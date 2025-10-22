Тренд и уровни - страница 77
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Речь же не о дате и времени, а о том, что именно он там скажет и как на это отреагируют участники рынка.
да он не понимает просто, потому что выслушав Пауэлла нужно только после этого принимать решение что делать, причем время на принятие решения- ограниченно, минута, другая.. и вообще непонятно, когда произнесет свои заветные три слова
да он не понимает просто, потому что выслушав Пауэлла нужно только после этого принимать решение что делать, причем время на принятие решения- ограниченно, минута, другая.. и вообще непонятно, когда произнесет свои заветные три слова
Ну это спорно, что нужно слушать Пауэлла и реагировать на его слова, я например не слушаю и исхожу из того, что Пауэлл скажет ровно то, что уже есть на графике. Всех не наслушаешься, все новости не прочитаешь, в единый контекст их не сведешь и корректно не оценишь, проще забить и сосредоточиться на теханализе. Но в целом согласен, что "закодить и прогнать в тестере" - подход с сильно ограниченной применимостью и далеко не все можно формализовать. Или можно, но задача окажется крайне сложной в реализации и будет явно не по плечу абсолютно большинству комнатных трейдеров.
Ну это спорно, что нужно слушать Пауэлла и реагировать на его слова, я например не слушаю и исхожу из того, что Пауэлл скажет ровно то, что уже есть на графике. Всех не наслушаешься, все новости не прочитаешь, в единый контекст их не сведешь и корректно не оценишь, проще забить и сосредоточиться на теханализе. Но в целом согласен, что "закодить и прогнать в тестере" - подход с сильно ограниченной применимостью и далеко не все можно формализовать. Или можно, но задача окажется крайне сложной в реализации и будет явно не по плечу абсолютно большинству комнатных трейдеров.
вот ты дал градацию - комнатный трейдер, а какие еще бывают? офисные? А чем комнатный трейдер, отличается от офисного?
естственно спрашиваю не о различии между квартирой и офисом
вот ты дал градацию - комнатный трейдер, а какие еще бывают? офисные? А чем комнатный трейдер, отличается от офисного?
Комнатный это простой частник, у которого в распоряжении только общедоступная информация, инструменты, собственный скромный депозит и голова на плечах. Он не имеет возможности купить дорогую дату или софт, нанять на фуллтайм сильного программиста и тем более коллектив для реализации своих идей, возможно вынужден совмещать трейдинг с другой работой, в общем сильно ограничен в ресурсах.
Комнатный это простой частник, у которого в распоряжении только общедоступная информация, инструменты, собственный скромный депозит и голова на плечах. Он не имеет возможности купить дорогую дату или софт, нанять сильного программиста и тем более коллектив для реализации своих идей, возможно вынужден совмещать трейдинг с другой работой, в общем сильно ограничен в ресурсах.
понял, хорошее определение
Речь же не о дате и времени, а о том, что именно он там скажет и как на это отреагируют участники рынка.
Вот например:Какие у этого заявления есть количественные характеристики? Что здесь можно измерить? Это даже не макроэкономические индикаторы с циферками, а просто слова. Человеку они понятны, а роботу как такое объяснить?
Именно поэтому на календаре такие выступления отслеживаются, советники и роботы отключаются за х минут или часов до и включаются через х минут или часов после. Или дней.
Я ж так и написал - трудно прочитать?
Понятно, что реальные участники рынка слушают все выступление от начала и до конца, а не торгуют по отдельным фразам, вырванным из контекста и искаженным переводчиком.
Не надо считать себя умнее их - просто не торговать в тот момент.
Так сложно...
Ну, или торговать в долгосрок - тогда в принципе начхать на пустые заявления....
...Но биржа это тебе не урок математики, цена на бирже зависит это эмоций, страхов и надежд, от чувств. Чувствует трейдеры душевный подъем, дружно покупают, чувствуют панику - скидывают инструмент, причем не сговариваясь, весь мир встает как по команде в одну сторону.
По вашему мнению чувства откуда берутся ?
Весь мир, ведь не просто так встает, как по команде в одну сторону не сговариваясь.
Ну, или торговать в долгосрок - тогда в принципе начхать на пустые заявления....
Торговля в долгосрок на форекс невозможна.
Торговля в долгосрок на форекс невозможна.
Ну, в среднесрок торгуй - тоже начхать....