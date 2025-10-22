Тренд и уровни - страница 164

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ADAUSDT

Д1, тренд вверх

Н1, четкое волнообразное движение вверх

 


М5, Лимитный игрок сверху сидит(в Шорт), лонгисты покупают с рынка


 

EURCAD

Направление - Шорт

Внутри-дня, лимитный игрок и Маркет Шортисты доминируют

 


 
Sergey Lazarenko #:

манименеджмент - спасет мир

Вот ты смотришь и постишь графики, один из последних с D1

При этом рассказываешь что прибыль/убыток 3/1

Серьёзно? Какой тут стоп был, 0.2 пп ?

Ты же сам понимаешь, что лепишь фигню, которая не работает = монетка.

Мир спасёт пипсовка, если что, и ты это часто делаешь.

Всё что рассказывает Герчик, когда-то работало на фондовом, но не работало и не будет работать на форекс.

--

Аж 2 минуты позицию удерживал!

Наверное торговал по D1, что так долго сидел в рынке?


 
Vitaly Muzichenko #:

Вот ты смотришь и постишь графики, один из последних с D1

При этом рассказываешь что прибыль/убыток 3/1

Серьёзно? Какой тут стоп был, 0.2 пп ?

Ты же сам понимаешь, что лепишь фигню, которая не работает = монетка.

Мир спасёт пипсовка, если что, и ты это часто делаешь.

Всё что рассказывает Герчик, когда-то работало на фондовом, но не работало и не будет работать на форекс.

1 к 5, это идеал, который бывает не всегда. Иногда бывают плановые стопы, иногда картинка меняется, поэтому просто выход в безубыток либо с минимально возможным убытком, а иногда просто Тильд одолевает. Так что смысла рассматривать историю нет, это же не робот торгует, а человек

Герчик  - шоумен, поэтому не произноси тут его цитаты, потому как они не имеют смысла.

 
Sergey Lazarenko #:

ADAUSDT

Д1, тренд вверх

Н1, четкое волнообразное движение вверх

 


М5, Лимитный игрок сверху сидит(в Шорт), лонгисты покупают с рынка


есть Импульс в пробое


 
Vitaly Muzichenko #:

Аж 2 минуты позицию удерживал!

Наверное торговал по D1, что так долго сидел в рынке?

Это импульсная торговля, ловишь Импульс и все, пока

 
Sergey Lazarenko #:

Аж 2 минуты позицию удерживал!

Наверное торговал по D1, что так долго сидел в рынке?


Неужели за 2 минуты рынок поменялся, пройдя 1.5 пп ?

Я не против чего-либо, не пойми не правильно, но возникают наводящие вопросы.

 
Sergey Lazarenko #:

Это импульсная торговля, ловишь Импульс и все, пока

Вот Я и говорю, что лови импульсы, и забудь эти 100/1

Сел на пару часов пару раз в день на европейской и амерской сессии, наклацал и ушёл.

 
Vitaly Muzichenko #:

Аж 2 минуты позицию удерживал!

Наверное торговал по D1, что так долго сидел в рынке?


Неужели за 2 минуты рынок поменялся, пройдя 1.5 пп ?

Я не против чего-либо, не пойми не правильно, но возникают наводящие вопросы.

вот это уже интереснее.

Идея следующая: первая модель, трендовая.

Торгуем в направлении тренда, тренд как известно идет волнообразно, поэтому сразу же возникает проблема, величина откаты и импульса - неизвестна, поэтому непонятно когда делать точку входа и куда стоп прятать.

 
Vitaly Muzichenko #:

Вот Я и говорю, что лови импульсы, и забудь эти 100/1

Сел на пару часов пару раз в день на европейской и амерской сессии, наклацал и ушёл.

не получиться про них забыть, потому что как то ММ вести, если торговать без усреднения, то хошь не хошь, а придется быть привязанным к этим самым 1 к 3 или гораздо лучше 1 к 5. Потому как при усреднении депозит очень быстро тает, а так как торговля ручная, то в дело мгновенно вступает человеческий фактор, тильт, ошибки и прочее

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