Тренд и уровни - страница 100
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))))
ишо один спец по разгадыванию, все знает и умеет, осталось только счет у Герчика рассмотреть
Как там ваша супер технолия по определению уровней
Как там ваша супер технолия по определению уровней
офигенно
, если щам закрою позу, то в плюс сразу вылезу, но жду запланированной цели
утро понедельника, Лонг в пробой
USDCHF
USDJPY
На доллар франке поджатие, куда пойдем ?
сломалось Поджатие
сломалось Поджатие
XAUUSD Short
XAGUSD SHORT
XBRUSD
CADJPY
EURCAD
XAUUSD Short
XAGUSD SHORT
XBRUSD
CADJPY
EURCAD
Чудом выбрались из просадки и настроение улучшилось?
Чудом выбрались из просадки и настроение улучшилось?
чувак, ты не понимаешь как и по каким законам движется рынок. А то что ты программер, и что? Трейдинг не твоя это тема