять про это забыл? Так глянь на итоги своего изобретения
BTCUSD
суперуровень
Н1, Запил уровня
M5, Ложный пробой - отскок, после проявился Лимитный игрок, а после отката - пошел Пробой
Локальный, внутри-дневной уровень, но к нему приковано внимание игроков.
Последняя преграда перед рывком
#AUDCAD
Ранним утром рванул вверх, но Импульс выкупили, произошло резкое падение..
Которое остановилась. В текущем моменте - Лонгисты покупают!
#AUDCAD
Ранним утром рванул вверх, но Импульс выкупили, произошло резкое падение..
Которое остановилась. В текущем моменте - Лонгисты покупают!
Это прогноз постфактум?
Последняя преграда перед рывком
Куда рывок?
не пошла, рывок вверх
Куда рывок?
Это прогноз постфактум?
это не прогноз, это логика выбора направления и точки входа