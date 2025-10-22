Тренд и уровни - страница 158
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Вот фазы Накопления и распределения в картинках
Вот фазы Накопления и распределения в картинках
Это Флэт, просто флэт, а потом импульс. Никакого накопления. Рынок форекс не акции, он децентрализован.
Накопление бывает в мозге, воды, не нужной информации и т.п., ты поаккуратнее
Поэтому покупка происходит незаметными для рынка траншами.
Фазы рынка или как работают финансовые рынки мира
Как мы знаем, на рынках у нас есть крупные игроки, которые за счет своего большого капитала – могут толкать цену вверх и вниз.
Основной принцип торговли – накопление денежных средств (покупки) и их распределение (продажи) .
Разберемся с термином «Консолидация» (Еще называю Range, флет, боковик) – это торговый диапазоны цены где у нас происходит как раз таки накопление позиции или распределение.
Накопление – это формирования торгового диапазона цены, в котором происходит накопление позиции крупным игроком в течение определенного времени. После того как позиция накоплена происходит дальнейшее движение цены (Разворот цены) . В этом диапазоне «Умные деньги» держат цену на определенном уровне, с целью скупить большую часть ордеров актива, чтобы затем распродать (распределить) по более выгодной цене.
Это Флэт, просто флэт, а потом импульс. Никакого накопления. Рынок форекс не акции, он децентрализован.
Накопление бывает в мозге, воды, не нужной информации и т.п., ты поаккуратнее
не знаю чем тебе помочь, раз все так у тебя
Фазы рынка, рыночный цикл и тренды
Фазы рынка или как работают финансовые рынки мира
Как мы знаем, на рынках у нас есть крупные игроки, которые за счет своего большого капитала – могут толкать цену вверх и вниз.
Основной принцип торговли – накопление денежных средств (покупки) и их распределение (продажи) .
Разберемся с термином «Консолидация» (Еще называю Range, флет, боковик) – это торговый диапазоны цены где у нас происходит как раз таки накопление позиции или распределение.
Накопление – это формирования торгового диапазона цены, в котором происходит накопление позиции крупным игроком в течение определенного времени. После того как позиция накоплена происходит дальнейшее движение цены (Разворот цены) . В этом диапазоне «Умные деньги» держат цену на определенном уровне, с целью скупить большую часть ордеров актива, чтобы затем распродать (распределить) по более выгодной цене.
Содрал:)https://vc.ru/money/801018-rynochnye-cikly-klyuch-k-maksimalnoi-dohodnosti
Содрал:)https://vc.ru/money/801018-rynochnye-cikly-klyuch-k-maksimalnoi-dohodnosti
везде все одно и тоже, букварь один для всех.
Ты шо, опять слил? Герчик дурак у тебя, а ты умный. А он для дураков всегда одно и тоже говорит - манименеджмент - это все.
везде все одно и тоже, букварь один для всех.
Ты шо, опять слил? Герчик дурак у тебя, а ты умный. А он для дураков всегда одно и тоже говорит - манименеджмент - это все.
А свои мысли есть? или только копипастишь и слушаешь герчика?
А свои мысли есть? или только копипастишь и слушаешь герчика?
я тебе уже говорил - ты с небес спустись, чтоб получить высшее образование - учаться в школе 10 лет, потом в институте 5, и все это время изучают чужие мысли, и только после уже можно свои попробовать своему другу сказать, чтоб он не рассмеялся.
А ты кто? Фантазер, который отрицает опыт предшествующих поколений, и который только что слил очередной счет..
Поэтому помолчи лучше
везде все одно и тоже, букварь один для всех.
Ты шо, опять слил? Герчик дурак у тебя, а ты умный. А он для дураков всегда одно и тоже говорит - манименеджмент - это все.
ну вот, наконец-то доходит :-)