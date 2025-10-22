Тренд и уровни - страница 158

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Вот фазы Накопления и распределения в картинках

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[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

Вот фазы Накопления и распределения в картинках


Это Флэт, просто флэт, а потом импульс. Никакого накопления. Рынок форекс не акции, он децентрализован.

Накопление бывает в мозге, воды, не нужной информации и т.п., ты поаккуратнее 

 
Sergey Lazarenko #:
  Поэтому покупка происходит незаметными для рынка траншами. 
Это называеться айсберг
 
Фазы рынка, рыночный цикл и тренды

Фазы рынка или как работают финансовые рынки мира

Как мы знаем, на рынках у нас есть крупные игроки, которые за счет своего большого капитала – могут толкать цену вверх и вниз.

Основной принцип торговли – накопление денежных средств (покупки) и их распределение (продажи) .

Разберемся с термином «Консолидация» (Еще называю Range, флет, боковик) – это торговый диапазоны цены где у нас происходит как раз таки накопление позиции или распределение.

Накопление – это формирования торгового диапазона цены, в котором происходит накопление позиции крупным игроком в течение определенного времени. После того как позиция накоплена происходит дальнейшее движение цены (Разворот цены) . В этом диапазоне «Умные деньги» держат цену на определенном уровне, с целью скупить большую часть ордеров актива, чтобы затем распродать (распределить) по более выгодной цене.

 
Nikolai Starkovskii #:

Это Флэт, просто флэт, а потом импульс. Никакого накопления. Рынок форекс не акции, он децентрализован.

Накопление бывает в мозге, воды, не нужной информации и т.п., ты поаккуратнее 

не знаю чем тебе помочь, раз все так у тебя

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:
Фазы рынка, рыночный цикл и тренды

Фазы рынка или как работают финансовые рынки мира

Как мы знаем, на рынках у нас есть крупные игроки, которые за счет своего большого капитала – могут толкать цену вверх и вниз.

Основной принцип торговли – накопление денежных средств (покупки) и их распределение (продажи) .

Разберемся с термином «Консолидация» (Еще называю Range, флет, боковик) – это торговый диапазоны цены где у нас происходит как раз таки накопление позиции или распределение.

Накопление – это формирования торгового диапазона цены, в котором происходит накопление позиции крупным игроком в течение определенного времени. После того как позиция накоплена происходит дальнейшее движение цены (Разворот цены) . В этом диапазоне «Умные деньги» держат цену на определенном уровне, с целью скупить большую часть ордеров актива, чтобы затем распродать (распределить) по более выгодной цене.

Содрал:)https://vc.ru/money/801018-rynochnye-cikly-klyuch-k-maksimalnoi-dohodnosti

Рыночные циклы: ключ к максимальной доходности — Деньги на vc.ru
  • 2023.08.19
  • Сайфуллин Родион
  • vc.ru
Мы все слышали о рыночных пузырях, и многие из нас знают кого-то, кто был пойман в один из них. Несмотря на то, что из прошлых пузырей можно извлечь множество уроков, участники рынка по-прежнему оказываются втянутыми в них каждый раз, когда возникает новый. Пузырь - это всего лишь одна из нескольких фаз рынка, и чтобы не быть застигнутым врасплох, важно знать, что это за фазы.
 
Nikolai Starkovskii #:

Содрал:)https://vc.ru/money/801018-rynochnye-cikly-klyuch-k-maksimalnoi-dohodnosti

везде все одно и тоже, букварь один для всех.

Ты шо, опять слил? Герчик дурак у тебя, а ты умный. А он для дураков всегда одно и тоже говорит - манименеджмент - это все.

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

везде все одно и тоже, букварь один для всех.

Ты шо, опять слил? Герчик дурак у тебя, а ты умный. А он для дураков всегда одно и тоже говорит - манименеджмент - это все.

А свои мысли есть? или только копипастишь и слушаешь герчика?

 
Nikolai Starkovskii #:

А свои мысли есть? или только копипастишь и слушаешь герчика?

я тебе уже говорил - ты с небес спустись, чтоб получить высшее образование - учаться в школе 10 лет, потом в институте 5, и все это время изучают чужие мысли, и только после уже можно свои попробовать своему другу сказать, чтоб он не рассмеялся.

А ты кто? Фантазер, который отрицает опыт предшествующих поколений, и который только что слил очередной счет..

Поэтому помолчи лучше

 
Sergey Lazarenko #:

везде все одно и тоже, букварь один для всех.

Ты шо, опять слил? Герчик дурак у тебя, а ты умный. А он для дураков всегда одно и тоже говорит - манименеджмент - это все.

ну вот, наконец-то доходит :-)

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