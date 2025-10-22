Тренд и уровни - страница 184
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Поэтому чтоб понять куда нынче тренд, нужно смотреть на разных таймах.
На разных будет в разные стороны.
На разных будет в разные стороны.
На разных будет в разные стороны.
#CADCHF
Внутри-дня, на Предпробойная база в Лонг
Серебро..вправо идёт
Серебро..вправо идёт
вот так поточнее будет
XBRUSD
нефть собралась в Откат, в Шорт
XBRUSD
нефть собралась в Откат, в Шорт
началось
XBRUSD
нефть собралась в Откат, в Шорт
Терминал как-то собран по китайско-еврейскому = справа налево
У тебя всё наоборот, или частично?