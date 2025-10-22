Тренд и уровни - страница 84
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WTI
Цена после отката - внутри-дня сформировала Поступательное, восходящее движение..
WTI
Прям Поджатие - не сломить
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хорошая Загогулина
Точки входа от Вики Осипчук
хорошая Загогулина
Точки входа от Вики Осипчук
У меня на Герчика аллергия!
У меня на Герчика аллергия!
у тебя не аллергия, а фантомы перед глазами, это девочка, Вика, торгует от уровней
у тебя не аллергия, а фантомы перед глазами, это девочка, Вика, торгует от уровней
Если отбросить формальность! То обнажиться суть! А суть, это Герчиком отдаёт! А Герчик шарлатан!
Пусть будет так!
Пусть будет так!
и как ты такие загогулины торговать собрался? Стоп то есть? или усреднение?
и как ты такие загогулины торговать собрался? Стоп то есть? или усреднение?
Был отлучён некоторое время, от цивилизации так сказать! Вот только терминал открыл, на удивление работает!