Тренд и уровни - страница 210
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После сильного подъема - зреет откат
В твоём случае лимитный уровень это Stop Out
вот так
вот так
Знатный уровень ТА
После сильного подъема - зреет откат
напоминает видос, где ждут так, а получается сяк
Что с Рексом?
Ааа, нашел, рекс похудел и вновь воскрес
Ааа, нашел, рекс похудел и вновь воскрес
алгоритм поменять пришлось, предыдущий плохо работал
алгоритм поменять пришлось, предыдущий плохо работал
Можно в деталях? Как было, что изменилось, где ошибка? Или опять лимитный игрок пришёл
Можно в деталях? Как было, что изменилось, где ошибка? Или опять лимитный игрок пришёл
с себя начни, а после и до меня доберешься
с себя начни, а после и до меня доберешься
Я тут причём? Твоя ветка. Это бы наполнило её неким смыслом, полезным сообществу. А не пустыми графиками с поисками лимитного игрока, перехая и поджатия.