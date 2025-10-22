Тренд и уровни - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Начали за здравие, а кончить так и не можем... Бедааа
Действительно беда ;)
Золото, Д1, разворотная свечка, как предсказатель минимум утреннего рывка вверх, внутри-дня, подход к уровню на белых свечках, внутри-часа, Импульсная свечка пробоя, стоп за Лоу, рынок ходом импульс поддержал, есть возможность б/у.
Натуральный газ, думаю что картинка с Д1 даст только однозначный ответ, от какого уровня, и в каком направлении покупать, спред только какой-то диковатый по газу, раннее утро утро еще.
Пожалуйста начните наносить на графики текстовые обозначения: уровень, прогноз направления цены ...
И размер картинки - не нужно делать его два метра на метр. Оптимальный размер 750*500.
Пожалуйста начните наносить на графики текстовые обозначения: уровень, прогноз направления цены ...
И размер картинки - не нужно делать его два метра на метр. Оптимальный размер 750*500.
Натуральный газ, уровень сопротивления 2.771, это уровень максимума коррекционного отката Нисходящего тренда, который был когда то.. вчерашняя белая свеча 1)закрылась под уровнем(практически, с небольшим откатом), то есть налицо притяжение цены к уровню, 2)теперь по структуре свечи, Клоуз свечки, которая является длинной и белой, под самым ее Хай(тоже с небольшой натяжкой), что есть показатель 100% бычьих настроений, так что при Пробое уровня, Бай, с коротким стопом(тут уж как сумеешь), тейк(предполагаемый) на следующем уровне, от которого в прошлом был сильный ход, 2.994.
По размеру скриншота, абсолютно не люблю, и думаю что точно также у других, когда график обрезан, уменьшен, усечен, затрудняется понимание общей картинки происходящего, в которую должно входить исторические события(тренды которые были в прошлом), отсюда максимально большой размер.
Касаемо текстовых обозначений, стараюсь значение уровня выводить, иногда пропускаю, направление и все необходимые комменты, пишу в тексте, на графике печатать, не очень удобно, потому как скриншотов может быть очень много.
По Золоту откат вынес позу в б/у, по газу еще держится, на стопе, зависла чуть выше уровня.
Натуральный газ, уровень сопротивления 2.771, это уровень максимума коррекционного отката Нисходящего тренда, который был когда то.. вчерашняя белая свеча 1)закрылась под уровнем(практически, с небольшим откатом), то есть налицо притяжение цены к уровню, 2)теперь по структуре свечи, Клоуз свечки, которая является длинной и белой, под самым ее Хай(тоже с небольшой натяжкой), что есть показатель 100% бычьих настроений, так что при Пробое уровня, Бай, с коротким стопом(тут уж как сумеешь), тейк(предполагаемый) на следующем уровне, от которого в прошлом был сильный ход, 2.994.
По размеру скриншота, абсолютно не люблю, и думаю что точно также у других, когда график обрезан, уменьшен, усечен, затрудняется понимание общей картинки происходящего, в которую должно входить исторические события(тренды которые были в прошлом), отсюда максимально большой размер.
Касаемо текстовых обозначений, стараюсь значение уровня выводить, иногда пропускаю, направление и все необходимые комменты, пишу в тексте, на графике печатать, не очень удобно, потому как скриншотов может быть очень много.
По Золоту откат вынес позу в б/у, по газу еще держится, на стопе, зависла чуть выше уровня.
Огромные скриншоты очень вредны. Не у всех монитор два метра на метр. Чтобы посмотреть Ваше полотно нужно сделать два клика и после этого ещё и елозить график влево-вправо вверх-вниз. Пожалуйста уменьшите размер своих полотнищ.
Огромные скриншоты очень вредны. Не у всех монитор два метра на метр. Чтобы посмотреть Ваше полотно нужно сделать два клика и после этого ещё и елозить график влево-вправо вверх-вниз. Пожалуйста уменьшите размер своих полотенец.
хорошо
И что из этого?
а вот что, по паре Австралийский доллар/Американский доллар, сопротивление 0,77423, пойдет для Твх на Ложном пробое? Если сегодня доплывет, то АТР практически весь израсходует..
Биткоин, еще чуток упал, и попер вверх, я думаю что связано это было с тем, что куча народа пофикились на 45 000 долларах, деньги обналичили, но общая тенденция понятна, ажиотаж то не спал, поэтому только вверх дальше
Английский фунт/Японская йена, порвала уровень 141.252, но выстрел был издалека, так что мало кто успел бы среагировать
Михалыч в прогнозах, выступил с пояснениями, типа по форе кроме Серебра нету ничего..