Тренд и уровни - страница 6
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да не за что извинять, если б я не хотел что-то обсуждать, то на форуме бы просто не появился. Ты вот что пойми, почему торгуют по мартину? единственно по одной причине, нету ничего за душой, не что опереться, эффективность при мартине просто мизерная, ты ставишь в риск 100% от депозита, а сколько имеешь? Риск/профит сделки какой? 100 к 1, имеешь 1%, то есть чтобы хотя бы сделать 100% нужно провести 100 трейдов, без ошибок, а разве такое бывает?
По такому же принципу живут букмекеры, они принимают ставки с риском 10 к 1, вроде все просто, легко угадать кто победит.. но периодически встречается форсмажор, которой забирает сначла все прибыль, а потом депозит.
Чтобы понять что мартин - это пустота, надо поискать тс, которые боле/менен логично описывают рынок, и сразу будет видно, что хот какая Тс как будет, трендоавя/не трендовая, но периодически направление резко меняется, и если нету стопа, то рынок утащит позу у глубокие минуса, а если все на мартине замешано, то депозит обнулится
Михалыч в прогнозах, так сразу для тех, кто кипятком ссыт, при упоминании Герчика, я скидываю листок с раскладкой по единственно причине, лично я разбираюсь(пытаюсь) разобраться с тем, какую идею вкладывает Герчик при идентификации уровней и выборе направления.
@Sergey Lazarenko
То что ты мне написал, я это называю интрадей уровни. Если условно вчерашний день закрылся ниже позавчерашнего, то сегодня логичнее всего, я буду смотреть на продолжение микротренда. Но брать уровень я буду не лоу вчерашнего дня... На пробой, как я понимаю, дает их АМГ, а буду брать лоу позавчерашнего дня...
Какие плюсы есть в моем уровне. Чтобы пойти далее по тренду, пусть даже по такому маленькому, нам нужен некий технический откат. Так? так... При возврате к моему лоу мы его получим.
Когда мы его получаем, и тестируем лоу позавчерашнего дня, мы рисуем зеркальный уровень. Если мы его отзеркалили, то смею предположить, что АТР мы уже почти прошли процентов на 50, а то и более (тут смотря какой был вчерашний день), а значит вероятность того, что мы двинем далее по тренду вниз возрастает. Плюс, запас хода больше, стоп короче.
Поэтому я беру не вчерашний день на пробой, а позавчерашний на отзеркаливание и желательно после ЛП...
А вот дальше, когда уже пошли от зеркалки, можно и рекомендацию АМГ отторговать на пробой и при желании, так сказать, долиться... А так с утра пораньше, ну я бы не стала просто тупо продавать ниже 1.2190. Может конечно и зря... Надо просто погонять на истории, сколько раз такой подход даст профит , а сколько стоп...
Опять же не забывай. Он дает что?? НАПРАВЛЕНИЕ.
А как входить. Решаешь ты... что ты торгуешь. Если пробой, то да сразу без разговоров продаешь. Если отбой, то ждем закрытие дня, далее проторговку под уровнем . Если ложный пробой по тренду, опять же закрытие дня ниже, ЛП и дальше вниз...
Надеюсь суть моих сумбурных высказываний ты поймешь.
Раньше ты такие входы у меня просто не замечал наверно, потому что не понимал. А сейчас у меня их просто нет, ну потому что не дает рынок...Хотя как не дает. АУДИ и новозел на прошлой неделе. Чисто такие входы от интрадей уровня на продолжение тренда. Ну мало ли что он совпал с глобальным. Суть входа от этого не меняется.
@Sergey Lazarenko
То что ты мне написал, я это называю интрадей уровни. Если условно вчерашний день закрылся ниже позавчерашнего, то сегодня логичнее всего, я буду смотреть на продолжение микротренда. Но брать уровень я буду не лоу вчерашнего дня... На пробой, как я понимаю, дает их АМГ, а буду брать лоу позавчерашнего дня...
Уточню вот как, это типа микротренда, но и они могут иметь различную интерпретацию, одно дело когда они находятся внутри другого, более широкого тренда, а другое дело, когда находятся за его границами, вот смотри на него, я отметил импульсы/коррекции более широкого/большего тренда, и он был сломан? ТАк? и теперь цена вырвалась из тяги восходящего тренда, и можно использовать уже эти самые Интрадейные тренды? Ведь что имеем если по технике смотреть? Цена пытается формировать новое направление движения, южное, и Лоу прошлого Дня это экстремум нового трендика, от которого можно входит на Пробой, потому не будет сопротивление кинетического(или потенциального?) движения.. Чем дальше, тем понятнее становится Герчик. То есть он учитывает тренд самый маленький, который близкостоящим свечами регулируется, он учитывает тренд скажем так побольше..
Понял я тебя, теперь осталось чтобы ты поняла меня и Герчика одновременнно.
кстати, ты по Биткоину где фиксироваться собиралась? почему Зеркальный уровень пропустила? ведь это ТВх на Лп от него по тренду восходящему? мне уведомление приходит в терминал о всех постах в этой теме, я потому что тему завел, так что можешь меня не упоминать, я и так узнаю@SVETLANA LOKSHINA
Уточню вот как, это типа микротренда, но и они могут иметь различную интерпретацию, одно дело когда они находятся внутри другого, более широкого тренда, а другое дело, когда находятся за его границами, вот смотри на него, я отметил импульсы/коррекции более широкого/большего тренда, и он был сломан? ТАк? и теперь цена вырвалась из тяги восходящего тренда, и можно использовать уже эти самые Интрадейные тренды? Ведь что имеем если по технике смотреть? Цена пытается формировать новое направление движения, южное, и Лоу прошлого Дня это экстремум нового трендика, от которого можно входит на Пробой, потому не будет сопротивление кинетического(или потенциального?) движения.. Чем дальше, тем понятнее становится Герчик. То есть он учитывает тренд самый маленький, который близкостоящим свечами регулируется, он учитывает тренд скажем так побольше..
Понял я тебя, теперь осталось чтобы ты поняла меня и Герчика одновременнно.
кстати, ты по Биткоину где фиксироваться собиралась? почему Зеркальный уровень пропустила? ведь это ТВх на Лп от него по тренду восходящему? мне уведомление приходит в терминал о всех постах в этой теме, я потому что тему завел, так что можешь меня не упоминать, я и так узнаю@SVETLANA LOKSHINA
Да поняла я все что ты и Герчик имеете ввиду))) Но я все равно буду ждать свое)) не торгую я пробои))))) хоть на локальном тренде, хоть на глобальном)
Биток я закрыла. Лп пропустила потому что не могу я так, продажи закрыть и тут же кинуться в покупки. И вообще есть некоторые сомнения по поводу дальнейшего роста
А вот дальше разберу сигнал на открытие по Евро/Австралийский доллар, Бай от уровня 1.5770, это несомненно Лоу с Д1 от 6.01.2021, почему тогда Бай? Ведь тренд основной Нисходящий? думаю так, падение вниз было на длинной свече, поэтому коли она длинная должен быть откат, и вот именно идея этого отката реализована в прогнозе Бай от 5770, чтоб понять что там, нужно внутрь дня залезть, смотри что там, в течении дня был ретест, от которого по идее должне быть сильный ход вниз9коли тренд нисходящий), но что Герчик видит на открытии понедельника? Не смогли обновить последенее Лоу, поэтому выдает прогноз на продолжение кореции вверх, отличный уровень ранее пробитый, от енго можно присоедениться, 10% АТР 13,0 пунгктов, после пробоя прошли 62, 1 к 4, неплохой прогноз. Вот как он рассуждал
@Sergey Lazarenko
То что ты мне написал, я это называю интрадей уровни.
вот смотри что по Кабелю
уровень 1.35414(1,3540), 1)сломан микротренд(розовая стрелка), после уровень по Лоу черной большой свечи, и тут канал, который не пропускал вниз, три касания, но пятничная свеча - перевернутый черный Зонтик, с длинной тенью, которая показала разворот от сопротивления, я уже встречал в обзорах, когда он после такой свечи дает прогноз на пробой уровня, ну Клоуз свечи почти над уровнем
@Sergey Lazarenko
вот смотри что по Кабелю
уровень 1.35414(1,3540), 1)сломан микротренд(розовая стрелка), после уровень по Лоу черной большой свечи, и тут канал, который не пропускал вниз, три касания, но пятничная свеча - перевернутый черный Зонтик, с длинной тенью, которая показала разворот от сопротивления, я уже встречал в обзорах, когда он после такой свечи дает прогноз на пробой уровня, ну Клоуз свечи почти над уровнем
Вот хорошо что ты отметил предыдущий бар и запомнил что ранее он давал сигна л на пробой после такого бара...
классно когда запоминаются картинки и нарабатываются идентичные ситуации.
Тут согласна полностью. Я пробовала покупать в пятницу. Вышла вовремя из лонгов. Закрытие было такое прям, у нижней границы канала да еще и с хвостом наверх. Но как бы я ни ждала пробоя, религия не позволяет ставить селл стоп под уровень))))
А вот дальше разберу сигнал на открытие по Евро/Австралийский доллар, Бай от уровня 1.5770, это несомненно Лоу с Д1 от 6.01.2021, почему тогда Бай? Ведь тренд основной Нисходящий? думаю так, падение вниз было на длинной свече, поэтому коли она длинная должен быть откат, и вот именно идея этого отката реализована в прогнозе Бай от 5770, чтоб понять что там, нужно внутрь дня залезть, смотри что там, в течении дня был ретест, от которого по идее должне быть сильный ход вниз9коли тренд нисходящий), но что Герчик видит на открытии понедельника? Не смогли обновить последенее Лоу, поэтому выдает прогноз на продолжение кореции вверх, отличный уровень ранее пробитый, от енго можно присоедениться, 10% АТР 13,0 пунгктов, после пробоя прошли 62, 1 к 4, неплохой прогноз. Вот как он рассуждал
Если покопаться на мелком тайме то да, все логично все красиво... возврат на импульсе, стоп короткий, тейк нормальный..
Я бы точно не вошла в такое)))
Наверно не доросла!
А по ауди и новозелу...
Уровни не меняла, все те же, отрабатывала их в лонг, сейчас если закроемся ниже, то буду зеркалить на продажи
по новозеландцу уже было понятно, что скорее всего вниз пойдем, закрыли неделю ниже уровня. Но точки входа вот сегодня не было бы.. так что жду дальше.
Если покопаться на мелком тайме то да, все логично все красиво... возврат на импульсе, стоп короткий, тейк нормальный..
Я бы точно не вошла в такое)))
Наверно не доросла!
А по ауди и новозелу...
Уровни не меняла, все те же, отрабатывала их в лонг, сейчас если закроемся ниже, то буду зеркалить на продажи
по новозеландцу уже было понятно, что скорее всего вниз пойдем, закрыли неделю ниже уровня. Но точки входа вот сегодня не было бы.. так что жду дальше.
блин, да не твои уровни, Герчика..
Кстати, вот пожалуйста, коли первый раз самый сильный, то на каком основании вошла второй раз по Киви? да по ауди тоже, в первый раз зашибись отработали, а второй раз пошел возврат, ведь эти сделки - трендовые, с идее уйти на Север, а после первого входа от пробитого уровня цена не должна ведь по идее возврат делать, и как сама видишь не далеко на второй входе сходили, да и против логики тренда все. Что скажешь?
Сразу, по Киви понятно, зеркальный уровень 0,7210, а по ауди почему 0,7728 Селл?
у Герчика как минимум 3 вышки: MBA, обще-экономическое и специально-экономическое. А свои объяснения он вынужден делать как для папуасов, наскальная живопись. Потому-что аудитория такова какова есть.
Сильный уровень должен подтверждаться на смежных рынках. Только тогда на него стоит обращать внимание