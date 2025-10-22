Тренд и уровни - страница 224
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Тейк к лоссу должен быть как можно больше, 10 к 1 - норм. Cut your losses short and let your profits run
только тейк 100%
сесгодня лимитный игрок против ТС ;-)
"usdcad в прорыв", "серебро попёрло", "золото выстрелило"
канадец сразу-же упсс, и сереберо обратно впёрло и золото срикошетило
3 стопа в один день один за другим, но метод конечно рабочий, он же герчиковский..это к нескольким слитым сигналам. Блиц так сказать
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сейчас ТС расскажет что тейк всё-таки был (хотя на скриншотах и входа даже не было - просто уровень нарисован), все дураки и вывалит пачку таких-же скринов про крипту и экзоты.
Чтобы лист форума перевернулся и факапы ушли глубже в историю
Пробуем в прорыв?
Вижу прорыв, только в обратную сторону
Вот так должен выглядеть прогноз
Вот так должен выглядеть прогноз
Зашёл ты явно слишком рано,а Профит короткий.Цена будет ниже 1.0317
Нет, евро уже развернулось вверх. Поэтому, его нужно покупать, и шифу продавать
#зеркальный_уровень
есть хороший и правильный принцип - если входы не даются то выйти с рынка и "покури и всё пройдёт". Может рынок перестраивается, надо дать ему время.
Вовремя посидеть на заборе это правильная стратегия.
Не надо выискивать "зеркальные уровни" и снова-снова-снова играть в орлянку. Тем более на закрытии дня.
Нет, евро уже развернулось вверх. Поэтому, его нужно покупать, и шифу продавать
Всё смотрит вниз,по евро.
Я тут не спорю, просто показываю как торгую