Тренд и уровни - страница 84

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WTI

Цена после отката - внутри-дня сформировала Поступательное, восходящее движение..

 

 

WTI

Прям Поджатие - не сломить

   

 

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Speculator #:

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хорошая Загогулина

Точки входа от Вики Осипчук


 
Sergey Lazarenko #:

хорошая Загогулина

Точки входа от Вики Осипчук


У меня на Герчика аллергия!

 
Speculator #:

У меня на Герчика аллергия!

у тебя не аллергия, а фантомы перед глазами, это девочка, Вика, торгует от уровней

 
Sergey Lazarenko #:

у тебя не аллергия, а фантомы перед глазами, это девочка, Вика, торгует от уровней

Если отбросить формальность! То обнажиться суть! А суть, это Герчиком отдаёт! А Герчик шарлатан!   

 

Пусть будет так!

 
Speculator #:

Пусть будет так!

и как ты такие загогулины торговать собрался? Стоп то есть? или усреднение?

 
Sergey Lazarenko #:

и как ты такие загогулины торговать собрался? Стоп то есть? или усреднение?

Был отлучён некоторое время, от цивилизации так сказать! Вот только терминал открыл, на удивление работает!  

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