Тренд и уровни - страница 126
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уровни - это место, где есть большие деньги.
А что есть там, где ты понарисовал? Что там есть я тебя спрашиваю?
я-же писал, это статистика. Объективка по имеющимся в наличии цифрам.
Было показано что на EURUSD есть цикл (структура шириной в) 500 _Point. Впрямую использовать вряд-ли (о чём тоже было написано), но можно учитывать в MM и стопах/тейках
Вот в реальном времени, то что было рассчитано ранее :-) на доли процента лучше чем любой другой уровень (от Герчика, Гана и прочих)
вот оно-же спустя ещё несколько минут
Так покупаем или продаём ? с какой цены.. рисуй - "лимитку ставим здесь, потому что..."
или продолжай молоть воду в ступе... :-)
при Поджатие к уровню, Лонг в пробой.
Мелешь воду в ступе - это ты, когда методом перебора рисуешь уровни на графике, а потом всем рассказываешь - что ты равен Герчику и от твоих уровней ровно также цена отскакивает, или не отскакивает
я-же писал, это статистика. Объективка по имеющимся в наличии цифрам.
Было показано что на EURUSD есть цикл (структура шириной в) 500 _Point. Впрямую использовать вряд-ли (о чём тоже было написано), но можно учитывать в MM и стопах/тейках
Вот в реальном времени, то что было рассчитано ранее :-) на доли процента лучше чем любой другой уровень (от Герчика, Гана и прочих)
Статистика без Логики - это Подгонка.
это ты рисуешь :-)
а у меня рассчёты..все линии рассчитаны и выведены из формул. Обоснования приводилна экран выдаются индикаторами
Так покупаем или продаём ? с какой цены.. рисуй - "лимитку ставим здесь, потому что..."
или продолжай молоть воду в ступе... :-)
вот как тут, ровно один сценарий
XAGUSD
Уровень внутри-дневной, от которого был ПереЛоу, подтверждение Нисходящего тренда.
Под ним Накопление, Проторговка - называй как хочешь, и после выстрел вверх..
это ты рисуешь :-)
а у меня рассчёты..все линии рассчитаны и выведены из формул. Обоснования приводилна экран выдаются индикаторами
у меня логика, а у тебя подгонка. Цифры без Логики - подгонка и оптимизация, не имеющая смысла. Как только рынок чуть измениться, все рухнет, весь твой труд - умножиться на ноль
у меня логика, а у тебя подгонка. Цифры без Логики - подгонка и оптимизация, не имеющая смысла. Как только рынок чуть измениться, все рухнет, весь твой труд - умножиться на ноль
тебя 5 страниц с гаком просят показать картинку не из прошлого
нету ? настоящее ещё не стало не прошлым видимо... :-)
это ты рисуешь :-)
а у меня рассчёты..все линии рассчитаны и выведены из формул. Обоснования приводилна экран выдаются индикаторами
уровни делаю люди, только от человека зависит - куда он поставит лимитный ордер. А этот человек при выборе значения - ориентируется только на прибыль, на деньги.
а не на какие то там циклы и прочую математическую хрень
тебя 5 страниц с гаком просят показать картинку не из прошлого
нету ? настоящее ещё не стало не прошлым видимо... :-)
Евро вот настоящее, Серебро - вот те настоящее, что те надо?
Заранее предупреждаю, на Золоте вот отсюда буду искать точку входа на Отскок, или Ложный пробой - это начало Коррекционного отката\ вниз, тут есть Энергия для отскока.