Тренд и уровни - страница 174

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Sergey Lazarenko #:

хреновая, слабая цель, не имеет она смысла

согласен что цель хреновая, но ветка-то с Герчик-стайл 50/50 есть :-) 

 
Maxim Kuznetsov #:

продолжая про инфоциган :

что должно произойти чтобы прогноз полностью сбылся, как по писанному ? 

должны произойти какая-то катастрофа с йеной, но при этом и все металлы,ресурсы тоже упадут..так не бывает - это циганский прогноз

зачем ты повторяешься, ты уже объявил громогласно свое мнение, а щас опять тоже самое

 
Maxim Kuznetsov #:

продолжая про инфоциган :

что должно произойти чтобы прогноз полностью сбылся, как по писанному ? 

должны произойти какая-то катастрофа с йеной, но при этом и все металлы,ресурсы тоже упадут..так не бывает - это циганский прогноз

Канадский доллар/Японская йена сходила 1 к 4, а ты это не заметил, как так?


 
Maxim Kuznetsov #:

продолжая про инфоциган :

что должно произойти чтобы прогноз полностью сбылся, как по писанному ? 

должны произойти какая-то катастрофа с йеной, но при этом и все металлы,ресурсы тоже упадут..так не бывает - это циганский прогноз

GBPJPY, также сходила 1 к 4, и опять ты не заметил


 
Maxim Kuznetsov #:

продолжая про инфоциган :

что должно произойти чтобы прогноз полностью сбылся, как по писанному ? 

должны произойти какая-то катастрофа с йеной, но при этом и все металлы,ресурсы тоже упадут..так не бывает - это циганский прогноз

CHFJPY, не было точки входа

 

Евро/Американский доллар

Глобальный тренд - Шорт

Локальный случился разворот на пике отката, цена уперлась в уровень.

 


 

Английский фунт/Американский доллар

Направление аналогично Евро, со своими особенностями.

Глобальный тренд в Шорт

Локальный тренд, ровно туда же.

На Дне, которое достигнуто, Накопление, которым можно воспользоваться.

 


 

Японская йена

Рвется в небеса, прям сразу после ролловера, дала импульс вверх, от сильного уровня

 


[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

Японская йена

Рвется в небеса, прям сразу после ролловера, дала импульс вверх, от сильного уровня

 


Ого, прогноз постфактум! 100% win, молодец!

 

Утреннее направление подтвердилось, но волатильность бешенная, так что без точек входа обошлось.

XBRUSD, нефть на споте

Тренд вверх, цена пребывает в откате. Есть вариант на Ложном пробое от уровня ПереХай в Лонг.

 


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