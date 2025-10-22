Тренд и уровни - страница 214
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С тобой и тс не захотел общаться по той же причине. Нечего обсуждать
Это ТЫ так решил. Зато с тобой он общается )))
На вот тебе сегодняшнее продолжение:
Сам не поймешь, поясню - один лось, руками крытый (15:31), за ним 6 ордеров на продажу.
Последний тейкнул 15:48, абсолютный минимум коррекции дали через 3 минуты практически на том же уровне.
Точно так было (с перехаем 10п) на предыдущих покупках.
Дальше покупки. Пока короткие, в работе остался один микролот, т.к. еще не подтвердился конец коррекции,
если подтвердится - будет дохрена пунктов, если нет - будет фактически БУ (в БУ не переводил, хотя на нём в моменте было +65п, и не собираюсь переводить)
Если хоть что-то в этом соображаешь - будешь завидовать, если баран - будешь продолжать лить воду.
Всё, концерт окончен. Осталось только услышать, что столько ордеров подряд случайность )))))))))
Жизнь продолжается:
Теперь уже 2 ордера на попытке удержать вдаль. На лучшем в моменте 100+ пунктов было (по-вашему 1000).
А это доливочные добавились Да, да, конечно - случайность, обсуждать нечего.
Дак давай тогда ТВОЁ обсудим, если есть хоть что-то за душой )))
Сергей, на прощанье расскажу о своём Герчик-опыте.
Лет 5-7 назад решил плотно им заняться (лишний метод никогда не лишний). Как раз сегодня чистил ноут перед тем, как отдать его другу, так сам удивился сколько гигов материалов по методам Герчика! Убил я на него несколько месяцев и... по нулям. То ли я не понял чего-то важного, то ли просто это не моё (например, СЛ слишком большие очень не люблю). В общем, отбросил навсегда. И тут ты... ))
Как бы то ни было, Герчика очень уважаю. Тараканы у каждого свои, он не исключение, но он профи. Плохих отзывов о нём нигде не видел. Имею ввиду тех, кто реально прошел у него обучение. От дебилов вони много, но их в расчет не беру.
Сам преподаю - знаю как тяжело удержать около себя учеников. Даже успешные уходят, пытаются сделать свои улучшения ТС или создать собственную. А вот около Герчика довольно приличная банда удерживается, некоторые из учеников даже помогают проводить обучение. Тут двух мнений нет - профит у народа есть!
Мне кажется надо тебе как минимум еще разок на его ТС глянуть и попытаться доформализовать ТС. В первую очередь определиться на 100% с направлением куда искать сделки.
Не восприми как нравоучение. Просто по опыту знаю - зачастую перенимающие мой опыт делают такие ошибки, что даже непонятно откуда у него такая святая уверенность, что это я ему сказал! )) Главное - обычно подобное происходит не в нюансовых сложностях, а в простейших пунктах правил. Просто загадка природы! Но так устроен человек.
Жизнь продолжается:
Теперь уже 2 ордера на попытке удержать вдаль. На лучшем в моменте 100+ пунктов было (по-вашему 1000).
А это доливочные добавились Да, да, конечно - случайность, обсуждать нечего.
Дак давай тогда ТВОЁ обсудим, если есть хоть что-то за душой )))
Это демо или реал? Один из десяти счетов , где все сложилось? Что за обрывок скрина? Филькина грамота для детского сада. Где стейт стандартный? Где вся история? Чепушило
Это демо или реал? Один из десяти счетов , где все сложилось? Что за обрывок скрина? Филькина грамота для детского сада. Где стейт стандартный? Где вся история? Чепушило
Сделай подобное с таким количеством ордеров на демо и я начну считать тебя человеком.
А если еще и пояснишь происходящее как это сделал я - может даже сочту за трейдера.
Ты хоть на одно моё слово можешь возразить обосновано, без требования стейта?
Начиная с первого моего сообщения, в котором никаких сделок нет, а есть голая трейдерская логика и конкретные цифры.
Слабо? Ну продолжай "аргументировать" моими стейтами.
Утомил ты меня своей абсолютно пустой простотой...
Послушался бы меня - у тебя тоже сейчас висел бы ордер, пусть не 160п, но заработок таки.
Я на демке, а ты на реале открыл бы, да и заработал... хоть раз в жизни )))
Один из десяти счетов , где все сложилось?
Ну что за бред? Это трейдер написал?
Сколько счетов надо иметь, чтобы выкладывать подряд сделки в реалтайме, делать это и в бай, и в сел,
и чтобы так получалось три дня подряд на нескольких десятках ордеров.
Это надо иметь тысячи счетов, на которых открывать разные комбинации как в Спортлото! А еще и закрывать их все вовремя! Ты дебил?
У тебя, мля, хоть раз в жизни такое получилось? Покажи! Меня устроит "огрызком", я пойму!
Ну что за бред? Это трейдер написал?
Сколько счетов надо иметь, чтобы выкладывать подряд сделки в реалтайме, делать это и в бай, и в сел,
и чтобы так получалось три дня подряд на нескольких десятках ордеров.
У тебя, мля, хоть раз в жизни такое получилось? Покажи! Меня устроит "огрызком", я пойму!
Ты тут три дня назад появился ниоткуда и выкладываешь подряд нарисованные сделки в реалтайме:) ты кто дядя гуру?
Ты тут три дня назад появился ниоткуда и выкладываешь подряд нарисованные сделки в реалтайме:) ты кто дядя гуру?
Я тут с 2005 года, щегол.
А ты год. Но за этот год нахреначил 70 страниц сообщений, сорь, нет - 3333 штуки голого флуда.
Полистал, получил удовольствие - ни одного прогноза, ни одного трейдплана, ни одного конкретного трейдерского слова.
Одни ужимки и прыжки, как у обезьяны.
Я тут с 2005 года, щегол.
А ты год. Но за этот год нахреначил 70 страниц сообщений, сорь, нет - 3333 штуки голого флуда.
Полистал, получил удовольствие - ни одного прогноза, ни одного трейдплана, ни одного конкретного трейдерского слова.
Одни ужимки и прыжки, как у обезьяны.
Ты в 2020 зарегался дядя. А начал писать несколько дней назад. Из твоих опусов запомнил только, что на одном тф ты видишь три тренда
Расскажите, сколько трендов вы видите на этом скрине?
Виталя, не мучай людей. Они же не знают, что на любом ТФ свои тренды.