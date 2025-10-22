Тренд и уровни - страница 12

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SVETLANA LOKSHINA:
Начали за здравие, а кончить так и не можем... Бедааа

Действительно беда ;)

 

Золото, Д1, разворотная свечка, как предсказатель минимум утреннего рывка вверх, внутри-дня, подход к уровню на белых свечках, внутри-часа, Импульсная свечка пробоя, стоп за Лоу, рынок ходом импульс поддержал, есть возможность б/у.


 

Натуральный газ, думаю что картинка с Д1 даст только однозначный ответ, от какого уровня, и в каком направлении покупать, спред только какой-то диковатый по газу, раннее утро утро еще.


 

Пожалуйста начните наносить на графики текстовые обозначения: уровень, прогноз направления цены ...

И размер картинки - не нужно делать его два метра на метр. Оптимальный размер 750*500.

 
Vladimir Karputov:

Пожалуйста начните наносить на графики текстовые обозначения: уровень, прогноз направления цены ...

И размер картинки - не нужно делать его два метра на метр. Оптимальный размер 750*500.

Натуральный газ, уровень сопротивления 2.771, это уровень максимума коррекционного отката Нисходящего тренда, который был когда то.. вчерашняя белая свеча 1)закрылась под уровнем(практически, с небольшим откатом), то есть налицо притяжение цены к уровню, 2)теперь по структуре свечи, Клоуз свечки, которая является длинной и белой, под самым ее Хай(тоже с небольшой натяжкой), что есть показатель 100% бычьих настроений, так что при Пробое уровня, Бай, с коротким стопом(тут уж как сумеешь), тейк(предполагаемый) на следующем уровне, от которого в прошлом был сильный ход, 2.994.

По размеру скриншота, абсолютно не люблю, и думаю что точно также у других, когда график обрезан, уменьшен, усечен, затрудняется понимание общей картинки происходящего, в которую должно входить исторические события(тренды которые были в прошлом), отсюда максимально большой размер.

Касаемо текстовых обозначений, стараюсь значение уровня выводить, иногда пропускаю, направление и все необходимые комменты, пишу в тексте, на графике печатать, не очень удобно, потому как скриншотов может быть очень много.

По Золоту откат вынес позу в б/у, по газу еще держится, на стопе, зависла чуть выше уровня.


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Sergey Lazarenko:

Натуральный газ, уровень сопротивления 2.771, это уровень максимума коррекционного отката Нисходящего тренда, который был когда то.. вчерашняя белая свеча 1)закрылась под уровнем(практически, с небольшим откатом), то есть налицо притяжение цены к уровню, 2)теперь по структуре свечи, Клоуз свечки, которая является длинной и белой, под самым ее Хай(тоже с небольшой натяжкой), что есть показатель 100% бычьих настроений, так что при Пробое уровня, Бай, с коротким стопом(тут уж как сумеешь), тейк(предполагаемый) на следующем уровне, от которого в прошлом был сильный ход, 2.994.

По размеру скриншота, абсолютно не люблю, и думаю что точно также у других, когда график обрезан, уменьшен, усечен, затрудняется понимание общей картинки происходящего, в которую должно входить исторические события(тренды которые были в прошлом), отсюда максимально большой размер.

Касаемо текстовых обозначений, стараюсь значение уровня выводить, иногда пропускаю, направление и все необходимые комменты, пишу в тексте, на графике печатать, не очень удобно, потому как скриншотов может быть очень много.

По Золоту откат вынес позу в б/у, по газу еще держится, на стопе, зависла чуть выше уровня.


Огромные скриншоты очень вредны. Не у всех монитор два метра на метр. Чтобы посмотреть Ваше полотно нужно сделать два клика и после этого ещё и елозить график влево-вправо вверх-вниз. Пожалуйста уменьшите размер своих полотнищ.

 
Vladimir Karputov:

Огромные скриншоты очень вредны. Не у всех монитор два метра на метр. Чтобы посмотреть Ваше полотно нужно сделать два клика и после этого ещё и елозить график влево-вправо вверх-вниз. Пожалуйста уменьшите размер своих полотенец.

хорошо

 
SVETLANA LOKSHINA:
И что из этого?

а вот что, по паре Австралийский доллар/Американский доллар, сопротивление 0,77423, пойдет для Твх на Ложном пробое? Если сегодня доплывет, то АТР практически весь израсходует..


Биткоин, еще чуток упал, и попер вверх, я думаю что связано это было с тем, что куча народа пофикились на 45 000 долларах, деньги обналичили, но общая тенденция понятна, ажиотаж то не спал, поэтому только вверх дальше


 

Английский фунт/Японская йена, порвала уровень 141.252, но выстрел был издалека, так что мало кто успел бы среагировать


 

Михалыч в прогнозах, выступил с пояснениями, типа по форе кроме Серебра нету ничего..

 

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