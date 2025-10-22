Тренд и уровни - страница 174
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хреновая, слабая цель, не имеет она смысла
согласен что цель хреновая, но ветка-то с Герчик-стайл 50/50 есть :-)
продолжая про инфоциган :
что должно произойти чтобы прогноз полностью сбылся, как по писанному ?
должны произойти какая-то катастрофа с йеной, но при этом и все металлы,ресурсы тоже упадут..так не бывает - это циганский прогноз
зачем ты повторяешься, ты уже объявил громогласно свое мнение, а щас опять тоже самое
продолжая про инфоциган :
что должно произойти чтобы прогноз полностью сбылся, как по писанному ?
должны произойти какая-то катастрофа с йеной, но при этом и все металлы,ресурсы тоже упадут..так не бывает - это циганский прогноз
Канадский доллар/Японская йена сходила 1 к 4, а ты это не заметил, как так?
продолжая про инфоциган :
что должно произойти чтобы прогноз полностью сбылся, как по писанному ?
должны произойти какая-то катастрофа с йеной, но при этом и все металлы,ресурсы тоже упадут..так не бывает - это циганский прогноз
GBPJPY, также сходила 1 к 4, и опять ты не заметил
продолжая про инфоциган :
что должно произойти чтобы прогноз полностью сбылся, как по писанному ?
должны произойти какая-то катастрофа с йеной, но при этом и все металлы,ресурсы тоже упадут..так не бывает - это циганский прогноз
CHFJPY, не было точки входа
Евро/Американский доллар
Глобальный тренд - Шорт
Локальный случился разворот на пике отката, цена уперлась в уровень.
Английский фунт/Американский доллар
Направление аналогично Евро, со своими особенностями.
Глобальный тренд в Шорт
Локальный тренд, ровно туда же.
На Дне, которое достигнуто, Накопление, которым можно воспользоваться.
Японская йена
Рвется в небеса, прям сразу после ролловера, дала импульс вверх, от сильного уровня
Японская йена
Рвется в небеса, прям сразу после ролловера, дала импульс вверх, от сильного уровня
Ого, прогноз постфактум! 100% win, молодец!
Утреннее направление подтвердилось, но волатильность бешенная, так что без точек входа обошлось.
XBRUSD, нефть на споте
Тренд вверх, цена пребывает в откате. Есть вариант на Ложном пробое от уровня ПереХай в Лонг.