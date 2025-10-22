Тренд и уровни - страница 215

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Uladzimir Izerski #:

Виталя, не мучай людей. Они же не знают, что на любом ТФ свои тренды.

вернее так

на старшем ТФме не видно младшие ТФмы

;))))

 
Renat Akhtyamov #:

вернее так

на старшем ТФме не видно младшие ТФмы

;))))

Да видны, но не для всех.

На каждом ТФ свои тренды, волны паттерны.

А вот сочетание их понимания доступно далеко не для всех.   

 
Uladzimir Izerski #:

Да видны, но не для всех.

На каждом ТФ свои тренды, волны паттерны.

А вот сочетание их понимания доступно далеко не для всех.   

Только профита нет и не будет.
 
mvf358 #:
Только профита нет и не будет.

Мне не интересно мнение пессимиста.))

 
Uladzimir Izerski #:

Мне не интересно мнение пессимиста.))

А мне интересно. Он не пессимист, он реалист. Владимир, если вы успешный трейдер, то покажите стейтмент за 2 года хотя бы 
 
osmo1717 #:
А мне интересно. Он не пессимист, он реалист. Владимир, если вы успешный трейдер, то покажите стейтмент за 2 года хотя бы 

Кому то нравится  хвалиться.

 

хотел поместить в "Интересное и юмор", ну да ладно - пусть будет здесь :

 
Maxim Kuznetsov #:
хотел поместить в "Интересное и юмор"

У нормального трейдера есть допустимая просадка на сделку (например 3%) и просадка день, например 10%. При её достижении торговля останавливается и производится разбор сделок. Три стопа подряд и всё - иди думай над точками входа.

А если вы бахаете на всю котлету, да без стоп-лоссов, то вам самим место в разделе  "Интересное и юмор".

 
moskitman #:

У нормального трейдера есть допустимая просадка на сделку (например 3%) и просадка день, например 10%. При её достижении торговля останавливается и производится разбор сделок. Три стопа подряд и всё - иди думай над точками входа.

А если вы бахаете на всю котлету, да без стоп-лоссов, то вам самим место в разделе  "Интересное и юмор".

Добрый день уважаемый ЭКСПЕРТ откуда такие нормативы?
 
mvf358 #:
Добрый день уважаемый ЭКСПЕРТ откуда такие нормативы?

тут их знаешь сколько ????

торговать не умеют, а советов и надуманной теории - пруд пруди

у Сергея, в отличии от его обсуждающих все честно и у всех на виду

я ему импонирую на фоне остальных

он честно заработал, вот то что не снимал нисколько - это не очень хорошо
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