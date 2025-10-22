Тренд и уровни - страница 66

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Биткоин, вроде вверх не идет, а это уже что-то, коли не идет вверх, то значит должно пойти вниз, сильным уровнем, где падение будут откупать - поддержка 48 000


 

Пошло, пошло, стоять на месте - трудное занятие, если не идет в одну сторону, значит пойдет в другую


 

Усе, дошли до Опорной точки бывшего недавно восходящего тренда, на уровне могут опять начать покупатели покупать, объемы и реакция на них неизвестна, поэтому б/у и дальше уже не от меня зависит


 

Рывок вниз не удался, выбило по б/у

Новая диспозиция, Биткоин, внутри-дня сформировалась полноценная коррекция из трех волн, при пробое Опорной точки 49128, Лонг


 

Эфир, тоже самое что и по Биткоину


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Sergey Lazarenko #:

Эфир, тоже самое что и по Биткоину


А где твои 27 баксов?
 
Vladimir Baskakov #:
А где твои 27 баксов?

на месте братишь, слишком большой прирост вылез, из рейтинга вышвырнули, в профиль зайди, найди в ленте новостей, и по ссылке зайдешь

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Aleksandr Yakovlev #:

Это просто набор позиций. Все под контролем.

Яша Яша, ну что, набрал позицию:)))
 

Золото, Основное направление, Лонг, консолидация под уровнем 1819,23


Внутри-дня консолидация имеет форму коррекционных откатов, и попыток сломать их


 

Японская йена, Основное направление Лонг, 


внутри-дня, коррекционный откат в Замедление


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