Тренд и уровни - страница 66
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Биткоин, вроде вверх не идет, а это уже что-то, коли не идет вверх, то значит должно пойти вниз, сильным уровнем, где падение будут откупать - поддержка 48 000
Пошло, пошло, стоять на месте - трудное занятие, если не идет в одну сторону, значит пойдет в другую
Усе, дошли до Опорной точки бывшего недавно восходящего тренда, на уровне могут опять начать покупатели покупать, объемы и реакция на них неизвестна, поэтому б/у и дальше уже не от меня зависит
Рывок вниз не удался, выбило по б/у
Новая диспозиция, Биткоин, внутри-дня сформировалась полноценная коррекция из трех волн, при пробое Опорной точки 49128, Лонг
Эфир, тоже самое что и по Биткоину
Эфир, тоже самое что и по Биткоину
А где твои 27 баксов?
на месте братишь, слишком большой прирост вылез, из рейтинга вышвырнули, в профиль зайди, найди в ленте новостей, и по ссылке зайдешь
Это просто набор позиций. Все под контролем.
Золото, Основное направление, Лонг, консолидация под уровнем 1819,23
Внутри-дня консолидация имеет форму коррекционных откатов, и попыток сломать их
Японская йена, Основное направление Лонг,
внутри-дня, коррекционный откат в Замедление