Тренд и уровни - страница 186
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Не спасёт. У нас "на заводе" VK забанен в корпоративной сети.
на заводе надо работать на завод, а ВК смотреть дома
EURGBP/ Лимитный игрок и Поджатие
на заводе надо работать на завод, а ВК смотреть дома
Первые два года так и было. Потом купил себе ноут и все посторонние движения делаю на нём.
Что поделать, если пик моей умственной активности приходится как раз на рабочее время? А после работы я уже "никакой", самое время для секса, наркотиков и рок-н-ролла... ))
Первые два года так и было. Потом купил себе ноут и все посторонние движения делаю на нём.
Что поделать, если пик моей умственной активности приходится как раз на рабочее время? А после работы я уже "никакой", самое время для секса, наркотиков и рок-н-ролла... ))
ну тоже неплохо
не особо удачное время для торговли внутри-дн, когда вот такое выплескивают
а что там?
Может это просто определённые модели,о которых не говорит не инет не книги,такой вариант не рассматривал?.
не особо удачное время для торговли внутри-дн, когда вот такое выплескивают
"индекс цен" это ни о чём, слабо волатильный.
Точнее не разворотный и для торговли внутри-дня не страшен
---
если будешь так реагировать на каждый красный квадратик в довольно-таки хреновой ленте - то можно вообще не торговать :-)
"индекс цен" это ни о чём, слабо волатильный.
Точнее не разворотный и для торговли внутри-дня не страшен
---
если будешь так реагировать на каждый красный квадратик в довольно-таки хреновой ленте - то можно вообще не торговать :-)
реагирую нея, а рынок большой волатильностью и повышением спреда
Может это просто определённые модели,о которых не говорит не инет не книги,такой вариант не рассматривал?.
например какие?
реагирую нея, а рынок большой волатильностью и повышением спреда
ты просто не торговал :-)
поэтому и не знаешь как и на что реагирует валютный рынок. Какие новости в ленте важны и для чего.
"индекс цен" ретранслирован из биржевых лент - на валюты он практически не влияет