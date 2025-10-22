Тренд и уровни - страница 126

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Sergey Lazarenko #:

уровни - это место, где есть большие деньги.

А что есть там, где ты понарисовал? Что там есть я тебя спрашиваю?


я-же писал, это статистика. Объективка по имеющимся в наличии цифрам.

Было показано что на EURUSD есть цикл (структура шириной в) 500 _Point. Впрямую использовать вряд-ли (о чём тоже было написано), но можно учитывать в MM и стопах/тейках

Вот в реальном времени, то что было рассчитано ранее :-) на доли процента лучше чем любой другой уровень (от Герчика, Гана и прочих)

вот оно-же спустя ещё несколько минут


 
Maxim Kuznetsov #:

Так покупаем или продаём ? с какой цены.. рисуй - "лимитку ставим здесь, потому что..."

или продолжай молоть воду в ступе... :-)

при Поджатие к уровню, Лонг в пробой.

Мелешь воду в ступе - это ты, когда методом перебора рисуешь уровни на графике, а потом всем рассказываешь - что ты равен Герчику и от твоих уровней ровно также цена отскакивает, или не отскакивает

 
Maxim Kuznetsov #:

я-же писал, это статистика. Объективка по имеющимся в наличии цифрам.

Было показано что на EURUSD есть цикл (структура шириной в) 500 _Point. Впрямую использовать вряд-ли (о чём тоже было написано), но можно учитывать в MM и стопах/тейках

Вот в реальном времени, то что было рассчитано ранее :-) на доли процента лучше чем любой другой уровень (от Герчика, Гана и прочих)

Статистика без Логики - это Подгонка.

 

это ты рисуешь :-) 

а у меня рассчёты..все линии рассчитаны и выведены из формул. Обоснования приводил

на экран выдаются индикаторами
 
Maxim Kuznetsov #:

Так покупаем или продаём ? с какой цены.. рисуй - "лимитку ставим здесь, потому что..."

или продолжай молоть воду в ступе... :-)

вот как тут, ровно один сценарий

XAGUSD

Уровень внутри-дневной, от которого был ПереЛоу, подтверждение Нисходящего тренда.

Под ним Накопление, Проторговка - называй как хочешь, и после выстрел вверх..

 



 
Maxim Kuznetsov #:

это ты рисуешь :-) 

а у меня рассчёты..все линии рассчитаны и выведены из формул. Обоснования приводил

на экран выдаются индикаторами

у меня логика, а у тебя подгонка. Цифры без Логики - подгонка и оптимизация, не имеющая смысла. Как только рынок чуть измениться, все рухнет, весь твой труд - умножиться на ноль

 
Sergey Lazarenko #:

у меня логика, а у тебя подгонка. Цифры без Логики - подгонка и оптимизация, не имеющая смысла. Как только рынок чуть измениться, все рухнет, весь твой труд - умножиться на ноль

тебя 5 страниц с гаком просят показать картинку не из прошлого

нету ? настоящее ещё не стало не прошлым видимо... :-)

 
Maxim Kuznetsov #:

это ты рисуешь :-) 

а у меня рассчёты..все линии рассчитаны и выведены из формул. Обоснования приводил

на экран выдаются индикаторами

уровни делаю люди, только от человека зависит - куда он поставит лимитный ордер. А этот человек при выборе значения - ориентируется только на прибыль, на деньги.

 а не на какие то там циклы и прочую математическую хрень

 
Maxim Kuznetsov #:

тебя 5 страниц с гаком просят показать картинку не из прошлого

нету ? настоящее ещё не стало не прошлым видимо... :-)

Евро вот настоящее, Серебро - вот те настоящее, что те надо?

 

Заранее предупреждаю, на Золоте вот отсюда буду искать точку входа на Отскок, или Ложный пробой - это начало Коррекционного отката\ вниз, тут есть Энергия для отскока.


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