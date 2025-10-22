Тренд и уровни - страница 184

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Sergey Lazarenko #:

Поэтому чтоб понять куда нынче тренд, нужно смотреть на разных таймах. 

На разных будет в разные стороны.

 
Grigori.S.B #:

На разных будет в разные стороны.

Покажи пример
 
Grigori.S.B #:

На разных будет в разные стороны.

Но есть какой то, основной. 
 

#CADCHF

 


 
#EURGBP
На Д1, длительный подъем.

Внутри-дня, на Предпробойная база в Лонг


 

Серебро

Серебро..вправо идёт

 
Maxim Kuznetsov #:

Серебро..вправо идёт

вот так поточнее будет

 

XBRUSD

нефть собралась в Откат, в Шорт

 
Sergey Lazarenko #:

XBRUSD

нефть собралась в Откат, в Шорт

началось


 
Sergey Lazarenko #:

XBRUSD

нефть собралась в Откат, в Шорт

Терминал как-то собран по китайско-еврейскому = справа налево 

У тебя всё наоборот, или частично?

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