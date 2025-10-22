Тренд и уровни - страница 196
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Пипсовка грамотной не может быть, это опасно для депозита. Ты же сам сказал.
тут со стопом коротким, все как положено
тут со стопом коротким, все как положено
Когда рынок оживëт,..... Не стоит искушать, либо ты понимаешь и играешь, либо не стоит. Положено кем? Кто это это придумал?
трейдеры, это опыт предшествующих поколений, чем больше риск/профит сделки, тем надежнее.
трейдеры, это опыт предшествующих поколений, чем больше риск/профит сделки, тем надежнее.
#SOLUSDT
пампят
Если ты пипсовщик, зачем продвигать лабуду гречика, рассуждать про тренды, уровни, ложные пробои, перехай, лимитного игрока, накопления и т.п. Если ты не знаешь, что такое ликвидность, то и в другом не разбираешься
Ложный пробой в Шорт
SOLUSDT
Ложный пробой в Шорт
SOLUSDT
Мы же цевилизованные люди, каждый имеет право на какую то версию, что ли. Колян, давай помягче. 😁
Так в чем смысл ветки? Прогнозы, и его и шефа - мимо. Индикаторов, стратегии, которые можно обсудить - нет. Пустые графики с поиском лимитного игрока. Сам тс пипсует. Про что ветка?