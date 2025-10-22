Тренд и уровни - страница 215
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Виталя, не мучай людей. Они же не знают, что на любом ТФ свои тренды.
вернее так
на старшем ТФме не видно младшие ТФмы
;))))
вернее так
на старшем ТФме не видно младшие ТФмы
;))))
Да видны, но не для всех.
На каждом ТФ свои тренды, волны паттерны.
А вот сочетание их понимания доступно далеко не для всех.
Да видны, но не для всех.
На каждом ТФ свои тренды, волны паттерны.
А вот сочетание их понимания доступно далеко не для всех.
Только профита нет и не будет.
Мне не интересно мнение пессимиста.))
Мне не интересно мнение пессимиста.))
А мне интересно. Он не пессимист, он реалист. Владимир, если вы успешный трейдер, то покажите стейтмент за 2 года хотя бы
Кому то нравится хвалиться.
хотел поместить в "Интересное и юмор", ну да ладно - пусть будет здесь :
хотел поместить в "Интересное и юмор"
У нормального трейдера есть допустимая просадка на сделку (например 3%) и просадка день, например 10%. При её достижении торговля останавливается и производится разбор сделок. Три стопа подряд и всё - иди думай над точками входа.
А если вы бахаете на всю котлету, да без стоп-лоссов, то вам самим место в разделе "Интересное и юмор".
У нормального трейдера есть допустимая просадка на сделку (например 3%) и просадка день, например 10%. При её достижении торговля останавливается и производится разбор сделок. Три стопа подряд и всё - иди думай над точками входа.
А если вы бахаете на всю котлету, да без стоп-лоссов, то вам самим место в разделе "Интересное и юмор".
Добрый день уважаемый ЭКСПЕРТ откуда такие нормативы?
тут их знаешь сколько ????
торговать не умеют, а советов и надуманной теории - пруд пруди
у Сергея, в отличии от его обсуждающих все честно и у всех на виду
я ему импонирую на фоне остальныхон честно заработал, вот то что не снимал нисколько - это не очень хорошо