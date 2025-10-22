Тренд и уровни - страница 229
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть такая штука, как 3 касания, после чего цена идёт вниз.
Так вот на этом графике цена должна было уйти вниз.
Это подтверждает то, что это работает ровно 50/50, то есть = не работает.
Отэта ваша "штука" и не должна работать.
Точнее не обязана, но работает тогда, когда кучу актива одной цене не разбирают с третьего подхода. То есть ровно ваши 50/50
Я по динамике разъедания плотности вижу в стакане: раз подошли (похудела на треть), два подошли (снова похудела, но не пробили), на третий подход я войду в пробой с коротким стопом.
А вы продолжайте использовать всякие там "штуки" с вероятностью 0,5 минус спред.
Отэта ваша "штука" и не должна работать.
Точнее не обязана, но работает тогда, когда кучу актива одной цене не разбирают с третьего подхода. То есть ровно ваши 50/50
Я по динамике разъедания плотности вижу в стакане: раз подошли (похудела на треть), два подошли (снова похудела, но не пробили), на третий подход я войду в пробой с коротким стопом.
А вы продолжайте использовать всякие там "штуки" с вероятностью 0,5 минус спред.
На форекс нет стакана, мы не обладаем информацией в каком месте и какие объёмы. На этом - всё.
На форекс нет стакана, мы не обладаем информацией в каком месте и какие объёмы. На этом - всё.
Поэтому единственным ориентиром для вас, господа, остаётся СКОРОСТЬ ПОДХОДА К УРОВНЮ.Резво - отскок, долго - пробой.
Поэтому единственным ориентиром для вас, господа, остаётся СКОРОСТЬ ПОДХОДА К УРОВНЮ.Резво - отскок, долго - пробой.
Как понять с высокой вероятностью пробьёт ли цена уровень или отскочит от него?
Помнишь мой ответ?
Гляди, как он только что отработал на золоте!
Помнишь мой ответ?
Гляди, как он только что отработал на золоте!
Как ты заметил, про Герчика много высказываний, причем в основном на уровне эмоций - типа козел и тому подобное, конструктивно можешь что нить сказать? с аргументами?
О, новый сигнал! Поздравляю! Ветка оживёт! Лимитный игрок вышел?
Отэта ваша "штука" и не должна работать.
Точнее не обязана, но работает тогда, когда кучу актива одной цене не разбирают с третьего подхода. То есть ровно ваши 50/50
Я по динамике разъедания плотности вижу в стакане: раз подошли (похудела на треть), два подошли (снова похудела, но не пробили), на третий подход я войду в пробой с коротким стопом.
А вы продолжайте использовать всякие там "штуки" с вероятностью 0,5 минус спред.
да. абсолютно верно. тоже так разминаюсь....
на пробой
Алгоритм выхода из Накопления
Серебро, выход из Накопления
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
XAGUSD, H3, 2025.04.23
RannForex Limited, MetaTrader 5, Real
Серебро, выход из Накопления, Н3