Тренд и уровни - страница 100

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spiderman8811 #:
)))) 

ишо один спец по разгадыванию, все знает и умеет, осталось только счет у Герчика рассмотреть

 
Sergey Lazarenko #:

Как там ваша супер технолия по определению уровней


 
mytarmailS #:

Как там ваша супер технолия по определению уровней


офигенно

 

, если щам закрою позу, то в плюс сразу вылезу, но жду запланированной цели

 

 

утро понедельника, Лонг в пробой

USDCHF

  


USDJPY


 
На доллар франке поджатие, куда пойдем  ?
 
Roman Kutemov #:
На доллар франке поджатие, куда пойдем  ?

сломалось Поджатие

 

 
Sergey Lazarenko #:

сломалось Поджатие

 

 Да. У меня до тэйка пару пипсов не дошёл. 
 

XAUUSD Short

 

XAGUSD SHORT

 

 XBRUSD

 

CADJPY

 

 EURCAD


[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

XAUUSD Short

 

XAGUSD SHORT

 

 XBRUSD

 

CADJPY

 

 EURCAD


Чудом выбрались из просадки и настроение улучшилось?

 
Nikolai Starkovskii #:

Чудом выбрались из просадки и настроение улучшилось?

чувак, ты не понимаешь как и по каким законам движется рынок. А то что ты программер, и что? Трейдинг не твоя это тема

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