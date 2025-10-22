Тренд и уровни - страница 196

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Павел-Славянин #:
Пипсовка грамотной не может быть, это опасно для депозита. Ты же сам сказал. 

тут со стопом коротким, все как положено

 
Sergey Lazarenko #:

тут со стопом коротким, все как положено

Когда рынок оживëт,..... Не стоит искушать, либо ты понимаешь и играешь, либо не стоит. Положено кем? Кто это  придумал? 
 
Павел-Славянин #:
Когда рынок оживëт,..... Не стоит искушать, либо ты понимаешь и играешь, либо не стоит. Положено кем? Кто это это придумал? 

трейдеры, это опыт предшествующих поколений, чем больше риск/профит сделки, тем надежнее.

 
Sergey Lazarenko #:

трейдеры, это опыт предшествующих поколений, чем больше риск/профит сделки, тем надежнее.

А есть ли у них опыт, вот в чëм вопрос, возможно они сумели разобраться лишь частично и передали информацию, я не против заходить большим объëмом, но нужно понимать, что там происходит. 
[Удален]  
Если ты пипсовщик, зачем продвигать лабуду гречика, рассуждать про тренды, уровни, ложные пробои, перехай, лимитного игрока, накопления и т.п. Если ты не знаешь, что такое ликвидность, то и в другом не разбираешься
 

#SOLUSDT

пампят


 
Nikolai Starkovskii #:
Если ты пипсовщик, зачем продвигать лабуду гречика, рассуждать про тренды, уровни, ложные пробои, перехай, лимитного игрока, накопления и т.п. Если ты не знаешь, что такое ликвидность, то и в другом не разбираешься
Мы же цевилизованные люди, каждый имеет право на какую то версию, что ли. Колян, давай помягче. 😁
 

Ложный пробой в Шорт

SOLUSDT

 


 
Sergey Lazarenko #:

Ложный пробой в Шорт

SOLUSDT

 


Серëжа, что это значит? Я хотел бы понять, что ты вешаешь. Цена же двигается вверх, а ты говоришь пробой, ложный да ещë и в низ. 
[Удален]  
Павел-Славянин #:
Мы же цевилизованные люди, каждый имеет право на какую то версию, что ли. Колян, давай помягче. 😁

Так в чем смысл ветки? Прогнозы, и его и шефа - мимо. Индикаторов, стратегии, которые можно обсудить - нет. Пустые графики с поиском лимитного игрока. Сам тс пипсует. Про что ветка?

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