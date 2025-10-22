Тренд и уровни - страница 55

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Vladimir Baskakov:
Не интересно мнение нуба

ну тогда криптой давай поторгуем

[Удален]  
Sergey Lazarenko:

ну тогда криптой давай поторгуем

Я не ребенок
 
Vladimir Baskakov:
Я не ребенок

завтра будет интереснее, форекс откроется

 
Sergey Lazarenko:

Эфир, в рамках Восходящей тенденции на Н1 идет вверх, Твх на пробой уровня 3270


Предлагаю публиковать рисунки прогнозов с примерной оценкой временного диапазона свершения и наступившего реала по окончании периода. Ветка будет гораздо интересней.  

 
Sergey Lazarenko:

а чего он считает? Какие данные берет?

Считает тренд. Исходные данные - предыдущие свечи. Слоган: Вверху продаем, внизу покупаем.

 
Valeriy Yastremskiy:

Предлагаю публиковать рисунки прогнозов с примерной оценкой временного диапазона свершения и наступившего реала по окончании периода. Ветка будет гораздо интересней.  

фишка в том, что вот сколько юзаю ТС, да и другие(кто юзает) тоже самое мнение имеют, невозможно предсказать время наступления.. Цена в направлении прогноза может в любое время, бесистемно прыгнуть в направлении прогноза, либо опровергнуть его. Так что просто не получиться, не видно решения с использованием времени

 
Valeriy Yastremskiy:

Предлагаю публиковать рисунки прогнозов с примерной оценкой временного диапазона свершения и наступившего реала по окончании периода. Ветка будет гораздо интересней.  

Смотрите сигналы. Там масса сбывающихся прогнозов в виде открытых сделок и отложек.

 
a007:

Считает тренд. Исходные данные - предыдущие свечи. Слоган: Вверху продаем, внизу покупаем.

ну и что, получается выруливать на одинаковом объеме, прибыль есть? Насколько я понял такой алгоритм через робота только реализуем? Параметры есть на которых везде работает, или надо постоянно оптимизировать?

 

ADAUSDT

Цену задрало вверх, есть поддержка 1.20659, от него сначала был ход в переХаем, после опять удар, но не смогли обновить предыдущую Вершину, после еще удар, и отскок еще ниже, Поджатие в Шорт, на пробой

 


 
Valeriy Yastremskiy:

Предлагаю публиковать рисунки прогнозов с примерной оценкой временного диапазона свершения и наступившего реала по окончании периода. Ветка будет гораздо интересней.  

щас поясню мысль, чтоб организовалась точка входа, нужно чтоб в пазл сложилось много факторов, времени в них нету, и вот когда все сложиться, тогда и наступает время для ТВх, соответственно, чтобы произошла отмена для ТВх время также не нужно, если какой из факторов уйдет, тогда и отмена.. Как то так. Или по другому, должно выполниться несколько условий, если условие не выполняется, то нет ТВх

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