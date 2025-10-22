Тренд и уровни - страница 210

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#XAUUSD

После сильного подъема - зреет откат

 

 
Nikolai Starkovskii #:

В твоём случае лимитный уровень это Stop Out 

вот так


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Sergey Lazarenko #:

вот так


Знатный уровень ТА

 
Sergey Lazarenko #:
#XAUUSD

После сильного подъема - зреет откат

 

напоминает видос, где ждут так, а получается сяк

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Что с Рексом?
[Удален]  
Nikolai Starkovskii #:
Что с Рексом?

Ааа, нашел, рекс похудел и вновь воскрес

 
Nikolai Starkovskii #:

Ааа, нашел, рекс похудел и вновь воскрес

алгоритм поменять пришлось, предыдущий плохо работал

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Sergey Lazarenko #:

алгоритм поменять пришлось, предыдущий плохо работал

Можно в деталях? Как было, что изменилось, где ошибка? Или опять лимитный игрок пришёл 

 
Nikolai Starkovskii #:

Можно в деталях? Как было, что изменилось, где ошибка? Или опять лимитный игрок пришёл 

с себя начни, а после и до меня доберешься

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Sergey Lazarenko #:

с себя начни, а после и до меня доберешься

Я тут причём? Твоя ветка. Это бы наполнило её неким смыслом, полезным сообществу. А не пустыми графиками с поисками лимитного игрока, перехая и поджатия.

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