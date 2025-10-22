Тренд и уровни - страница 186

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moskitman #:

))

Не спасёт. У нас "на заводе" VK забанен в корпоративной сети.

на заводе надо работать на завод, а ВК смотреть дома

 

EURGBP/ Лимитный игрок и Поджатие


 
Sergey Lazarenko #:

на заводе надо работать на завод, а ВК смотреть дома

Первые два года так и было. Потом купил себе ноут и все посторонние движения делаю на нём.
Что поделать, если пик моей умственной активности приходится как раз на рабочее время? А после работы я уже "никакой", самое время для секса, наркотиков и рок-н-ролла... )) 

 
moskitman #:

Первые два года так и было. Потом купил себе ноут и все посторонние движения делаю на нём.
Что поделать, если пик моей умственной активности приходится как раз на рабочее время? А после работы я уже "никакой", самое время для секса, наркотиков и рок-н-ролла... )) 

ну тоже неплохо

 

не особо удачное время для торговли внутри-дн, когда вот такое выплескивают

 

 
Sergey Lazarenko #:

а что там?

Может это просто определённые модели,о которых не говорит не инет не книги,такой вариант не рассматривал?.

 
Sergey Lazarenko #:

не особо удачное время для торговли внутри-дн, когда вот такое выплескивают

 

"индекс цен" это ни о чём, слабо волатильный.

Точнее не разворотный и для торговли внутри-дня не страшен

---

если будешь так реагировать на каждый красный квадратик в довольно-таки хреновой ленте - то можно вообще не торговать :-)

 
Maxim Kuznetsov #:

"индекс цен" это ни о чём, слабо волатильный.

Точнее не разворотный и для торговли внутри-дня не страшен

---

если будешь так реагировать на каждый красный квадратик в довольно-таки хреновой ленте - то можно вообще не торговать :-)

реагирую нея, а рынок большой волатильностью и повышением спреда

 
Павел-Славянин #:

Может это просто определённые модели,о которых не говорит не инет не книги,такой вариант не рассматривал?.

например какие?

 
Sergey Lazarenko #:

реагирую нея, а рынок большой волатильностью и повышением спреда

ты просто не торговал :-)

поэтому и не знаешь как и на что реагирует валютный рынок. Какие новости в ленте важны и для чего.

"индекс цен" ретранслирован из биржевых лент - на валюты он практически не влияет

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