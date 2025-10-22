Тренд и уровни - страница 164
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ADAUSDT
Д1, тренд вверх
Н1, четкое волнообразное движение вверх
М5, Лимитный игрок сверху сидит(в Шорт), лонгисты покупают с рынка
EURCAD
Направление - Шорт
Внутри-дня, лимитный игрок и Маркет Шортисты доминируют
манименеджмент - спасет мир
Вот ты смотришь и постишь графики, один из последних с D1
При этом рассказываешь что прибыль/убыток 3/1
Серьёзно? Какой тут стоп был, 0.2 пп ?
Ты же сам понимаешь, что лепишь фигню, которая не работает = монетка.
Мир спасёт пипсовка, если что, и ты это часто делаешь.
Всё что рассказывает Герчик, когда-то работало на фондовом, но не работало и не будет работать на форекс.
--
Аж 2 минуты позицию удерживал!
Наверное торговал по D1, что так долго сидел в рынке?
Вот ты смотришь и постишь графики, один из последних с D1
При этом рассказываешь что прибыль/убыток 3/1
Серьёзно? Какой тут стоп был, 0.2 пп ?
Ты же сам понимаешь, что лепишь фигню, которая не работает = монетка.
Мир спасёт пипсовка, если что, и ты это часто делаешь.
Всё что рассказывает Герчик, когда-то работало на фондовом, но не работало и не будет работать на форекс.
1 к 5, это идеал, который бывает не всегда. Иногда бывают плановые стопы, иногда картинка меняется, поэтому просто выход в безубыток либо с минимально возможным убытком, а иногда просто Тильд одолевает. Так что смысла рассматривать историю нет, это же не робот торгует, а человек
Герчик - шоумен, поэтому не произноси тут его цитаты, потому как они не имеют смысла.
ADAUSDT
Д1, тренд вверх
Н1, четкое волнообразное движение вверх
М5, Лимитный игрок сверху сидит(в Шорт), лонгисты покупают с рынка
есть Импульс в пробое
Аж 2 минуты позицию удерживал!
Наверное торговал по D1, что так долго сидел в рынке?
Это импульсная торговля, ловишь Импульс и все, пока
Аж 2 минуты позицию удерживал!
Наверное торговал по D1, что так долго сидел в рынке?
Неужели за 2 минуты рынок поменялся, пройдя 1.5 пп ?
Я не против чего-либо, не пойми не правильно, но возникают наводящие вопросы.
Это импульсная торговля, ловишь Импульс и все, пока
Вот Я и говорю, что лови импульсы, и забудь эти 100/1
Сел на пару часов пару раз в день на европейской и амерской сессии, наклацал и ушёл.
Аж 2 минуты позицию удерживал!
Наверное торговал по D1, что так долго сидел в рынке?
Неужели за 2 минуты рынок поменялся, пройдя 1.5 пп ?
Я не против чего-либо, не пойми не правильно, но возникают наводящие вопросы.
вот это уже интереснее.
Идея следующая: первая модель, трендовая.
Торгуем в направлении тренда, тренд как известно идет волнообразно, поэтому сразу же возникает проблема, величина откаты и импульса - неизвестна, поэтому непонятно когда делать точку входа и куда стоп прятать.
Вот Я и говорю, что лови импульсы, и забудь эти 100/1
Сел на пару часов пару раз в день на европейской и амерской сессии, наклацал и ушёл.
не получиться про них забыть, потому что как то ММ вести, если торговать без усреднения, то хошь не хошь, а придется быть привязанным к этим самым 1 к 3 или гораздо лучше 1 к 5. Потому как при усреднении депозит очень быстро тает, а так как торговля ручная, то в дело мгновенно вступает человеческий фактор, тильт, ошибки и прочее