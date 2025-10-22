Тренд и уровни - страница 124
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Это Китай
Уровни Накоплений и Ключевые уровни
Уровни Накоплений и Ключевые уровни
Много воды. Давай на понедельник, любую пару. Опиши уровни, какой тренд, точки входа. Ну или что там герчик на клочке бумаги написал
Много воды. Давай на понедельник, любую пару. Опиши уровни, какой тренд, точки входа. Ну или что там герчик на клочке бумаги написал
давай на давай.
Ты свой алгоритм выложишь. без воды
Ты же ветку открыл, но по её теме нет инфы, только постфактум: вот здесь был уровень, тут надо было входить...это всё шарлатанство бро
все отображается на торговом счете, смотри и кумекай
Ключевые уровни.
Накопление между ними.#BAKEUSDT
Разбор по уровням и по точке входа
Много воды. Давай на понедельник, любую пару. Опиши уровни, какой тренд, точки входа. Ну или что там герчик на клочке бумаги написал
Полностью поддерживаю.
Тут 124 листа в ветке, и почти одни картинки.
А если кто-то просит объяснений - то топик-стартер прогоняет этого пользователя с ветки своим обычным хамством (а я, как модератор, все это вынужден читать и удалять).
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Может - в этом причина:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тренд . Коррекция.
Sergey Lazarenko, 2024.08.26 19:37
По каким признакам отличается Тренд от Коррекции?
могу тебе рассказать все о тренде, коррекции и авторах, которые эту тему юзают. Причем успешно.
За 5 000 рублей в час
===========================
Уважаемый Sergey Lazarenko ,
Это бесплатный форум, на который может зайти любой желающий. Поэтому рекомендуется к картинкам прилагать объяснение, которое будет достаточно для того, чтобы любой желающий повторил ваш анализ со своими данными в любой день без обращения к вам или куда-то еще
(это один из принципов тех анализа).
Поэтому прошу - сопровождать графики нормальным объяснением, и не участвовать в дискуссиях не по теме ветки
(если кто-то сделал пост и вы считаете, что это оффтопик для ветки - просто не отвечайте).
И в этом случае ветка будет существовать и дальше, и может стать одной из самых популярных веток тут на форуме.
Полностью поддерживаю.
Тут 124 листа в ветке, и почти одни картинки.
А если кто-то просит объяснений - то топик-стартер прогоняет этого пользователя с ветки своим обычным хамством (а я, как модератор, все это вынужден читать и удалять).
-------------
Может - в этом причина:
===========================
Уважаемый Sergey Lazarenko ,
Это бесплатный форум, на который может зайти любой желающий. Поэтому рекомендуется к картинкам прилагать объяснение, которое будет достаточно для того, чтобы любой желающий повторил ваш анализ со своими данными в любой день без обращения к вам или куда-то еще
(это один из принципов тех анализа).
Поэтому прошу - сопровождать графики нормальным объяснением, и не участвовать в дискуссиях не по теме ветки
(если кто-то сделал пост и вы считаете, что это оффтопик для ветки - просто не отвечайте).
И в этом случае ветка будет существовать и дальше, и может стать одной из самых популярных веток тут на форуме.
хорошо. настало время для тренда и коррекции
хорошо. настало время для тренда и коррекции
По большому счету тренд и уровни видят все. Только мало кто понимает, что с ними делать. В какой точке входить в тренд, чтобы не нарваться на коррекцию. Уровни нашёл и что? Цена их будет пробивать или отскакивать? Вот о чем надо говорить