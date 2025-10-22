Тренд и уровни - страница 224

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osmo1717 #:
Тейк к лоссу должен быть как можно больше, 10 к 1 - норм. Cut your losses short and let your profits run

только тейк 100%

 

сесгодня лимитный игрок против ТС ;-)

"usdcad в прорыв", "серебро попёрло", "золото выстрелило"

канадец сразу-же упсс, и сереберо обратно впёрло и золото срикошетило

3 стопа в один день один за другим, но метод конечно рабочий, он же герчиковский..это к нескольким слитым сигналам. Блиц так сказать

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сейчас ТС расскажет что тейк всё-таки был (хотя на скриншотах и входа даже не было - просто уровень нарисован), все дураки и вывалит пачку таких-же скринов про крипту и экзоты.

Чтобы лист форума перевернулся и факапы ушли глубже в историю

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Sergey Lazarenko #:
#USDCAD

Пробуем в прорыв?

 


Вижу прорыв, только в обратную сторону 

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Вот так должен выглядеть прогноз


 
Nikolai Starkovskii #:

Вот так должен выглядеть прогноз


Зашёл ты явно слишком рано,а Профит короткий.Цена будет ниже 1.0317
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Павел-Славянин #:
Зашёл ты явно слишком рано,а Профит короткий.Цена будет ниже 1.0317

Нет, евро уже развернулось вверх. Поэтому, его нужно покупать, и шифу продавать 


 
#XAGUSD

#зеркальный_уровень

 

 


 

есть хороший и правильный принцип - если входы не даются то выйти с рынка и "покури и всё пройдёт". Может рынок перестраивается, надо дать ему время.

Вовремя посидеть на заборе это правильная стратегия.

Не надо выискивать "зеркальные уровни" и снова-снова-снова играть в орлянку. Тем более на закрытии дня.

 
Nikolai Starkovskii #:

Нет, евро уже развернулось вверх. Поэтому, его нужно покупать, и шифу продавать 


Всё смотрит вниз,по евро.
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Павел-Славянин #:
Всё смотрит вниз,по евро.

Я тут не спорю, просто показываю как торгую

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